Posila pro Pardubice. Z Plzně získaly slovenského reprezentanta Krčíka

Krčíka si v zimě přivedl z Karviné dnes již bývalý trenér Viktorie Martin Hyský, kterého vedení plzeňského klubu v srpnu kvůli špatnému vstupu do sezony odvolalo.
Nový kouč Radoslav Kováč slovenského obránce nasadil coby střídajícího hráče do prodloužení odvety 4. předkola proti Crvené zvezdě Bělehrad a sedmadvacetiletý stoper dvojzápas rozhodl gólem na 5:1.
V domácí soutěži Krčík od vyloučení v třetím kole v Teplicích a následného disciplinárního trestu nehrál. Po příchodu Kováče a několika nových posil do obrany by slovenský reprezentant zřejmě ztratil místo v základní sestavě, proto na západě Čech předčasně končí.
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Na jaře přitom patřil k oporám, v minulé ligové sezoně dal 12 gólů a byl jednoznačně nejproduktivnějším obráncem celé soutěže. Za slovenské reprezentační „áčko“ má na kontě dva starty, oba v letošním roce.
„Dávid měl vždy výborný přístup a choval se jako profík. Třeba jeho poslední gól proti Crvené zvezdě byl nezapomenutelný. Aktuálně by pod novým koučem nedostával tolik příležitostí, kolik by si sám představoval. Po vzájemné dohodě se tedy naše cesty rozcházejí,“ uvedl sportovní ředitel Viktorie Martin Vozábal.
„Pocity jsou vynikající. Jsem moc vděčný Pardubicím, že o mě projevily tak obrovský zájem. Cítím z nich velkou důvěru a chci jim to splatit na hřišti. Umím dávat góly, což jsem potvrdil i minulou sezonu. Takže pevně věřím, že těmi góly pomůžu i Pardubicím,“ řekl Krčík.