„Druhá půle v Jablonci už měla parametry. Vítězství nepřinesla, takže to v tom zápase bylo vlastně úplně k ničemu, ale máme se minimálně od čeho odrazit proti Slovácku,“ hledal pozitiva asistent pardubického trenéra Milan Černý.
V tomto případě jsou konkrétně dvě. Do základu musí Jan Řezníček a Divine Teah, dvě ze sedmi nových posil, které okamžitě po příchodu na hřiště pozvedly pardubickou hru a „udělaly rozdíl“.
Dalším, kdo by se mohl poprvé objevit v sestavě, je řecký ofenzivní záložník Giannis-Fivos Botos, který v uplynulých týdnech doléčoval zranění a na nějž se velmi těší útočník Filip Vecheta. Oba hráči za sebou mají plodnou spolupráci v Karviné.
„Myslím, že už v Jablonci všichni viděli, že k nám přišla kvalita. Jako trenéři teď musíme udělat maximum, aby se všichni co nejdříve sehráli. A vůbec se nebudu vymlouvat na to, že to bude nějaký čas trvat, protože body potřebujeme okamžitě,“ nabádal Černý.
Lze říci, že proti Slovácku Pardubice potřebují urvat všechny tři, a to téměř bezpodmínečně. Po sedmi kolech jsou se dvěma body poslední, ale zároveň mají ještě pořád šanci se poměrně rychle přitáhnout ke středu tabulky.
„Nechtěl bych z toho dělat nějaké klíčové utkání podzimu, ale určitě je to zápas, který by nás do další fáze sezony hodně nakopl,“ řekl Černý. „Klidně za tři body vyměním pohledný fotbal,“ dodal.
Stejně jako ve středu, kdy budou Pardubice od 16 hodin na hřišti Frýdku-Místku bojovat o další postup v MOL Cupu.
„Pohár na Moravě bude těžký, ale musíme se s tím porvat. Pro nás je teď každý zápas důležitý, protože nás může dostat na vítěznou vlnu,“ líčil Černý.