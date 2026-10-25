Bylo to emotivní, nic jiného než výhru jsem si v Plzni nepřipouštěl, líčil Krčík

„Můj odchod byl všelijaký. Bylo to pro mě emotivní, když jsem tu zahlédl pár lidí, ještě mi to do kotle přitopilo. Jsem strašně rád, že jsme to zvládli, kluci mi udělali radost,“ popisoval po výhře 2:1 ve dvanáctém kole první ligy Krčík.
Hodně jste se do Plzně těšil?
Bylo to speciální. Dal jsem si ještě víc záležet na tom, abychom vyhráli. Celý týden jsem klukům říkal, že tady vyhrajeme, že nic jiného neexistuje. Tvrdě jsme trénovali, chystali se na to a tenhle výsledek je třešnička.
Je to zasloužená výhra?
Byl to zajímavý zápas a jsem šťastný, že jsme ho zvládli. Předvedli jsme dobrý výkon vpředu i vzadu, především v první půli byla hra v naši režii. Škoda, že jsme tam nevyužili další příležitosti. Plzeň měla jednu šanci v nastavení, kdy trefila břevno. Brzy po pauze jsme inkasovali, což byl zdvižený prst. Dvacet minut měla Viktorka výborných, ale pak jsem se srovnali, zase byli kvalitní na míči. A v závěru jsme to už v pohodě dohráli.
Pardubice jdou po nepovedeném vstupu do sezony nahoru, zato Plzeň se trápí. Je to pro vás taková satisfakce?
Říkal jsem, že Pardubice půjdou nahoru, a velmi dobře se mi na to teď dívá. Ale není to určitě jen má zásluha, je to dobrá práce od všech kluků. Dnes jsme fotbalově Plzeň přehráli, až na jeden úsek ve druhé půli. A věřím, že v tabulce půjdeme ještě výš.
Pomohla vám znalost prostředí?
Déle tu působil náš trenér Jan Trousil, plzeňské hráče zná ještě lépe než já. Spíš mě krotil, abych to s emocemi nepřepálil a třeba červenou kartou neoslabil tým. (úsměv) Hru Viktorky jsem spolu řešili, ale spíš jen standardní situace, takové detaily.
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Chystáte do kabinu nějakou odměnu?
Určitě. Kluci něco dostanou. Jak odměnu finanční, tak v podobě nějakého občerstvení. A určitě se do toho zapojí i náš trenér. Už jsme o tom spolu mluvili, ať se kluci nechají překvapit.
Je vidět, jak vás výhra v Plzni těší. Cloumají s vámi emoce?
Mám obrovskou radost. I kvůli tomu, jak jsem odsud odešel. Pro Plzeň je to k zamyšlení, že Pardubice jdou dopředu a oni stále stagnují.