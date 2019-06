Pátá posila pro Spartu. Obránce Lischka podepsal smlouvu na tři roky

Trávník, Kozák, Krejčí, Vindheim a teď Lischka. Sparta je na přestupovém trhu hodně aktivní.

„David Lischka v posledních měsících prokázal mimořádnou mentální sílu. To, že nakonec podepisuje smlouvu ve Spartě, si musel opravdu vybojovat… Myslím tím vybojovat jiným, ještě mnohem náročnějším způsobem, než ostatní kluci,“ prohlásil sportovní ředitel Tomáš Rosický pro klubový web.

„Oblékat sparťanský dres byl pro něj sen a stálo mu za to nevzdat se a projevit velkou odvahu. A hráče, kteří se za žádné situace nevzdávají, chceme ve Spartě mít,“ zdůraznil Rosický.

Před šesti měsíci to byl smutný příběh, který však v posledních týdnech nabral šťastné pasáže.

Jedenadvacetiletý obránce se stal loni objevem ligy, oporou Jablonce. Na podzim 2018 velmi dobře odehrál všechna utkání v základní skupině Evropské ligy a ukázal, že má potenciál pro mezinárodní fotbal i ambice na reprezentaci.

A to v situaci, pokud by získal stabilní místo ve Spartě, která ho kupovala s vidinou do základní sestavy.

Se Spartou se letos v lednu už připravoval, odehrál přípravné utkání s Českými Budějovicemi a chystal se podepsat smlouvu. Jen se čekalo, až podstoupí zdravotní testy.

Jenže ty dopadly špatně, odhalily potíže se srdcem, konkrétně nedomykavost chlopně. Následná další vyšetření problém potvrdila a z přestupu do Sparty sešlo.

Lischka se pomalu smiřoval s koncem aktivní kariéry, kterou tak báječně rozjel.

„Tenkrát se zdálo, že bych měl kariéru ukončit úplně. V různých nemocnicích mi řekli, že to na pokračování na vrcholové úrovni nevypadá, než se objevil pan doktor Černý z pražské Homolky. Díky němu mám dnes naději, že budu moct znovu dělat, co miluji,“ líčil Lischka krátce po březnové operaci.

V dubnu začal s tréninkem, v závěru sezony dokonce za Jablonec naskočil do ligového utkání a jeho příchod do Sparty opět žil. Když se v pondělí na startu přípravy objevil na sparťanském stadionu, bylo to jasné.

„Jsem strašně šťastný, že jsem zase zpátky. A že to všechno dopadlo. Už před operací jsem snil o tom, že se k tomuhle přestupu jednou vrátíme, i když jsem se v té době snažil dělat hlavně postupné krůčky. Fyzicky jsem teď stoprocentně připravený,“ ujistil Lischka.

Sparta v letním přestupovém období novému trenérovi Václavu Jílkovi přivedla pravého obránce Andrease Vindheima z Malmö FF, špílmachra Michala Trávníku z Jablonce, útočníka Libora Kozáka z Liberce a talentovaného defenzivního středopolaře Ladislava Krejčího z Brna.

Až na Krejčího přišli všichni s tím, že by měli nastupovat v základní sestavě. Od Lischky si mužstvo slibuje, že přinese jistotu do nepříliš pevné defenzívy, především při obranných standardkách.

„Ne tak zhurta, nemůžeme to všechno hodit na Davida, vždyť půl roku nehrál. Dáme mu čas, aby se dostal do formy, nároky na něj budou postupné,“ podotkl Rosický. „Jsme přesvědčeni nejen o jeho charakterových a osobnostních kvalitách, ale také o fotbalových dovednostech. Davidovy výkony v podzimní části sezony v Jablonci totiž byly velmi dobré. Proto jsme o něj usilovali už v zimě.“

Lischka prošel mládežnickou akademií Baníku Ostrava, následně působil v Hlučíně, odkud v roce 2015 přestoupil do Jablonce. Poté postupně hostoval v Baníku, Varnsdorfu a Karviné.