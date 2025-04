Pardubický Střihavka: I trenéři soupeře říkají, že hrajeme výborně

„Nedokázali jsme dotáhnout do konce to, co Jablonec ano,“ uznal Střihavka. Pardubická obrana si v 64. minutě nepohlídala střílený centr, který ve skluzu do brány protečoval Petr Ševčík.

„Že nám do vápna přiletí polostřela, to už je první chyba. Pak si nepohlídáme náběh Ševčíka, který tyhle situace zkrátka umí řešit,“ uznal Střihavka.

„Jinak jsme ale odehráli vyrovnané utkání. Zejména první půle byla velmi dobrá. Zaskočili jsme pátý tým tabulky, který jinak doma každého soupeře ‚zavře‘. Troufám si tvrdit, že v kombinaci i předfinální fázi jsme byli lepší,“ dodal kouč v úvodu zmíněnou notou.

Co naplat, když to nepřináší body.

„Samozřejmě, že se fotbal hraje na góly a že chceme vyhrávat. Hlavní ale je, že naše výkony jdou nahoru. Dostávám dobrou zpětnou vazbu i od trenérů soupeře, kteří říkají, že hrajeme výborně, což je pro nás ohromná vzpruha,“ nastínil Střihavka.

V tomhle duchu začíná svůj tým pomalu chystat na klíčovou fázi sezony. V sobotu ještě Pardubice vyzvou na domácí půdě pražskou Spartu (od 13 hodin) v rámci základní části, pak už ale odstartuje to nejdůležitější. Skupina o udržení a následně velmi pravděpodobná baráž proti některému z druholigových mančaftů. Vcelku reálně připadá v úvahu střet se sousední Chrudimí.

Pardubický trenér David Střihavka

„Musíme se na to všechno velmi dobře připravit. Je bez debat, že tam už se musíme začít gólově prosazovat. Často jsme ve finální fázi zbrklí, což musí zmizet,“ uvědomoval si Střihavka. „Máme se ale od čeho odrážet, částečně dobrý výkon jsme podali už na Baníku (2:5) a pak přišla výhra nad Bohemkou (2:0),“ dodal.