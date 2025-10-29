Chance Liga 2025/2026

Krčík o střelecké fazoně: Rád vyrážím dopředu. Od trenérů to mám povolené

Jiří Seidl
  13:58
Čtyři góly v minulých pěti prvoligových zápasech. Takovou bilanci má Dávid Krčík. S pěti trefami je v tomto ročníku ligy spolu s Abdallahem Gningem zatím nejlepší střelec fotbalistů MFK Karviná. Přitom je stoper...
Karvinský stoper Dávid Krčík si naskočil na jabloneckého Lamina Jawa.

Karvinský stoper Dávid Krčík si naskočil na jabloneckého Lamina Jawa.

Karvinský stoper Dávid Krčík (uprostřed) během utkání s Olomoucí.
Karvinští fotbalisté se radují z gólu Dávida Krčíka.
Jablonecký Lamin Jawo si zpracovává míč před karvinským obráncem Dávidem Krčíkem.
Karvinský obránce Dávid Krčík (vlevo) proměňuje pokutový kop v utkání s Baníkem.
Karvinští v úterý v MOL Cupu porazili Slovácko 1:0 a postoupili do osmifinále. Krčíka trenér Marek Jarolím šetřil, zůstal na lavičce.

„Je trošku kuriózní, že jsem dal tolik gólů, protože od stopera se to pochopitelně neočekává,“ usmál se slovenský obránce. „Myslím si, a hovořím snad za nás všechny, že je jedno, kdo góly dává. My jsme šťastní, když ho vstřelíme. A jestli jsem to já, záložník, nebo útočník, to je v podstatě jedno.“

Přesto, s nadsázkou řečeno, nevyčítají mu útočníci, že je střelecky lepší než oni? „Zatím ne,“ usmál se Krčík. „Uvidíme časem, pokud třeba pár gólů přidám, co na to řekne Abdallah (Gning), nebo další útočníci.“

Krčík má sice v popisu práce zastavovat ofenzivní snažení protivníků, ale často je vidět i na hrotu karvinského útoku.

Stoper si vzal penaltu. A karvinský kouč Hyský zjišťoval: Viděl ho někdo kopat?

„Rád vyrážím dopředu, i trenér nám říká, abychom to dělali. Máme to povolené, máme útok podporovat. Je to pomoc i pro ostatní spoluhráče,“ vysvětloval. „Pro soupeře to může být i takový nečekaný moment, že je před jeho brankou o protihráče více, nečekají ho tam. Moderní fotbal už vyžaduje od obránců, aby takto pomáhali mužstvu. Zatím nám to vychází, takže je to fajn.“

Krčík v dosavadních dvanácti prvoligových zápasech sezony nechyběl ani minutu. Přitom nemá ani jednu žlutou kartu, zatímco v minulé sezoně jich ve 29 zápasech viděl devět a navrch jednu červenou. „V létě jsem si udělal takovou osobní analýzu těch karet, co jsem měl,“ uvedl.

„Polovina z nich byla úplně zbytečná. Takže si dávám větší pozor, lépe vyhodnocuji vzniklé situace. V tom mi pomohl i náš bývalý trenér Martin Hyský, poradil mi, jak bych se měl v danou chvíli chovat. A vychází to.“

Karvinští fotbalisté se radují z gólu Dávida Krčíka.

Odchovanec Baníku Prievidza je v Karviné čtvrtou sezonu. A jeho výkony rostou.

„Vnímám ten progres, který jsem udělal,“ připustil. „S veškerým respektem k trenérům, kteří mě vedli před Martinem Hyským, musím říct, že mi jejich styl nevyhovoval. Teď se vyšvihly moje výkony nahoru. Takže největší dík patří trenérovi. Každého baví kombinační fotbal – nás hrát a fanoušky sledovat.“

Že by se styl Karviné nyní po příchodu kouče Jarolíma změnil, se neobává. „I pod ním budeme hrát podobný fotbal. Nový trenér do týmu zapadl dobře, přinesl nějaké svoje prvky a měli jsme i prostor se zase něco nového naučit.“

Samko poslal v závěru do pohárového čtvrtfinále Karvinou. Dál jde i Jablonec

Krčík si svými výkony říká o pozvánku do slovenské reprezentace, jenže zatím se mu nikdo neozval. „Bylo by to krásné,“ připustil. „Ale nijak se tím nezaobírám. Dělám svou práci, jak nejlépe umím, soustředím se na sebe, a pokud by se někdo ozval, budu vděčný a šťastný.“

Karvinští po úterním poháru se Slováckem v neděli ve 13. kole první ligy hostí od 15.30 Spartu Praha.

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 13 9 3 1 25:12 30
2. FK JablonecJablonec 13 8 4 1 18:8 28
3. SK Slavia PrahaSlavia 13 7 6 0 22:8 27
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 6 4 3 23:13 22
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 13 5 5 3 10:7 20
6. FC ZlínZlín 13 5 5 3 16:14 20
7. MFK KarvináKarviná 13 6 1 6 22:19 19
8. FC Slovan LiberecLiberec 13 4 5 4 16:16 17
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 5 4 18:19 17
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 13 4 4 5 11:14 16
11. FK TepliceTeplice 13 2 5 6 13:19 11
12. FK Dukla PrahaDukla 13 2 5 6 9:17 11
13. FK PardubicePardubice 13 2 5 6 15:24 11
14. FC Baník OstravaOstrava 13 2 4 7 8:16 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 2 4 7 19:31 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 13 1 5 7 6:14 8
