Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2026/2027

Posila pro Pardubice. Z Plzně získaly slovenského reprezentanta Krčíka

Autor: ,
  20:31

Dávid Krčík (Plzeň) zahrává v 51. minutě utkání proti Liberci pokutový kop. | foto: Petr EretMAFRA

Fotbalista Dávid Krčík přestoupil z Plzně do Pardubic. Sedmadvacetiletý střední obránce, který patří do kádru slovenské reprezentace, podepsal v novém působišti smlouvu na čtyři roky. Východočeský klub to oznámil na svém webu.

Krčíka si v zimě přivedl z Karviné dnes již bývalý trenér Viktorie Martin Hyský, kterého vedení plzeňského klubu v srpnu kvůli špatnému vstupu do sezony odvolalo.

Nový kouč Radoslav Kováč slovenského obránce nasadil coby střídajícího hráče do prodloužení odvety 4. předkola proti Crvené zvezdě Bělehrad a sedmadvacetiletý stoper dvojzápas rozhodl gólem na 5:1.

V domácí soutěži Krčík od vyloučení v třetím kole v Teplicích a následného disciplinárního trestu nehrál. Po příchodu Kováče a několika nových posil do obrany by slovenský reprezentant zřejmě ztratil místo v základní sestavě, proto na západě Čech předčasně končí.

Sparta na pohárovou soupisku zapsala i Mannsverka, Plzeň vyškrtla Krčíka

Na jaře přitom patřil k oporám, v minulé ligové sezoně dal 12 gólů a byl jednoznačně nejproduktivnějším obráncem celé soutěže. Za slovenské reprezentační „áčko“ má na kontě dva starty, oba v letošním roce.

„Dávid měl vždy výborný přístup a choval se jako profík. Třeba jeho poslední gól proti Crvené zvezdě byl nezapomenutelný. Aktuálně by pod novým koučem nedostával tolik příležitostí, kolik by si sám představoval. Po vzájemné dohodě se tedy naše cesty rozcházejí,“ uvedl sportovní ředitel Viktorie Martin Vozábal.

„Pocity jsou vynikající. Jsem moc vděčný Pardubicím, že o mě projevily tak obrovský zájem. Cítím z nich velkou důvěru a chci jim to splatit na hřišti. Umím dávat góly, což jsem potvrdil i minulou sezonu. Takže pevně věřím, že těmi góly pomůžu i Pardubicím,“ řekl Krčík.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

7. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

6. kolo

4. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 17:5 14
2. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 6 4 1 1 10:5 13
3. FC Slovan LiberecLiberec 6 4 1 1 8:3 13
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 10:8 10
6. FK JablonecJablonec 5 3 1 1 6:4 10
7. FK TepliceTeplice 6 3 1 2 12:12 10
8. AC Sparta PrahaSparta 6 3 0 3 12:10 9
9. FC Baník OstravaOstrava 5 3 0 2 4:6 9
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 2 1 2 4:5 7
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 1 3 1 6:6 6
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 1 3 1 11:12 6
13. SK Artis BrnoArtis Brno 6 1 1 4 6:13 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 6 0 2 4 5:12 2
15. FK PardubicePardubice 6 0 1 5 5:12 1
16. FC ZlínZlín 6 0 0 6 5:13 0
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....

Hradec - Panathinaikos 1:2 po prodl., krutý konec po penaltě v závěru prodloužení

Hradečtí hráči smutní po porážce s Panathinaikosem.

Bojovali, jenže neproměňovali šance. A tak bude královéhradecké fotbalisty vyřazení v závěrečném předkole Konferenční ligy hodně mrzet. S řeckým Panathinaikosem srovnali v nastavení minulý týden...

Jablonec - Rangers 1:0, 4:3 na pen., domácí jsou v Konferenční lize po vyřazení obra

Jablonecký Jan Chramosta slaví rozhodující penaltu v zápase s Glasgow Rangers.

Nejdříve dotáhli jednogólové manko z úvodního zápasu. I za stavu 1:0, dál tlačili, ale rozhodnout musely až penalty. V nich jablonečtí fotbalisté dotáhli obrat proti skotským Rangers a po nerváku v...

OBRAZEM: Miliardoví hráči i talenti z MS. Podívejte se na největší přestupy léta

Argentinský záložník Enzo Fernández po vyloučení ve finále se Španělskem.

Další letní přestupové období už je minulostí. Nepřekvapí, že nejvíce peněz opět utratily týmy v anglické fotbalové lize, konkrétně tři a půl miliardy liber (takřka sto miliard korun). Ale co...

Jednalo se celé léto. Barákův přestup do APOEL Nikósie konečně vyšel

Antonín Barák je kvůli druhé žluté kartě poslán ze hřiště v utkání s Tureckem.

Bývalý český fotbalový reprezentant Antonín Barák přestoupil z Fiorentiny do APOEL Nikósie. Klub délku smlouvy neuvedl, podle kyperských zdrojů podepsal jedenatřicetiletý tvořivý záložník v novém...

4. září 2026  20:07

Sedmý trenér za tři roky. Tichai našel po odvolání na Žižkově hned práci v Kroměříži

Novým trenérem fotbalistů Kroměříže se stal Jindřich Tichai. (4. září 2026)

Konec čekání. Druholigoví fotbalisté Hanácké Slavie Kroměříž mají nového trenéra. Předposlední tým soutěže povede do nedělního zápasu na hřišti béčka Baníku Jindřich Tichai, pro něhož to bude...

4. září 2026  20:03

Fotbalista budoucnosti. Teplice přivedly ze Sparty sedmnáctiletého obránce Pecha

Sebastian Pech v dresu Sparty v přípravném zápase

Prvoligové fotbalové Teplice získaly hráče pro budoucnost. Z pražské Sparty přichází na Stínadla sedmnáctiletý obránce Sebastian Pech, mládežnický reprezentant.

4. září 2026  19:13

Fotbalové Slovácko má jediného vlastníka, zbytek akcií skoupila Solar Global

Obránce Gigli Ndefe ze Slovácka.

Stoprocentním vlastníkem fotbalového Slovácka se stala společnost Solar Global, jejímž majitelem je Vítězslav Skopal. Skupina odkoupila čtvrtinový podíl od firmy AUTO UH. Prvoligový klub z Uherského...

4. září 2026  19:08

Křetínský potvrdil, že se brzy stane největším akcionářem West Hamu

Majitel fotbalisté Sparty Daniel Křetínský při zápase Ligy mistrů proti Bresu.

Ještě na začátku léta se zdálo, že se velký obchod komplikuje. Nakonec přeci jen Daniel Křetínský, majitel fotbalové Sparty a jeden z nejbohatších Čechů, rozšíří svůj podíl v anglickém West Hamu...

4. září 2026  13:36,  aktualizováno  16:48

Sparťanky narazí na rumunského mistra, Liberec se v poháru utká s Rosenborgem

Sparťanku Michaelu Khýrovou nahání soupeřka Daina Bourmaová ze Ženevy.

Fotbalistky pražské Sparty se ve 2. předkole Evropského poháru utkají s rumunským mistrem Farulem Constanta, Liberečanky čeká konfrontace s Rosenborgem. Rozhodl o tom los v sídle UEFA v Nyonu.

4. září 2026  16:23

Ultras Sparty budou bojkotovat pohár na Žižkově. Vadí jím vysoká cena vstupenek

Sparťanští fanoušci před derby proti Slavii

K dispozici dostali téměř tisíc lístků, jenže aktivním fanouškům fotbalové Sparty se nepozdává výše vstupného. „Odmítáme podporovat nenasytnost klubu ze druhé ligy, který se pokouší obohatit na jméně...

4. září 2026  15:28

Fotbalové přestupy ONLINE: Liverpool získal N’Guessana, přestoupí v lednu

Sledujeme online
Francouzský útočník Djylian N’Guessan během zápasu druholigového Saint-Etienne.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

4. září 2026  13:40

Sparta na pohárovou soupisku zapsala i Mannsverka, Plzeň vyškrtla Krčíka

Sparťanský křídelník John Mercado se raduje ze svého gólu v utkání proti Artisu.

Do osmi utkání v základní fázi Evropské ligy půjdou sparťanští fotbalisté bez zraněné dvojice Emmanuel Uchenna a Magnus Kofod Andersen. Na pohárovou soupisku naopak český vicemistr zapsal i Siverta...

4. září 2026  10:27,  aktualizováno  13:24

Trenér Liberce dostal ocenění za první ostrý měsíc, hráčem srpna je Šubert

Liberecký trenér Branislav Fodrek sleduje utkání s Plzní.

Prvním vítězem ankety o hráče měsíce v nové sezoně fotbalové ligy se stal záložník Martin Šubert z Mladé Boleslavi. Hlasování o nejlepšího trenéra za srpen ovládl slovenský kouč Liberce Branislav...

4. září 2026  13:20

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Jen Slovácko? Nelitoval jsem, říká Rambo. Hrdina poháru teď kope v šesté lize

Fotbalisté Slovácka doma remizovali s Mladou Boleslaví 2:2. Z vyrovnání se...

Celou svoji prvoligovou kariéru spojil se Slováckem, které ho teď za výjimečnou věrnost odmění. Petr Reinberk, který na jaře ukončil profesionální kariéru, bude před sobotním domácím zápasem s...

4. září 2026  9:15

ODPÍSKÁNO: Hradci upřeli penaltu, říká expert. Ve Vršovicích VAR zasáhnout neměl

Karel Hrubeš a Pavel Mareš hodnotí pro iDNES.cz sporné situace z pohledu...

Mohli dostat skvělou šanci na vyrovnání. Útočník hradeckých fotbalistů Abdullahi Umar spadl na hranici vápna po souboji s Denisem Granečným ze Zbrojovky Brno, ale rozhodčí Daniel Lovětinský penaltu...

4. září 2026  7:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.