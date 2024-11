Karvinský záložník Planka: I s nejlepšími chceme hrát otevřeně

Fotbalisté z Čech se do Karviné nehrnou. Záložník David Planka měl však radost, když v létě nabídku dostal. „Už jen ta prvotní teoretická možnost mě potěšila,“ uvedl. Nejen že by měl možnost hrát první ligu, což byl jeho sen, ale... „V nedaleké Ostravě mám rodinu, takže tady mám zázemí. Když nabídka opravdu přišla, byla to jasná volba.“