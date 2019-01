Opavský Puškáč do Baníku nejde, začne trénovat s Bohemians

Fotbal

Zvětšit fotografii Opavský fotbalista David Puškáč (vpravo) vyhrál hlavičkový souboj v zápase se Zlínem. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

dnes 12:08

Opava? Díky, už nechci. Ostrava? Tam to bohužel nevyšlo. Fotbalista David Puškáč tak míří do Bohemians 1905, za kterými odletěl na soustředění do Turecka. "O přestupu jednáme," řekl opavský generální manažer Alois Grussmann.

Pro Bohemians to může být vytoužená posila do útoku, pro Puškáče nová šance. Pětadvacetiletý robustní útočník odmítl v Opavě prodloužit smlouvu a klub ho vyřadil z kádru prvního mužstva. Zájem měla sousední Ostrava, ale Puškáč nakonec jde na druhý konec republiky. „Dostal svolení zapojit se do přípravy s Bohemians,“ poznamenal Grussmann pro klubový web. Přestupy změny v klubech první ligy Puškáč v minulé sezoně pomohl Opavě dvanácti góly k postupu do nejvyšší soutěže. Ligu hraje prvním rokem. Na podzim v týmu nováčka z Opavy naskočil k jedenácti zápasů, z toho devětkrát v základní sestavě. Proti Zlínu a Jablonci skóroval. Od poloviny října však nepřidal ani minutu. Bohemians si od něj slibují vylepšení ofenzivní fáze, na hrot mají k dispozici Jusúfa Hilála, Jakuba Nečase a Lukáše Juliše, který však má časté zdravotní problémy. Trenér Martin Hašek do přípravy zařadil i talentovaného Matěje Koubka z dorostu. Dosud klub posiloval především v defenzívě, ze Slavie získal na hostování Lukáše Pokorného a z Mladé Boleslavi přišel další stoper Lukáš Hůlka. Zálohu posílil jihlavský Ljovin. A teď konečně útočník. Naopak z Bohemians odešli středopolaři Martin Hašek mladší do Sparty a Dominik Mašek do Mladé Boleslavi.