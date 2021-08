Za ty góly jsem rád, ale bral bych i jeden, říká ostravský stoper Lischka

A jeho dvě trefy? „Hlavně pro tým je dobře, že jsme vyhráli takovým rozdílem. Co se týče mě, tak samozřejmě jsem za ty góly rád, ale bral bych i jeden,“ odpověděl.

Nejprve se prosadil hlavou po Fleišmanově rohu, podruhé v pokutovém území napálil míč do branky z voleje po centru Kuzmanoviće. Paráda!

„Důležitá byla celá akce, na níž se podílelo více kluků,“ prohlásil stoper, který v minulosti prošel mládeží ostravského Baníku. Do mužského týmu se tehdy neprobil, a tak se přes Hlučín dostal do Jablonce, který ho postupně uvolnil na hostování do Baníku, Varnsdorfu, Karviné a Sparty, kam později přestoupil.

Nyní v Baníku opět hostuje.

Davide, ožily vaše vzpomínky na předchozí angažmá v Baníku, kdy vám to v druholigové sezoně 2016 až 2017 příliš nevyšlo a jen několikrát jste střídal?

Hlavou se mi honily vzpomínky na tento klub, na město, i na to, kolik známých, přátel, kamarádů tady mám. A hodně se jich přišlo na mě podívat včetně rodiny. Nesmírně jsem si utkání užil a tím, že jsem dal dva góly, mi přišlo opravdu hodně zpráv a esemesek. Vyzdvihl bych ale jedno jméno – pana doktora Štěpána Černého, který mě operoval (Lischka v roce 2019 podstoupil operaci srdeční vady – pozn. red.). Od něj mi hned přišla esemeska, že mi moc gratuluje. Pro mě je nejvíc, když mi takový člověk napíše. Znovu mu za všechno děkuji.

Nehrozí po jasné výhře nad Zlínem, že byste propadli euforii?

Ne, i trenér na nás bude tlačit, aby se něco takového nestalo. Musíme dál pracovat jako dosud, dřít, makat, pokračovat v tom tréninku, dělat věci, které po nás trenér chce. Nějakému uspokojení, že už to půjde samo, nepodlehneme. Mělo by nám to ale pomoci psychicky, dodat sebevědomí do dalších zápasů. Musíme navázat na věci, které nás se Zlínem zdobily, a to je týmovost a pracovitost.

Vzpomenete si, kdy a komu jste dal před tímto nedělním duelem prvoligový gól?

Ty jo... To už je dost dlouho. Ve Spartě to nebylo, takže to muselo být ještě v Jablonci. Jsou to takové dva roky. Možná stejně jako nyní proti Zlínu.

Přesně tak – v prosinci 2018 a vyhráli jste 4:0...

... A mám zajímavost. Teď v neděli jsem byl zvolen hráčem utkání, a když jsem jím byl minule, bylo to za Spartu rovněž proti Zlínu.

Takže jde o vašeho oblíbeného soupeře?

Zatím jo. Jen doufám, že tomu tak bude i dál.

Jak se vám vůbec hrálo v hustém dešti, který se spustil někdy kolem třicáté minuty?

Dívali jsme se na předpovědi a věděli, že déšť může přijít. Už od rána pršelo. Pomohlo nám, že jsme dali dva góly, než přišla ta průtrž. Ale rozličné počasí k fotbalu patří. Nemůžete si vybírat, zda bude teplo, nebo pršet. Osobně mám raději, když prší, než vedro přes třicet stupňů. Pokud je chladněji, hraje se lépe, anebo se alespoň lépe běhá.

Srovnávají vás lidé stále ještě s Patrikem Stronatim, jak tomu bylo, když jste ho přišel nahradit?

Když jsem přišel, tak ten tlak od fandů, od lidí byl. Zio (Stronati) je velice dobrý stoper, který si v Baníku vybudoval jméno, získal si fanoušky, nechal tu velkou stopu. Přišel jsem jako jeho náhrada, která ale půl roku nehrála. Také jsem nevěděl, co mám od sebe očekávat, ale doufal jsem, že se mi vše podaří. Snad budu v dosavadních výkonech pokračovat, protože zatím jsme odehráli jen dva zápasy.

Uprostřed obrany nastupujete s Jaroslavem Svozilem, s nímž se oba tlačíte do rozehrávání útoků. Rozumíte si?

Jo, ta spolupráce je super. S Jardou jsem si sedl na hřišti i v osobním životě, což je za mě velké plus. Není to jen o tom, jak si rozumíte na hřišti, ale i jak se bavíte v osobním životě. Spolu jsme vlastně i na pokoji, když hrajeme venku. Je to fajn, ale svoje výkony musíme potvrzovat v každém utkání.

Dlouho jste nehrál. Jak těžké pro vás je dostávat se do tempa, do někdejší formy?

Ještě na sobě cítím, že to není optimální běžecky, protože ten výpadek byl dlouhý. Jedna věc je trénovat s týmem, druhá hrát. Se Spartou jsem absolvoval všechny tréninky, vyhýbala se mi zranění, ale chyběl mi zápasový rytmus, zápasová kondice a tu musím nabrat nynějšími duely. Už jsem ale v té situaci byl po operaci. Vím, že postupně jsem se každým zápasem cítil lépe a lépe, a tak doufám, že tady tomu bude také tak.

Máte za sebou první dva duely sezony. Na co by si Baník mohl troufnout?

Nechceme říkat, na co máme a na co ne. Musíme jít postupně. Fotbal je nevyzpytatelný. Můžete hrát několik zápasů dobře a pak přijde utkání, které se vám nepodaří, a vše může být jinak. My se musíme dívat týden dopředu. Sezona je na začátku, takže teprve uvidíme, na co budeme mít a jak skončíme.