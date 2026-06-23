Budu vzpomínat jen v dobrém. Šimek se v Pardubicích loučí, s Artisem je chce vyzvat

Dost možná definitivně poslední - klub se s ním totiž v uplynulých dnech dohodl na odchodu a pustil jej na přestup do druholigového Artisu Brno.
„Na ty dva roky, které jsem strávil v Pardubicích, budu vzpomínat jedině v dobrém. Vždy jsme tady měli skvělou partu a poznal jsem spoustu výborných lidí, za což jsem moc vděčný,“ vyznal se 28letý Šimek na oddílových stránkách pardubického FK.
Odchovanec pražské Sparty si v prvoligové kariéře připsal celkem 123 utkání, z toho 29 na východě Čech, kam přišel v létě 2024 coby volný hráč z Mladé Boleslavi. Ne vždycky to přitom v Pardubicích bylo zrovna bez stresů - což mají příznivci týmu, namlsaní letošním parádním jarem, účastí v prostřední skupině o umístění a finálním devátým místem, ještě v dostatečně živé paměti.
„Samozřejmě jsme zažili i náročná období, ale pokaždé se nám společně podařilo splnit cíl, a to bylo udržet pro Pardubice nejvyšší soutěž. Fanouškům děkuji za podporu, kterou nám po celou dobu dávali. Věřím, že se zase společně potkáme, třeba na stadionu v Pardubicích,“ uvedl Šimek.
Jeho role v dřívějších záchranářských bojích si cení i Vít Zavřel, předseda představenstva FK Pardubice.
„Davidovi děkujeme za práci, kterou pro náš klub odvedl. Během svého působení nám opakovaně pomohl udržet prvoligovou příslušnost a byl důležitou součástí pardubického týmu,“ řekl Zavřel. „Nyní dostal příležitost získávat další zkušenosti ve druhé lize, a proto jsme mu v jeho přání vyšli vstříc. Jménem celého klubu mu přeji mnoho štěstí a řadu sportovních i osobních úspěchů v další etapě kariéry.“