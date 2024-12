Liberec? Zkusíme mu vnutit svou hru. Aspoň občas, zní z Pardubic

Ještě krátce k nedávné remíze 1:1 v Uherském Hradišti se Slováckem. Už velmi záhy, ve 4. minutě, jste prohrávali. Na tiskovce jste potom řekl, že míč vypadl z rukavic brankáři Janu Stejskalovi, ale nepokáral jste za gól lehce i stopera Louise Lurvinka, který do centru vkládal nohu, minul jej a Stejskala mohl zmást?

Bavili jsme se o tom u videa. Ne že bych ho pokáral, to určitě ne, k podobným situacím ve vápně dochází, hráči tamtudy probíhají a chodí do hlavičkových soubojů. Pořád si však stojím za tím, že to Stejsky (Stejskal) měl vyřešit. Louis do toho vlezl, ale obránce v tu chvíli netuší, zda za ním nestojí útočník... Rozhoduje se intuitivně. Kluci šli už předtím do souboje s úmyslem ten centr třeba zachytit, což se nepovedlo. Byla to nekoncentrovanost, která nás stála úvod utkání.

Když Kamil Vacek později vyrovnával, balon po jeho střele poskakoval, ale zamířil dokonale, viďte?

Mě těší i to, že se Váca (Vacek) z defenzivní pozice dokáže dostat až do koncovky. To je jeden z našich plánů. Už se to podařilo v utkání s Olomoucí, kdy nahrával na druhý gól Adamu Fouskovi, taky to bylo na hranici pokutového území. Vítám to i z pohledu taktiky - že na to má energii, běžecké schopnosti. Zakončil, jak nejlépe mohl, líp to trefit nešlo, i když to vypadalo, že to je „šudla“. Střela byla umístěná.

Až na inkasovaný gól jste svůj tým po Slovácku vesměs chválil. Nabilo vás to směrem k utkání s Libercem optimismem?

Hlavně první půle, ale i ve druhé jsme měli dva nebo tři útočné výpady. S herním projevem z poslední doby jsme spokojení. Nějaké výkyvy tam jsou, ale to zažívají všechny týmy na světě. Cením si toho, že v utkání dokážeme udržet intenzitu, kvalitu, i když to nejde úplně pořád, protože se v tom promítá jeho průběh - jestli někdo vede, drží balon, víc presuje... Těch faktorů je spousta.

Jaký je Liberec protivník?

Je to komplexní tým. V kontextu celé podzimní části má kolísavé výsledky. Porazí 3:0 Teplice, ale taky třeba remizuje 0:0 v Budějovicích. Je velmi silný dopředu, zakládá si na rychlosti. Znám trenéra Kováče a vím, jaké typy fotbalistů si vybírá. V záložní řadě je Míša Hlavatý, o nějž se to všechno opírá. Myslím, že ještě půjdou nahoru.

S Teplicemi dával milimetrové centry Christian Frýdek. Je to v kombinaci s Hlavatým, jenž rád hraje po zemi, takové smrtící duo v záloze?

Nejde jen o Christiana, hraje tam i Víša (Denis Višinský), kterého znám ze Slavie. Má formu. A jsou i další. Liberečtí mají zajímavé hráče, ale my se je budeme snažit eliminovat a v některých fázích utkání se jim pokusíme vnutit svoji hru. Doufám, že se nám to podaří.

Záložník Štěpán Míšek po Slovácku hovořil o tom, že v Hradišti byly těžké podmínky a velká zima. Kádr máte v pohodě?

Zvlášť po týdnu, kdy jsme v šesti dnech odehráli tři zápasy, vás zdravotní stav vždycky dožene. Nějaké bolístky a marody máme, ale už se nám to zase dává dohromady. Někteří kluci, kteří na Slovácku nenastoupili, se snad uzdravují a na zápas budou připravení. Pokopaný byl každý. V tomhle posledním kole to musíme vyladit, případně hráči musejí jít i trošku přes bolest. Pak bude čas na regeneraci.

Kvitujete tu pauzu i proto, že budete mít prostor podívat se na krátké období, co jste na pardubické lavičce, s nějakým odstupem?

Jo. Čeká nás pak krátká, důkladná analýza těch pár týdnů, co tu jsme - a vlastně i celého podzimu.