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Chance Liga 2025/2026

Budu vzpomínat jen v dobrém. Šimek se v Pardubicích loučí, s Artisem je chce vyzvat

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  8:51

Pardubický stoper David Šimek poté, co dostal červenou kartu. | foto: ČTK

Za ligové áčko pardubických fotbalistů naposledy nastoupil koncem loňského listopadu při domácím debaklu 0:4 od libereckého Slovanu. V březnu se pak stoper David Šimek stal pilířem defenzivy třetiligové rezervy, kde se při každém ze svých startů objevil v základní sestavě. Což platilo až do 17. května, kdy za Pardubice proti Benátkám nad Jizerou odehrál při bezbrankové remíze svůj dosud poslední mač.

Dost možná definitivně poslední - klub se s ním totiž v uplynulých dnech dohodl na odchodu a pustil jej na přestup do druholigového Artisu Brno.

„Na ty dva roky, které jsem strávil v Pardubicích, budu vzpomínat jedině v dobrém. Vždy jsme tady měli skvělou partu a poznal jsem spoustu výborných lidí, za což jsem moc vděčný,“ vyznal se 28letý Šimek na oddílových stránkách pardubického FK.

Odchovanec pražské Sparty si v prvoligové kariéře připsal celkem 123 utkání, z toho 29 na východě Čech, kam přišel v létě 2024 coby volný hráč z Mladé Boleslavi. Ne vždycky to přitom v Pardubicích bylo zrovna bez stresů - což mají příznivci týmu, namlsaní letošním parádním jarem, účastí v prostřední skupině o umístění a finálním devátým místem, ještě v dostatečně živé paměti.

„Samozřejmě jsme zažili i náročná období, ale pokaždé se nám společně podařilo splnit cíl, a to bylo udržet pro Pardubice nejvyšší soutěž. Fanouškům děkuji za podporu, kterou nám po celou dobu dávali. Věřím, že se zase společně potkáme, třeba na stadionu v Pardubicích,“ uvedl Šimek.

Obránce Pardubic David Šimek i za cenu držení brání frýdecko-místeckého Davida Kedroně.

Jeho role v dřívějších záchranářských bojích si cení i Vít Zavřel, předseda představenstva FK Pardubice.

„Davidovi děkujeme za práci, kterou pro náš klub odvedl. Během svého působení nám opakovaně pomohl udržet prvoligovou příslušnost a byl důležitou součástí pardubického týmu,“ řekl Zavřel. „Nyní dostal příležitost získávat další zkušenosti ve druhé lize, a proto jsme mu v jeho přání vyšli vstříc. Jménem celého klubu mu přeji mnoho štěstí a řadu sportovních i osobních úspěchů v další etapě kariéry.“

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 6:1 6
2. NorskoNorsko 2 2 0 0 7:3 6
3. SenegalSenegal 2 0 0 2 3:6 0
4. IrákIrák 2 0 0 2 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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