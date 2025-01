Látal o nové výzvě v Baníku: Mám respekt, ale na první ligu si věřím

„V létě bych podle všeho v Baníku začínal v béčku a postupně se zapracovával do áčka. Ostravská rezerva ale hraje stejnou soutěž jako Chrudim, takže mi přišlo lepší zůstat v klubu, kde to znám,“ uvedl David Látal, reprezentant do 21 let.

A zřejmě jste udělal dobře, jelikož v podzimní části druhé ligy jste nastřílel deset gólů a nabídka přišla znovu.

Bylo to trochu riskantní, ale naštěstí se to povedlo. Beru to jako povedený krok.

Říkalo vám v létě hodně lidí, co blázníte, že odmítáte přechod do prvoligového klubu?

Nikdo mi neřekl, že se taková nabídka neodmítá, spíše mě podporovali v tom, co jsem udělal, abych ještě ten půlrok zůstal v Chrudimi. A pak by se vidělo.

Na podzim Chrudim v národní lize porazila rezervu Baníku 6:1 a vy jste byl jedním z šesti střelců. Pomohlo vám k přestupu i to?

(Chvíli přemýšlí) To s tím mým příchodem nemělo nic společného.

Měl jste i jiné nabídky?

Jak to říct... Z Baníku byla jediná oficiální. Jinak jsem slyšel o různých nabídkách, ale nebyly přímo z klubů, spíše od někoho jiného, takže asi chápete.

Co pro vás přestup do Baníku znamená?

Pro mě je to čest být tady v Baníku, vážím si toho. Teď se jen budu muset předvést, aby to nebyla moje poslední štace.

Jaké máte ambice?

Abych byl přínosem pro tým, zdokonaloval se a posouval se dál a dál.

Věříte si na první ligu?

Respekt musí mít každý, ale věřím si.

Šéfové klubu se vyjádřili, že budete potřebovat aklimatizaci. Neobáváte se, že přece jen začnete v béčku?

Hmmm. Co mám informace, tak... do béčka bych nechtěl. Ale pokud by mi to nešlo, co bych mohl dělat. Udělám vše pro to, abych hrál v áčku.

Konkurence útočníků je v Baníku ale slušná, což?

To určitě, bezpochyby.

Mluvil jste s trenérem Pavlem Hapalem, na jaký post s vámi počítá?

Ano, ptal se mě, co mi sedí nejvíc, tak jsem mu řekl, že hrotový útočník, ale dokážu hrát z kraje i desítku (tvůrce hry, hráč, který spojuje obranu s útokem – pozn. red.).

Jak si v novém týmu zvykáte?

Užívám si to. Zatím se adaptuji a snad to bude lepší a lepší. Každopádně oproti druhé lize je to pořádný rozdíl.

V čem?

Úplně ve všem. V rychlosti, důrazu, technice, na co si vzpomenete. Všechno je úplně na jiné úrovni. Nebojím se toho. Jsem připraven.

Co kluka z východních Čech přivede do Ostravy?

Nekoukal jsem na to, kde Baník leží, že je to z Ostravy všude daleko. Spíše jsem hleděl na kvalitu fotbalu, která je tady vysoká. A také fanouškovská základna je tady výborná, skoro nejlepší v České republice.

Vnímal jste jako kluk fotbalový Baník?

Určitě jsem o něm slyšel (směje se). O něm slyšel každý.

Jak budete vzpomínat na svůj mateřský klub?

V dobrém. Rozloučil jsem se se všemi. Chrudim mi zůstane v srdíčku.