Osm momentů Limberského: vlastní gól, volant i loučení

Byl totiž u všech úspěchů.

A přestože první fotbalové krůčky dělal v Třemošné, už od sedmi let válel za klub svého srdce. Odskočil si do Modeny, Tottenhamu, na Spartu, ale vždycky se vrátil. S Viktorií získal pět titulů, třikrát si zahrál Ligu mistrů, s reprezentací prožil dva evropské šampionáty.

Připomeňte si kariéru Davida Limberského prostřednictvím nejvýraznějších chvilek a událostí.

1. Přestup do Sparty (červenec 2007)

Sparta tehdy posilovala. Ze Slovácka přivedla mladičkého Ondřeje Kúdelu a na západě Čech si vyhlédla třiadvacetiletého Davida Limberského. Tenkrát hrával v Plzni v záloze či na pravém kraji obrany, do letenského klubu si ho vybral kouč Michal Bílek, shodou okolností současný trenér Viktorie.

„Někdejší velký talent. Odborníci o něm mluvili dokonce jako o možném nástupci Pavla Nedvěda,“ stálo v novinách při oznamování přesunu. Limberský, který si předtím kromě Plzně vyzkoušel i angažmá v Modeně a Tottenhamu, se rozplýval. „Sparta mi učarovala,“ hlásil. Z přesunu byla nakonec jen roční nepříliš úspěšná anabáze, po níž se vracel zpět do Štruncových sadů. A už neodešel.

2. Pohárový gól Besiktasi (červenec 2010)

Na hranici vápna byl úplně nehlídaný, a tak si počkal na přihrávku od parťáka Pavla Horvátha z přímého kopu, práskl pravačkou do míče a uklidil míč ke vzdálenější tyči. Plzeň vede v předkole Evropské ligy nad Besiktasem Istanbul!

„Je škoda, že jsme do přestávky nevedli tři nula, což se klidně mohlo stát,“ mrzelo Limberského po utkání v azylu na pražské Letné, které skončilo 1:1. Za hosty vyrovnával z penalty Delgado.

V té době ještě blonďatý obránce netušil, jak nádhernou pohádku s Viktorií prožije. S tureckým celkem sice Západočeši při své obnovené pohárové premiéře po devětatřiceti letech tenkrát vypadli, jenže v dalších letech si to evropskými úspěchy vynahradili vrchovatě.

3. Vlastní branka, pak titul (květen 2011)

Pokud jste se tenkrát chtěli dostat na stadion a nebyli jste při nákupu vstupenek dostatečně rychlí, byli jste bez šance. Ještě nikdy nebylo na plzeňském stadionu cítit takové napětí jako v to památné odpoledne, kdy Plzeň zlomila Baník. Mobilní tribuna, která vyrostla za atletickým oválem, ztichla však už po necelých pěti minutách.

Ostravský Martin Lukeš se chystal k rozehrávce přímého kopu, ale zastavil se a rozběh si zopakoval. Napodruhé už poslal ostrý míč do vápna, který se od hlavy Limberského odrazil neomylně mimo dosah gólmana Romana Pavlíka. Pohroma!

„Prostě se špatně nageloval,“ smál se po zápase rozjařený kapitán Pavel Horváth. „Pořád mu to říkám, ale on si ty kouty neustále zvedá a potom to takhle dopadá.“

Viktoria ovšem utkání zvládla otočit, zvítězila 3:1 a za vydatného deště křepčila v mistrovských oslavách. Výročí sto let od založení klubu znamenalo první titul. A Limberský, smutný hrdina úvodních minut utkání, na něm měl ohromný podíl.

4. Nafilmovaná penalta proti Spartě (září 2012)

Zřejmě nejvýraznější moment. Nejznámější, nejpropíranější. Ani po letech nezapomněli sparťanští fanoušci Davidu Limberskému moment ze září 2012. Viktoria vyhrála 1:0 a posunula se do čela tabulky před svého pražského rivala.

Inkriminovaný moment, který duel rozhodl, přišel zhruba pět minut před pauzou. Limberský vlétl do vápna a přes nohu Josefa Hušbauera upadl. Pokutový kop! Jenže jak opakované záběry ukázaly, na kontakt nedošlo ani v nejmenším.

„Ucítil jsem nohu Hušbauera, kontakt tam byl. Z mého pohledu jasná penalta,“ tvrdil tehdy Limberský. Aby toho nebylo málo, po zápase prohlásil, že Spartě přece pomohli rozhodčí ke dvaceti titulům, za což společně s filmováním vyfasoval čtyřicetitisícovou pokutu. Sparta prý tenkrát dokonce zvažovala, že by do druhého poločasu na protest vůbec nenastoupila.

Od té doby je plzeňský bek na Letné persona non grata. Kdykoliv na Spartu přijel, okamžitě se rozezněl hromový popěvek: „Limberský, ty jsi ho...!“ Časem jej však vzal za svůj, ostatně v nadsázce mu ho často zpívával i plzeňský kotel.

5. Točení volantem jako oslava (září 2015)

Ani tentokrát nejde o zrovna pozitivní příhodu. Sága začíná na pražském Smíchově. Limberský nabourá své luxusní Bentley, snaží se z místa nehody utéct, po zadržení policistům dokonce vyhrožuje. To vše navíc v opilosti, nadýchá více než jedna a půl promile.

„Nechci se k tomu opravdu vyjadřovat. Nemám k tomu co říct,“ opakoval. O čtyři dny později figuroval v základní sestavě Plzně pro utkání v Příbrami. Dokonce vstřelil gól, jenže jej oslavil tím nejnevhodnějším způsobem: imaginárním točením volantem ve vzduchu.

Přitom v mezidobí mezi incidentem a zápasem se kál: „Udělal jsem strašnou hloupost a dobře si uvědomuji, že pro moje chování neexistuje omluva.“

6. Ještě jedna otázka a jdu (září 2015)

Krátce po „volantu“ chyběl Limberský v reprezentační nominaci na kvalifikační utkání s Nizozemskem a Tureckem.

Bylo to kvůli prohřešku? Nebo za tím stálo něco jiného?

Kouč Pavel Vrba byl nejprve tajemný, poté už vyloženě nepříjemný. Novinářům hrozil odchodem. „Ještě jedna otázka na Limberského a jdu pryč,“ pronesl nasupeně.

„Jestli chcete, domluvte si s ním tiskovku, ale já tam nemusím být. A jestli bude donominovaný? To nechám na vás, myslím, že dokážete spekulovat o spoustě věcí. Tak si to napište, jak chcete,“ prohodil Limberského osudový trenér, tehdy ale pořádně vytočený.

7. Hořký konec v Alkmaaru (srpen 2020)

Větší kontrast emocí by si představoval jen těžko. Zatímco v 78. minutě předkola Ligy mistrů hraného na jedno utkání poslal David Limberský na hřišti Alkmaaru západočeský celek do vedení, zhruba o hodinu později pořádně smutnil.

Viktorii srazila penalta v závěru základní hrací doby, v prodloužení pak dvakrát inkasovala a s vidinou postupu do milionářské soutěže se mohla rozloučit.

„Je to největší zklamání, které jsem v kariéře zažil,“ tlačil ze sebe smutný autor úvodní branky, jedné z nejhezčích v kariéře.

„Chtěl jsem hrát Ligu mistrů, možná to byla moje poslední šance,“ říkal. A měl pravdu, další možnost už nepřišla.

8. Král západu odchází... (květen 2021)

Derniéra, o které nevěděl. Doma proti Příbrami nastoupil v základní sestavě, jenže už po sedmnácti minutách musel kvůli zranění ze hry. V tu chvíli netušil, že střídáním jeho profesionální kariéra definitivně skončila.

Neloučil se tak jen kouč Adrian Guľa, jenž dostal po remízovém zápase vyhazov, ale i plzeňský miláček tribun Limberský. Oba nevědomky. Po sezoně odjel s manželkou na dovolenou do Dubaje, kde si urovnal myšlenky a rozhodl: je konec.

„Král západu odchází,“ napsal ve středu odpoledne na svůj instagram. Svou fotbalovou etapu uzavřel.