Prosím o trochu trpělivosti, říká Střihavka. V Pardubicích se těší na dlouhodobou práci

„Doufám, že už předvedeme nějaké věci z tréninku. Že už si na nás kluci trochu zvykli. Čeká nás ale extrémně těžký zápas proti soupeři, který má formu,“ uvažoval Střihavka. Mířil na to, že od něj nelze hned očekávat zázraky. „Příchod nových trenérů neznamená, že začneme všechny porážet 3:0. Poprosil bych o trpělivost, přišlo mi, že někteří lidé nebyli spokojeni s bodem na Bohemce, což je extrém. Naše práce se teprve projeví. V sobotu ale musíme především ukázat herní sebevědomí,“ dodal.

Jak těžké bylo na Bohemce po skládat sestavu, když jste byl u týmu jen pár dnů?

Hodně mi pomohl duel s Baníkem (2:3), který jsem sledoval z tribuny. Díky řadě aplikací dneska máte přístup k nejmenším detailům, takže jsem viděl, kdo jak vypadá. Řadu pozic za mě taky vyřešila marodka, která aktuálně není ideální. Někteří hráči mají nedoléčené bolístky, do budoucna je naším hlavním cílem dát všechny dohromady.

Tomáše Zlatohlávka jste šoupnul do zálohy, v útoku jste si chválil Marzuqa Yahayu.

U Zlatana tomu nahrály okolnosti. Cítím, že to je výborný fotbalista a lídr týmu, nechává na hřišti všechno, což jsou pro mě klíčové faktory. Yahayu jsem viděl už právě proti Baníku, má neuvěřitelný běžecký potenciál, ale musíme ještě zapracovat na technice. V týdnu jsme měli pro útočníky individuální trénink, to je jedna z nových věcí, kterou tu chceme zavést.

Ondřej Petrák z Bohemians (vlevo) v souboji s Vojtěchem Sychrou z Pardubic.

Pokud jde o marodku, tak asi nejvíc chybí Dominique Simon. Jak to vypadá s jeho návratem?

Je v rekonvalescenci a v dohledné době určitě nebude k dispozici. Poslali jsme ho na léčení domů do Francie, teď se vrátí a bude v péči našich fyzioterapeutů a kondičáků. Myslím, že minimálně měsíc to ještě bude trvat. Možná i déle.

Jak se v Pardubicích aklimatizujete vy osobně?

Kromě trenérských povinností jsme toho za krátký čas dokázali udělat spoustu i mimo hřiště, za což jsem rád. Vedení klubu mi umožňuje spolupracovat na věcech, které chceme do týmu přinést. Zatím si ve všem vycházíme vstříc a skvěle fungujeme. Jsem v Pardubicích velmi spokojený a těším se na dlouhodobou práci.

Říkal jste, že vaším hlavním úkolem je zlepšit u hráčů kondici.

Nechtěl bych, aby to vyznělo, že ji nemají. Obecná vytrvalost klukům nechybí, ale někdy postrádám intenzitu například ve sprintech nebo brzdách. Může to souviset právě i se zdravím, protože některým hráčům chybí tréninky přes týden, do kterých nemohou. Snažíme se pracovat tvrdě, po zkušenostech ze Slavie zabere až šest týdnů, než do sebe hráči dostanou takovou tu zvířecí kondici.