Sigma Olomouc je skvělý klub, co nejede na sto procent, mrzí Rozehnala

Stále zůstává, ač v posledním díle podcastu iDNES.cz Z voleje v olomouckém Divadle na cucky připustil: „Vyvíjí se to pomaleji, než jsem čekal a doufal. Sigma je skvělý klub, který nejede na sto procent.“

Rozehnal byl zprostředkovatel místních podnikatelů a sigmáckých legend v čele s Pavlem Hapalem nebo Radimem Kučerou, kteří chtěli do olomouckého klubu vstoupit a pomáhat mu - v případě byznysmenů ekonomicky a někdejší fotbalisté zase svými zkušenostmi.

Za devět milionů korun na sezonu požadovali určité pravomoci a dohled nad jejich financemi, které plánovali další roky navyšovat. Jenže jednání se Sigmou nedopadla a žádná už ani nepokračují.

„Na rovinu? Jsem zklamaný. Řekl jsem to i na spolku. Byl jsem toho zastáncem, protože si musíme uvědomit, že my ty peníze teďka nemáme. Máme nulu a mohli jsme mít devět milionů korun na sezonu,“ řekl Rozehnal.

„Bylo to také o lidech, kteří do klubu měli vstoupit a kterým věřím. To se taky neudálo. Já to neberu jen o těch penězích, takhle by to nemělo být. Devět milionů by bylo krásných. Nebudeme si nalhávat - v dnešní covidové době se potýkáme s úbytkem diváků a sponzorů, kteří si teď nemohou tolik dovolit podporovat Sigmu. Zasáhlo to všechny včetně fotbalových klubů a přišlo mi, že prostě devět milionů není málo.“

Sigma a peníze Hospodaření fotbalové Sigmy Olomouc v účetním roce 2020/2021 do konce loňského června skončilo ztrátou 13,376 milionu korun po čistém zisku 7,473 milionu korun v roce 2019/2020. Tržby prvoligového klubu v minulé sezoně meziročně klesly o 23,6 milionu korun na 99,1 milionu korun. Zdroj: ČTK

Nepřestává však doufat, že se jednání ještě otevřou. „Pořád věřím, že ti podnikatelé nezlomili nad Sigmou hůl. Cítil jsem z nich, že většina fotbalu fandí,“ těšilo ho. „Ta iniciativa byla skvělá, protože se spojila spousta mecenášů, kteří chtěli dát do Sigmy svoje peníze. Chtěli ji podporovat na delší dobu. Dávali najevo, že jim není lhostejná. I když hodně lidí nadává, že v Sigmě je to takové a onaké, pořád se najdou i ti, co ji chtějí podporovat.“

Někdejší jedenačtyřicetiletý stoper Brugg, Paříže, Hamburku, Lazia Řím, Lille či Newcastlu nemá ve své funkci rozhodující pravomoci. „Já neříkám, že jsem místopředseda spolku, většinového akcionáře, protože zatím nemohu nic extra ovlivnit. Ještě pořád to nasávám a učím se v tom chodit,“ povídá olomoucký odchovanec.

Bohaté zkušenosti z patnácti let v zahraničí, během kterých vyhrál šest trofejí, se snaží předávat.

„Je to o lidech. Buď si z mého názoru něco vezmou, nebo ne. Buď budou tomu názoru otevření, anebo ho už z principu zavrhnou, protože by mohl znamenat, že chci něco změnit, někoho přivést, možná někoho vyhodit,“ přemítá. „Ale tak je to v jakékoli firmě, v jakémkoli byznysu i rodině. Každý má právo na svůj názor, a pokud ten tým lidí je tomu otevřený, funguje pak skvěle. Proč se tomu nepřibližovat? Chlapi obecně mají velká ega, ale pořád by se měla upřednostňovat Sigma jako taková, než svůj profit, že budu sedět na své židli.“

Myšlenkově blízko má k mladému právníkovi Jakubu Benešovi, jenž se stal předsedou největšího akcionáře, výboru SK Olomouc Sigma MŽ, z. s. „Kubovi Benešovi moc věřím. Je nastavený podobně,“ podotýká. „Nechci se nikoho dotknout, protože já tam nejsem zaměstnaný, chodím jednou za čtrnáct dní na spolek. Hodně komunikuji s Kubou Benešem. Nejsem v každodenním koloritu v Sigmě, ale myslím si, že by mohla fungovat na sto procent. Tím netvrdím, že funguje špatně, vždycky to jde však líp, pokud nedosáhnete na sto procent.“

„Málo sigmáků chce balon“

Ač Sigma devět milionů korun, přesněji podmínky místních podnikatelů odmítla, roky marně hledá mecenáše, který by ji ekonomicky stabilizoval a posunul. Rozprodává majetek, zejména prodej Androva stadionu městu jí výrazně pomohl.

„Udály se nějaké změny. Kuba Beneš je předsedou spolku a je také v představenstvu. Je potřeba, aby Sigma náruč otevřela, aby byla ráda, že se o ni zajímají noví lidé, schopní, perspektivní, s přesahem, kteří chtějí pro Sigmu pracovat. Bylo by fajn jim spíš otvírat dveře, než je před nimi zavírat,“ zdůraznil Rozehnal.

„Chápu, že je tam i strach, který je přirozený ze všeho nového. Osobně bych nechtěl v Sigmě něco, aniž bych si neuvědomil, že je to pro ni dobré. Ne pro mě, ale pro Sigmu. Všichni, kteří jsou v Sigmě, by to měli dělat v první řadě pro Sigmu, ne pro svoje ego nebo aby se někde zviditelňovali.“ Olomouci patří po podzimní části sezony v lize až desáté místo.

Rozehnal ve hře sigmáků postrádá více odvahy. „České lize obecně chybí konstruktivní rozehrávka odzadu. I Sigmě, když se dívám na zápasy. Chybí mi tam nabídka, je málo hráčů, kteří chtějí balon i třeba za cenu risku, že ho ztratí. Já rád hrál na obsazené hráče, protože jsem jim věřil, a oni by si měli věřit taky. Jakmile dá stoper přihrávku na střeďáka, už tam musí být další střeďáci, aby mohl hrát a pomohli si,“ říká.

„Když se dívám na světový fotbal, líbí se mi to strašně moc. Že se stoper nebojí, vyjede a přečíslí to. Nebo že se dívá na krajního beka, ale dá střílenou přihrávku na středního záložníka, který to čeká, otočí se a najednou má otevřenější prostor. To mi v českém fotbale chybí. Hraje to pár týmů, ne ve všech zápasech. Spíš tam je ale ustrašení,“ hodnotí úroveň ligy účastník mistrovství světa, bronzový medailista z evropského šampionátu v roce 2004 a mistr Evropy do jedenadvaceti let.