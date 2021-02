Naštvaný Limberský se zlobil na protivníka i sudího: Mohl mi ukončit kariéru

Plzeň se po sobotním ligovém utkání s Libercem (0:2) cítila dotčená.

Koscelník za nevybíravý zákrok na Limberského dostal žlutou kartu, zato plzeňský stoper Filip Kaša za faul na Michala Sadílka viděl na doporučení videoasistenta červenou kartu. A první gól Liberce navíc padl z hraniční situace.

„Málokdy reaguji na rozhodčí, ale tohle rozhodně nebylo přišlápnutí. Tohle mi mohlo ukončit kariéru,“ napsal Limberský na sociální síti Instagram, kde umístil i video se soubojem, zraněný kotník a ve formě hashtagů přidal i komentáře jako „slepecká hůl“, „na každého jiný metr“ nebo „Zelinka opět nezklamal“.

Koscelník v 29. minutě došlápl na Limberského kotník a nárt, Zelinka po konzultaci s videorozhodčím Petrem Hockem nešel faul přezkoumat k monitoru a zůstal u napomenutí.

Kašův zákrok na Sadílka hlavní sudí po doporučení od VAR osobně překontroloval u videa, změnil svůj původní verdikt a plzeňskému stoperovi ve 42. minutě ukázal červenou kartu. Liberec po změně stran v přesile vstřelil dvě branky.

„Moje oči jsou trenérské, nejsem rozhodčí, nikdy jsem to nedělal a nejsem tu od toho, abych ty situace porovnával. Na to jsou videozáznamy. Pro nás je to už jedno, Kašu nemáme a prohráli jsme zápas. Jednu situaci posoudí takto, druhou takto, tak to je... Sledujeme to po celém světě každý týden, já na to odborník nejsem,“ řekl na tiskové konferenci trenér Plzně Adrian Guľa.

„Jsme samozřejmě rádi, že to dopadlo tak, že Kašův zákrok byl posouzený jako červená a Koscelníkův nebyl. Já si myslím, že to bylo správné rozhodnutí,“ podotkl liberecký kouč Pavel Hoftych.

Sadílek musel střídat ještě v závěru prvního poločasu, Limberský šel ze hry v 84. minutě. Oba hráči s krvavými ranami na nohách zamířili na šití.

Mezitím se správci klubových twitterových účtů, pracovníci klubů či oba postižení hráči fotografiemi na sociálních sítích trumfovali, kdo utrpěl větší šrám...