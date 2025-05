Vloni v létě přestoupil do Jablonce z Bohemians jako velká ofenzivní posila a měl být gólovou mašinou týmu, který v předchozích třech sezonách jen paběrkoval a hrál o záchranu. Důrazný fotbalový útočník David Puškáč to v letní přípravě potvrzoval, ale v úvodních třech prvoligových kolech nového ročníku nemohl kvůli vyloučení z posledního kola předchozí sezony nastoupit, a to ho jakoby zaklelo.

„Z mé strany to bylo velké trápení. Psychika dělá hodně. Gól nepřichází a člověk chce a chce a chce, ale nic se k němu neodrazí, brána je menší a menší,“ popsal 32letý hrotový forvard David Puškáč.

Sice se dostával do šancí, ale pálil je a v jarní části navíc přišel po příchodu efektivního Jawa o pozici v základní sestavě. Do duelu se Slavií oslavil ve 29 zápasech jen dva góly: první dal až 4. prosince loňského roku do sítě Českých Budějovic, druhý 10. května, když skóroval jako střídající hráč doma proti Olomouci po 16 vteřinách pobytu na trávníku.

Jablonecký trenér Kozel o Puškáčovi „Když útočník dlouho nedává góly, tak se samozřejmě trápí. Jemu se to trošku revanšuje tím, že se týmu daří a on je jeho součástí. Nicméně zápas se Slavií byl pro Davida zaslouženou odměnou. I když mu to nešlo gólově, v tréninku makal naplno a neměl jsem mu vlastně co vyčíst. V předchozím utkání proti Olomouci to odšpuntoval, jsem rád, že to proti Slavii potvrdil, a já mu gratuluji. Je to pro něj zadostiučinění, protože k asistencím přidal i důležité góly. A bilance 4+5 není úplně špatná.“

Až teď v neděli opět oprášil svůj zabijácký gólový instinkt dokonale. Slavii zlomil dvěma údery v 83. a 88. minutě ze své typické pozice, tedy z malého vápna, kde trpělivě číhal na balony.

„Trochu se mi ulevilo už v minulém zápase proti Olomouci. Kluci mi dali podporu, což bylo fantastické. Třeba Kuba Martinec mi říkal: 'Makáš, ono to přijde ve chvíli, kdy to bude nejvíc potřeba.' A po zápase se Slavií jsme se tomu pousmáli, protože ono to fakt přišlo. Jsem rád, že jsem mohl takto přispět týmu,“ radoval se Puškáč, jenž prožil závěr zápasu v euforii.

Jablonecký tým tak přiblížil k vysněnému postupu do pohárové Evropy a zároveň přiznal, že minulý týden byl emočně extrémně náročný. „Ve středu jsme čekali, jak dopadne finále poháru, kde nám štěstí nepřálo, a byli jsme hodně zklamaní. Ale řekli jsme si, že když nám nepomohli jiní, musíme to zvládnout sami. Proti Slavii šlo o velmi důležité vítězství, takže ty emoce byly veliké,“ popsal Puškáč.

„Na začátku nadstavby to vypadalo, že na ty týmy nahoře vůbec nedosáhneme, a chtěli jsme se hlavně konfrontovat se silnými soupeři. Ale jak jsme díky výhrám začali sbírat body, tak se to otočilo a najednou je tu z pohodičky tlak. Je ale hezké, že o evropské poháry najednou zase můžeme hrát a naše pozice je teď jiná.“

Matematická rovnice, jejímž výsledkem je postup do Evropy, je pro fotbalisty Jablonce jasně daná: pokud v sobotu zvítězí na stadionu Plzně, zůstanou bez ohledu na výsledek Sparty, nad kterou mají jednobodový náskok, na 4. postupovém místě. V případě remízy i porážky budou muset doufat v další sparťanský kolaps.

„Náš tým si teď dokazuje, že může hrát se silnými soupeři. Plzeň má sice zkušený mančaft, ale pojedeme se tam o to poprat a doufat, že to klapne!“ věří David Puškáč, jablonecký hrdina z památné nedělní domácí bitvy s mistrovskou Slavií.