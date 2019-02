Limberský: Slavii máme co vracet. Asi bude rozhodovat větší vůle

Jaké to bylo sledovat zápas se Záhřebem z tribuny?

To je pro mě vždycky horší, než být na hřišti. Výsledek je takový ošemetný. Pořád vidím postupové šance padesát na padesát.

Teď vás čeká Slavia, možná klíčový zápas v lize. Je to tak?

Je to svátek fotbalu, bude vyprodaný stadion. Pro nás je to šance trochu se ke Slavii dotáhnout. Kdybychom prohráli, už to budeme mít hodně těžké. Neříkám, že ten zápas rozhodne o titulu, ale hodně napoví, jakým směrem se bude sezona ubírat. Věřím, že to zvládneme.

Oba týmy hrály ve čtvrtek Evropskou ligu, může to mít vliv?

Když se hraje takhle po třech dnech, bývá to náročné. Asi bude rozhodovat větší vůle, hlad po vítězství. Myslím, že to bude taktický zápas, hodně soubojový.

Střetnou se první dva týmy, to motivaci ještě zvyšuje...

My máme Slavii co vracet, ten zápas je pro nás hodně důležitý. Potřebujeme ho zvládnout.

Má být plný stadion, může to být bonus pro vás?

V posledních devíti, deseti letech hodně spoléháme na podporu fanoušků. Vážíme si jich. I fanoušci by si měli užívat, že je Viktorka pořád na špici.

Pokud nastoupíte, bude to váš 350. zápas v lize. Co na tohle číslo říkáte?

Na bilancování bude čas až po kariéře, teď ty osobní statistiky moc nesleduju. Je to hezké číslo a doufám, že není konečné. Uvidíme, jak vydrží zdraví a výkonnost.