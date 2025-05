Sestavu jste oproti minulému kolu kompletně protočil. Proč?

Šlo o záměr. Zvolili jsme taktiku vsadit na hráče, kteří nemají takové vytížení nebo hráli za B-tým. Statečně se s tím v prvním poločase prali, měli jsme velkou šanci otevřít utkání, nakonec soupeř vyhrál zaslouženě. Chtěli jsme pošetřit síly, v posledních týdnech forma hráčům narůstala. Bylo velké riziko svalového zranění, zátěže. Cílíme na středu. Kdyby se baráž hrála až v pátek, sobotu, regenerace by byla delší. Nemohli jsme si dovolit, aby někdo vypadl, nemáme až tak široký kádr a hráče, kteří by je plnohodnotně nahradili.

Zaujal vás někdo z náhradníků?

Nechci jmenovat. Objevily se solidní výkony běžecké i na míči. Myslel jsem, že budeme ještě nebezpečnější. Se všemi hráči počítáme, každý je v týmu, má svoji roli a je důležitý. Doufáme, že náš taktický plán pro poslední kolo v Teplicích se vyplatí.

Už v předstihu jste věděli, že soupeřem je Chrudim, byla to výhoda?

Máme dostatek informací. Chrudim známe, ať z videí nebo na vlastní oči. Oni mají to samé. Na druhou stranu si musíme dát pozor, abychom naše hráče nepřesytili informacemi, abychom jim dali ty správné, stručné a trefné. Rozhodovat bude aktuální forma.

Teplický obránce Daniel Danihel v souboji s Filipem Brdičkou z Pardubic

A taky psychika, pracujete s ní?

Pomohly nám poslední týdny, forma narůstá, někteří hráči ji chytli stabilní, o to se chceme opřít. Nějaká psychická příprava… Doufám, že kluci věří ve vlastní síly. Všichni věříme, že to zvládneme. V předchozí utkáních jsme ukázali svoji sílu.

Uklidňuje vás, že žádný druholigista ještě baráží neprošel?

Nad tím nepřemýšlím, to spíš musíme vytěsnit statistiky, že se to nikomu nepovedlo. Soustředit se na náš výkon, na naše hráče, na náš taktický plán.

Dá se na baráž těšit?

Je to pro mě nová zkušenost. Na druhou stranu před dvěma lety jsme s realizačním týmem ve slávistickém béčku dostali úkol postoupit ze třetí do druhé ligy, umíme s tím pracovat. Zažil jsem to i jako hráč, i když ne tuhle baráž. Věřím, že mentálně jsme na tom dobře, že jsme odolní, že ligu pro Pardubice zachráníme. Zdravotní stav je skoro stoprocentní, máme kam sáhnout.

Jak zápasem se sousední Chrudimí žije region?

Vnímám, že to je regionální derby, že by měla být velká podpora fanoušků ve středečním domácím utkání. Chci je pozvat, aby vyprodali stadion a pomohli nám. Budeme je potřebovat. Jsou to krásné zápasy, ve kterých se hraje o něco, ať o titul, nebo záchranu. Vypjatá utkání, na které se musí těšit každý hráč, trenér, fanoušek. Proto to děláme, abychom se pak mohli společně radovat.