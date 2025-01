Střihavka po Španělsku: Skvělé soustředění, po očku jsem sledoval špičkové týmy

Po týdenním soustředění ve španělské Marbelle nešetřil superlativy.

„Bylo to tu perfektní — hřiště, sluníčko, počasí,“ vypočetl David Střihavka, trenér pardubických fotbalistů, před návratem do Čech na klubovém webu. „Já měl možnost nahlédnout do kuchyně špičkovým týmům. Chystali se tu Američané, Švédové, Poláci, Liberec. Po očku jsem to sledoval a bylo to ohromně zajímavé,“ pokračoval.

Snad jen jednu výhradu našel — a sice, že by býval na jihu Iberského poloostrova, zhruba napůl cesty po pobřeží mezi Málagou a Gibraltarem, s mančaftem nejraději setrval o chvíli déle.

„Čistého času to bylo jen pět dní, když uvážíme, že dva dny cestujete... Sehráli jsme tu dva zápasy a na trénování nebylo zase až tolik prostoru, což mě mrzí. V těch utkáních bylo vidět, že souhra pořád drhne, je to takové neučesané,“ podotkl.

Zdařilá generálka s Čerkasy

Na trávníku v Puerto Banús, jedné z marbellských čtvrtí, se Východočeši postavili zahraničním sokům: nejprve minulé úterý schytali „ranec“ 0:4 od dánského Aarhusu a poté v sobotní generálce na ligu přemohli 1:0 ukrajinské Čerkasy.

„Každá výhra je prospěšná, a když jde o poslední utkání před ostrým startem jarní části soutěže, který nás čeká příští týden v Hradci, je to moc důležité,“ kvitoval Střihavka po druhém klání.

Na trávě v Puerto Banús. Pardubice v generálce na jaro porazily gólem obránce Davida Šimka ukrajinské Čerkasy.

O jeho výsledku rozhodla hlavička Davida Šimka po rohovém kopu ze 13. minuty, kdy na zmíněného stopera prodloužil centr od praporku spoluhráč Míšek.

„Prvních deset patnáct minut hry se nám opravdu povedlo. Byli jsme ostří, nepříjemní, vytvářeli si nějaké pološance. Pak jsme dali branku ze standardní situace,“ líčil kouč Střihavka, podle nějž ovšem Pardubáci posléze prakticky bez důvodu „vyklidili pole“. „Byli jsme pasivnější, což je role, která nám úplně nesedí. Přišly nevynucené ztráty a soupeř toho hned využil. Měl pár příležitostí na vyrovnání, které se mu však nepodařilo proměnit,“ shrnul dění v první půli, kde nicméně zároveň mohla navýšit stav pro jeho tým nedávná posila Tanko.

Týden na doladění formy

V úvodní půli Střihavka nasadil mladší sestavu i se čtveřicí odchovanců pardubické akademie (Jindra, Samuel Šimek, Míšek, Brdička), po přestávce pak s kolegy poslal na zteč zkušenější borce.

„Na mladších hráčích je samozřejmě poznat určitá nezkušenost, někdy zbytečně přicházeli o míč, ale je to velký příslib do budoucna,“ pochvaloval si Střihavka.

Toho uspokojila i druhá půle, v níž už žádný gól nepadl.

„Bylo to ucelené, ukázali jsme tam i fotbalové věci, kombinace. Moc se mi to líbilo a dohráli jsme to do vítězného konce,“ shrnul.

Sobotní derby na stadionu královéhradeckých Votroků, velkých rivalů, pro Pardubice představuje pořádně šťavnatý konec zimní pauzy — výkop se uskuteční v 19 hodin.

„Těším se moc. Výhra nad Čerkasy nám určitě pomohla a máme před sebou ještě týden, abychom všechno doladili,“ sdělil trenér Střihavka, jejž povzbudil i lepšící se zdravotní stav mužstva. Část jeho svěřenců prodělala virózy a brala antibiotika, jiní zase laborovali s dlouhodobými zraněními.

„V Marbelle se to dalo do kupy. Je znát, že někteří kluci potřebují dotrénovat, dostat do nohou sílu. Ale věřím, že v Hradci necháme všechno,“ slíbil kouč.