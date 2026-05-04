Uplatní disciplinárka na Mosese výjimku? Hrozí mu tvrdý trest, i když vyloučení unikl

Zásadní informací v tuto chvíli je, že Moses nepřijde o sobotní derby, v němž slávisté mohou definitivně stvrdit první příčku.
I kdyby s ním disciplinární komise zahájila řízení, tak do vynesení verdiktu zastavenou činnost nemá, jelikož nedostal červenou kartu.
A proč by měl být Moses trestán?
Prvním signálem k zahájení disciplinárního řízení je stanovisko odborné komise, čili komise rozhodčích. „Sudí chybně Mosese nevyloučil, VAR měl intervenovat,“ zní.
Následně může disciplinárka případ otevřít díky svému statutu, kterým se v praxi řídí a zároveň kopíruje disciplinární komisi Evropské fotbalové unie (UEFA).
Podle pravidel totiž existují výjimky, kdy lze hráče trestat, byť na hřišti červenou kartu neobdržel.
|
Mannsverk a Moses měli dostat červenou, řekla komise. Slavii sudí odepřeli penaltu
A tou výjimkou je vážné zranění faulovaného. Hodouš utkání nedohrál, ze hřiště byl odnesen na nosítkách a v nemocnici zjistili, že má zlomenou čelist.
Pro něj to znamená týdny bez fotbalu, byť sám prohlásil, že chce ještě do letošního ročníku zasáhnout. Poslední kolo se hraje 24. května.
Právě doba Hodoušovy léčby bude stěžejní i pro určení případného trestu pro Mosese, pokud disciplinárka dojde ke zjištění, že se dopustil přečinu.
Když se brzy uzdraví, je tam rozpětí od dvou do deseti soutěžních zápasů.
Pokud by však liberecký záložník byl na „neschopence“ víc než sedm dnů a fotbal nemohl hrát víc než šest týdnů, může být Mosesovi zastavena činnost minimálně na osm utkání, horní hranice je pak až osmnáct měsíců.
Přečin by totiž splňoval třetí odstavec paragrafu 42 disciplinárního řádu. „Potrestán bude ten, způsobí-li disciplinárním přečinem takové zranění, pro které je zraněný hráč omezen v obvyklém způsobu života po dobu delší než sedm dnů nebo není schopen výkonu sportovní činnosti po dobu delší než šest týdnů.“
Moses se Hodoušovi omluvil, poslal mu SMS a zároveň napsal příspěvek na sociální sítě. „Nikomu na hřišti jsem ublížit nechtěl. Díval jsem se na míč a nechtěl jsem trefit tebe nebo kohokoliv jiného.“ Postižený omluvu přijal.
|
Díval jsem se na balon, ublížit jsem nikomu nechtěl. Moses poslal omluvu Hodoušovi
Pokud by Hodouš utkání dohrál a vážné zdravotní potíže neměl, Moses trestu unikne, přestože měl dostat červenou kartu. Disciplinárka totiž zpětně neřeší situace na hřišti a nemění verdikty sudích, přestože byly chybné.
„Disciplinární komise nepřezkoumává rozhodnutí rozhodčích učiněná při utkáních celostátních ligových soutěží nebo v bezprostřední souvislosti s nimi. Disciplinární komise je nicméně oprávněna zahájit disciplinární řízení, pokud: a) se jedná o administrativní pochybení rozhodčího; b) rozhodčí disciplinární přečin neviděl; c) disciplinární přečin má závažné následky, zejména zranění hráče či jiné osoby,“ píše se v článku 3 v bodě 14.
Příkladem je nyní například čerstvá kauza sparťana Siverta Mannsverka. V nedělním utkání s Jabloncem se dopustil surové hry, ale sudí Stanislav Volek mu dal jen žlutou kartu, protože jeho zákrok na Filipa Zorvana považoval jen za bezohledný. A videoasistent Tomáš Kocourek mu změnu verdiktu nedoporučil.
|
Po lokti zlomená čelist. Jasná červená, řekl Kováč i experti. Sudí úder neviděl
Jelikož Mannsverk byl potrestán sudím na hřišti žlutou kartou a Zorvan utkání dohrál, disciplinárka s ním řízení ze svého statutu otevřít nemůže.
Nejznámějšími případy, kdy měla být udělena červená karta, ale viník trestu unikl, jsou zákroky tehdejšího plzeňského útočníka Tomáše Chorého na sparťana Asgera Sörensena.
Na podzim 2022 i o rok později Chorý protivníka udeřil hlavou. Sudí na hřišti ani videoasistent to jako přestupek neposoudili, přestože komise rozhodčích poté řekla, že Chorý měl být vyloučen. Ale jelikož Sörensen obě utkání dohrál, disciplinárka už dodatečně netrestala.