„Pomalu už najíždíme na sezonní režim. Ne, že bychom nějak zvolnili, ale musíme tréninky přizpůsobit tak, abychom proti Vlašimi běžecky zvládali,“ nastínil pardubický kouč David Střihavka.

Za další týden bude vše potřeba vystupňovat ještě o level výš, to už do Pardubic přijede k prvnímu kolu Chance ligy Plzeň s Miroslavem Koubkem, která bude letos bojovat o postup do základní skupiny Ligy mistrů. Střihavka však zatím řeší jiné starosti. Spolu s klubovým vedením shání posily.

„Abychom byli silní, tak potřebujeme přivést dva tři dobré hráče,“ připustil.

Možnosti pro Pardubice se však ukážou právě až ve chvíli, kdy budou mít ostatní kluby jasno, jak široké kádry budou potřebovat pro tu kterou soutěž.

„Pořád se bavíme o tom, kdo by pro nás byl vhodný, ale zatím musíme zůstat trpěliví. Dobrá zpráva je, že zbytek našeho týmu se stmeluje a konsoliduje,“ těšilo Střihavku.

Zasmušilý kouč pardubických fotbalistů David Střihavka během utkání v Olomouci. (14. února 2025)

Naposledy hrál ve středu v Polsku proti Vratislavi, prohra 2:3 zamrzela, v globálu však šlo podle Střihavky o velmi dobrou prověrku.

„Fotbal se ubírá směrem za větším a větším tempem, takže jsme rádi, že jsme si to mohli vyzkoušet, protože náš soupeř přesně takhle hrál,“ pochvaloval si Střihavka. „Vratislav loni spadla do druhé ligy, ale jsem přesvědčený, že hned postoupí zpátky do Ekstraklasy. Dlouho jsem neviděl takhle vyspělého soupeře, jsme za ten zápas vděční,“ pochvaloval si Střihavka.

Jedinou výtku měl k úvodu zápasu, kdy Pardubice inkasovaly dva góly za dvanáct minut a manko už nedokázaly dohnat. Pěkné góly Andrého Leipolda a Daniela Panduly nestačily. „Jeden gól byl navíc vlastní, což už se nám stalo snad třikrát. Celkově to nebylo dobré. Na obraně ještě musíme zapracovat,“ uvědomoval si Střihavka.

Úsměv na tvář se mu vrátil při pohledu na zaplněnou tribunu polského stadionku, kam si na středeční přátelský zápas našlo cestu 1 800 lidí.

„Byla to nádhera. Co víc si přát, než plnou tribunu na přípravném zápase. Fotbal pro lidi v Polsku znamená opravdu hodně, byl bych rád, kdyby se něco podobného stalo i u nás na páteční generálce,“ přál si Střihavka.