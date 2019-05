Liberec umí doma potrápit, varuje plzeňský obránce Limberský

„Sám jsem zvědavý, co to s námi udělá, máme jisté druhé místo. A moc nevěřím tomu, že by Slavia ze dvou zápasů nezískala bod. I proto to v Liberci může být pro diváky zajímavé utkání, mohl by se hrát otevřený fotbal,“ uvedl plzeňský kouč Pavel Vrba, který bude muset improvizovat se složením stoperské dvojice. Kapitán Hubník je zraněný, minule proti Spartě se pro změnu vykartoval Hejda.

„Máme čtyři kvalitní stopery, je kam sáhnout. Může hrát kdokoliv z nich, aniž by se to nějak projevilo na výkonu,“ nebojí se však změn krajní obránce David Limberský, jistota plzeňské defenzivy.

Liberec - Plzeň Sledujte od 15.00 online.

Jak vidí Liberec jako soupeře? „Je to houževnatý tým, nedávno doma potrápil Slavii. Nebude to nic jednoduchého, zvlášť v domácím prostředí jsou hodně silní. Navíc se proti favoritům vždy umí vytáhnout, my jsme tam naposledy se štěstím remizovali 1:1,“ připomněl Limberský.

Zkušený bek přiznává, že závěr sezony, který premiérově obstarala nadstavbová část, je unavující. „Popravdě, už je toho dost, i když jsme neměli tak náročný program jako Slavia. Ale když dobře regenerujete a je správná životospráva, dá se to zvládnout,“ svěřil se pro klubový web s lehkým úsměvem na rtu.