Jablonec má náhradu za Lischku. Z Jihlavy získal stopera Štěpánka

Štěpánek přichází místo středního obránce Davida Lischky, který odešel v pondělí do Sparty, a na stoperském postu v Jablonci doplní Hovorku s Břečkou.

„Trošku jsem doufal, že bych mohl v zimě přestoupit. Jsem rád, že tu jsem. Je to pro mě první velký přestup v kariéře, takže to znamená hodně. Beru to jako krok dopředu,“ řekl David Štěpánek, jenž se v Jablonci potká i s několika bývalými spoluhráči.

„Osobně znám Davise Ikauniekse a Honzu Hanuše ještě z Jihlavy a s Kubou Janetzkým jsme byli spolu v reprezentaci.“

Štěpánek prošel mládežnickými reprezentacemi, naposledy působil v české dvacítce. Ve Vysočině Jihlava odehrál 39 zápasů v první lize, připsal si dvě asistence a na premiérový gól v nejvyšší soutěži zatím čeká.