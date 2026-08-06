Slávista Moses může hrát, od disciplinárky má podmínku. Vysoká pokuta pro Spartu

Slávista Moses na začátku května v úvodním kole nadstavbové části v Liberci ve vzdušném souboji trefil loktem protivníka do hlavy a zlomil mu čelist.
V zápase však nebyl vyloučen, trest mu komise uložila až dodatečně kvůli vážnému zranění, které způsobil, byť neúmyslně.
Zastavila mu činnost na osm zápasů. Moses během řešení případu odehrál dvě utkání, pak chyběl ve zbývajících dvou kolech uplynulé sezony, když už slávisté měli titul v kapse. Další dvě utkání si odpykal na začátku nového ročníku, nehrál proti Slovácku (5:1) a v Ostravě (4:0).
Jelikož si odpykal polovinu trestu, mohl žádat o prominutí zbytku. Komise mu vyhověla a převedla na zkušební dobu dvou měsíců.
„Už při uložení původního trestu Davidu Mosesovi jsme uvedli, že v případě splnění podmínek stanovených příslušnými předpisy bude připravena zvážit podmíněné prominutí jeho zbývající části. Zásadními okolnostmi měly být zejména návrat zraněného Petra Hodouše k fotbalu a vykonání alespoň poloviny uloženého trestu,“ poznamenal předseda disciplinárky Jiří Matzner.
„Obě tyto podmínky byly splněny. Disciplinární komise LFA proto žádosti hráče vyhověla a zbývající část trestu mu podmíněně prominula. David Moses tak může nastoupit už v nejbližším soutěžním utkání Slavie.“
Pikantní je, že právě Hodouš kvůli vyloučení v minulém kole proti Teplicím bude Liberci jednou chybět. Jeho spoluhráč Vasil Kušej za červenou kartu dostal trest na dvě utkání.
Vysoká pokuta pro Spartu
Disciplinární komise potrestala Spartu za nesportovní chování fanoušků – použití pyrotechniky, vhazování pyrotechniky na hrací plochu a do prostoru hřiště vedoucí k pozdržení navázání hry – v utkání 1. kola v Brně pokutou ve výši 300 tisíc korun.
„Házení pyrotechniky vnímá komise jako jedno z nejzávažnějších provinění, protože takové jednání představuje mimořádné riziko zranění. O to nepochopitelnější je chování části fanoušků Sparty, že z povahy, směru a intenzity jednotlivých hodů je zřejmé, že zasažení hrací plochy a jejího bezprostředního okolí nebylo náhodou, ale cílem,“ řekl šéf disciplinárky.
„Osobám, které se takového jednání dopustily, muselo být zřejmé, že přímo ohrožují hráče, podavače míčů, pořadatelskou službu či další účastníky utkání, kteří se v místech dopadu nacházeli. Závažnost situace dokládá také skutečnost, že brankář domácí Zbrojovky byl z bezpečnostních důvodů nucen opustit vlastní pokutové území,“ zdůraznil Matzner.
„Disciplinární komise opakovaně deklarovala, že pro jednání spojené s takto přímým a vědomým ohrožením zdraví aktérů utkání nemá žádné pochopení. V případě opakování obdobného incidentu může následovat ještě výrazně přísnější postih,“ varuje komise sparťany.
Zbrojovka Brno za chování svých fanoušků v témže zápase obdržela pokutu 150 tisíc korun.