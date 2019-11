Pocity jsou špatné, nezvládli jsme to, litoval sparťan Lischka

„Bod je málo. Když vedeme dva nula, musíme to dohrát. Hrát zkušeně, zachovat si chladnou hlavu. Jenže my jsme neudrželi míč a pořád se to na nás valilo,“ posteskl si dvaadvacetiletý stoper.

Spoluhráč Ladislav Krejčí mu chtěl ve vlastním vápně proti noze sklepnout míč, aby ho Lischka odpálil. Ale technicky to Krejčí nezvládl, přihrál protihráči Matouškovi a Sparta se v úvodu druhé půle po snižující jablonecké brance zhroutila.

„Já byl v pohybu dozadu a nezareagoval jsem,“ vysvětloval Lischka. „Ale tohle musíme řešit jinak, jednoduše.“

Jednoduchost platí na Spartu, stačí ji nahlodat, rozhodit a mužstvo se na hřišti sesype. Nestalo se to poprvé.

„Pořád dokola,“ uvědomuje si Lischka.

On sám před vyrovnáním neuhlídal Chramostu, který si od něj odskočil a patou poslal přízemní centr mimo dosah brankáře Heči.

„Chtěli jsme vyhrát a Jablonec v tabulce přeskočit,“ litoval.

Plán přitom začali sparťané plnit dobře, po sedmnácti minutách po gólech Kozáka a Frýdka vedli 2:0. „Vést tady o dva góly, je výborný výsledek. Něco jsme si řekli v kabině, ale do druhé půle pak vstoupíme úplně opačně,“ připomněl první inkasovanou branku od Matouška.

„Věděli jsme, že Jablonec nemá co ztratit. Že to trenér oživí. Matoušek i Chramosta mají kvalitu. A ten druhý gól? Myslím si, že to Chram už takhle netrefí.“

A to ještě měli sparťané kliku, že sudí Královec v 90. minutě při hlavičce Jugase, která skončila v síti, odpískal útočný faul domácího Doležala právě na Lischku. „Žďuchnul do mě, asi správně odpískané.“

Z pohledu Jablonce velmi přísný verdikt, nejdřív Lischka protivníka držel za dres, Doležal do něj pak naštvaně strčil.

„Nezvládli jsme to. Musíme si z toho vzít ponaučení a další zápas vyhrát,“ zdůraznil Lischka.

Za dva týdny po reprezentační přestávce hraje Sparta s Českými Budějovicemi, do konce podzimu pak ještě v Příbrami, s Mladou Boleslaví a v Ostravě.

Lischka nastupuje v základní sestavě od poloviny září, v Jablonci to pro něj za Spartu byl osmý ligový zápas, vyhrál jen čtyři.

„Pocity jsou špatný,“ prohodil po utkání.

Na druhou stranu pro něj je každý zápas skoro jako výhra. Za kalendářní rok 2018 uchvátil v Jablonci skvělými výkony a v lednu 2019 měl nakročeno do Sparty.

Jenže při vstupní prohlídce mu lékaři odhalili potíže se srdcem a z přestupu sešlo. Hrozil mu konec kariéry. Podstoupil operaci, která mu dala naději. Srdce poté zátěž vrcholového sportovce zvládlo a v létě do Sparty přece jen zamířil.

Podzimní výsledky na hřišti si však jistě představoval jinak.