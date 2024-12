Máme dobře našlápnuto. Pardubický kouč Střihavka hodnotí svůj závěr podzimu

Podobná výše uvedená hesla však v tichosti rychle opustily, protože zprvu nešlo absolutně nic podle představ. Tým se opět brodil dnem tabulky a pořádné zemětřesení vlastně zažívá až teď v posledních měsících. Spodní patra sice pořád neopustil, ale minimálně má pod sebou daleko pevnější půdu.

Konkrétně pomohl říjnový příchod nového kouče Davida Střihavky, který v závěru podzimu vedl tým v sedmi duelech a prohrál jen jediný. V součtu s jedním vítězstvím a pěti remízami posbíral osm bodů, což je o jeden více než do té doby zvládl jeho předchůdce Jiří Saňák ve dvanácti zápasech. „Musíme si přiznat, že po našem příchodu byla situace velmi těžká. Prohráli jsme ale jen jednou, a to ještě o jeden gól v Karviné (0:1). Určitě máme na čem stavět, jde o velký příslib do soutěže po Novém roce,“ těšil se Střihavka.

Chybí dva body

K úplné spokojenosti mu ale přece jen něco schází. Vítězství nad Libercem v posledním utkání podzimu na domácí půdě (1:1).

„Ty dva body nám fakt chybí. Představoval jsem si, že to s Libercem zvládneme, pak bych byl nadmíru spokojený. Kluci běžecky předvádějí výkony na hranici možností. Před soupeřem jsme necouvli, pořád se ho snažíme tlačit a být nepříjemní. Vyšel i taktický plán,“ vyjmenovával Střihavka. Žehral „jen“ na nevyužité šance.

Asi nejvíc bolela ta z úplného závěru zápasu. Snad od půlky hřiště šel úplně sám na bránu Nigerijec Marzuq Yahaya, překonal i gólmana Bačkovského, nicméně těsně minul.

„Škoda, no,“ hlesl Střihavka.

Pardubický Marzuq Yahaya se snažít přejít přes Michala Frydrycha z Baníku Ostrava.

„Yahy zatím v koncovce není kvalitní. Je to dvacetiletý kluk a potřebuje čas. Ví o tom, ale zároveň nám pomáhá v jiných věcech. Podrží těžké míče, pracuje. Tu šanci si vytvořil sám. Svoji muskulaturou a hrou tělem se umí dostat do skvělé pozice,“ dodal. Přesto jej v zimní pauze čeká jeden hlavní úkol. Sehnat „zabijáka“ do vápna, který Pardubicím konečně po letech rozváže ruce.

„Musíme vhodně doplnit o hráče, kteří jsou schopni pravidelně dávat góly. A pracovat s těmi, co už tu máme, aby na jaře své šance proměňovali. Třeba právě Marzuq Yahaya,“ připomněl vedlejší plány na zimu Střihavka.

Látal nepřijde

Nabízí se jeho spojení se Slavií, spekulovalo se také o střelci ze druhé ligy Davidu Látalovi, který na podzim za Chrudim nasázel deset gólů v patnácti zápasech, toho ale v Pardubicích nečekejte.

„Na něj nedosáhneme. Má o něj zájem víc týmů, každý gólový hráč ze druhé či třetí ligy se prosadí i ve vyšších patrech. My nesmíme sáhnout vedle, ale bude to složité, protože není čas. Jsou svátky, všichni budou mít vypnuté telefony a příprava začíná brzy,“ uvědomoval si Střihavka.

Chrudimský útočník David Látal.

S týmem se sejde 6. ledna, v plánu je soustředění ve Španělsku a zimní Tipsport liga. 1. února už pak startuje jarní část v Chance lize, kterou Pardubice otevřou na půdě rivala z Hradce Králové.

„To je dobře, nemám rád tříměsíční pauzy, kdy se hraje na umělkách po jednotlivých poločasech,“ přiznal Střihavka.

Přesto by tentokrát možná výjimku udělal. Minimálně by o pár týdnů posunul první lednový týmový sraz.

„Musím říct, že je to fakt masakr, máme toho s kolegy plný brejle,“ vydechl Střihavka. „Prožili jsme opravdu turbulentní rok a půl – třetí liga ve Slavii, postup do druhé a pak hned skok do první ligy. Neměli jsme vůbec žádné volno, takže dovolená mi pomůže. Vánoční svátky přijdou vhod, ale stejně si asi neodpočinu, protože přichází další klíčové období,“ dodal Střihavka s důrazem na zmíněné shánění posil.