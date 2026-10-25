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Chance Liga 2026/2027

Bylo to emotivní, nic jiného než výhru jsem si v Plzni nepřipouštěl, líčil Krčík

Ervín Schulz
  22:34
Plzeňský útočník Christophe Kabongo se pokouší vystřelit před Dávidem Krčíkem z...

Plzeňský útočník Christophe Kabongo se pokouší vystřelit před Dávidem Krčíkem z Pardubic. | foto: Petr EretMAFRA

Plzeňský trenér Radoslav Kováč se svým asistentem Markem Bakošem během utkání s...
Plzeňský útočník Christophe Kabongo hlavičkuje v souboji s Denisem Halinským z...
Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu v Plzni.
Plzeňští fotbalisté oslavují gól Amara Memiče (vpravo).
13 fotografií
Po utkání radostně naskákal na spoluhráče, hlasitě dával průchod emocím. Slovenský fotbalový obránce Dávid Krčík si náramně užil výhru v Plzni, kde ještě na začátku sezony působil. Na jaře v jejím dresu sedmadvacetiletý stoper nastřílel šest branek, jenže zkraje září, pár dnů po nástupu nového kouče Viktorie Radoslava Kováče, klub opustil a zamířil do Pardubic.

„Můj odchod byl všelijaký. Bylo to pro mě emotivní, když jsem tu zahlédl pár lidí, ještě mi to do kotle přitopilo. Jsem strašně rád, že jsme to zvládli, kluci mi udělali radost,“ popisoval po výhře 2:1 ve dvanáctém kole první ligy Krčík.

Hodně jste se do Plzně těšil?
Bylo to speciální. Dal jsem si ještě víc záležet na tom, abychom vyhráli. Celý týden jsem klukům říkal, že tady vyhrajeme, že nic jiného neexistuje. Tvrdě jsme trénovali, chystali se na to a tenhle výsledek je třešnička.

Plzeňský trenér Radoslav Kováč se svým asistentem Markem Bakošem během utkání s Pardubicemi
Plzeňský útočník Christophe Kabongo se pokouší vystřelit před Dávidem Krčíkem z Pardubic.
Plzeňský útočník Christophe Kabongo hlavičkuje v souboji s Denisem Halinským z Pardubic.
Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu v Plzni.
13 fotografií

Je to zasloužená výhra?
Byl to zajímavý zápas a jsem šťastný, že jsme ho zvládli. Předvedli jsme dobrý výkon vpředu i vzadu, především v první půli byla hra v naši režii. Škoda, že jsme tam nevyužili další příležitosti. Plzeň měla jednu šanci v nastavení, kdy trefila břevno. Brzy po pauze jsme inkasovali, což byl zdvižený prst. Dvacet minut měla Viktorka výborných, ale pak jsem se srovnali, zase byli kvalitní na míči. A v závěru jsme to už v pohodě dohráli.

Pardubice jdou po nepovedeném vstupu do sezony nahoru, zato Plzeň se trápí. Je to pro vás taková satisfakce?
Říkal jsem, že Pardubice půjdou nahoru, a velmi dobře se mi na to teď dívá. Ale není to určitě jen má zásluha, je to dobrá práce od všech kluků. Dnes jsme fotbalově Plzeň přehráli, až na jeden úsek ve druhé půli. A věřím, že v tabulce půjdeme ještě výš.

Pomohla vám znalost prostředí?
Déle tu působil náš trenér Jan Trousil, plzeňské hráče zná ještě lépe než já. Spíš mě krotil, abych to s emocemi nepřepálil a třeba červenou kartou neoslabil tým. (úsměv) Hru Viktorky jsem spolu řešili, ale spíš jen standardní situace, takové detaily.

Chance Liga 2026/27

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Chystáte do kabinu nějakou odměnu?
Určitě. Kluci něco dostanou. Jak odměnu finanční, tak v podobě nějakého občerstvení. A určitě se do toho zapojí i náš trenér. Už jsme o tom spolu mluvili, ať se kluci nechají překvapit.

Je vidět, jak vás výhra v Plzni těší. Cloumají s vámi emoce?
Mám obrovskou radost. I kvůli tomu, jak jsem odsud odešel. Pro Plzeň je to k zamyšlení, že Pardubice jdou dopředu a oni stále stagnují.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 12 8 4 0 27:7 28
2. AC Sparta PrahaSparta 12 7 1 4 25:13 22
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 12 6 3 3 19:14 21
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 6 3 3 19:15 21
5. FC Slovan LiberecLiberec 11 6 2 3 13:7 20
6. FK JablonecJablonec 12 6 2 4 16:13 20
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 12 6 2 4 16:16 20
8. FK TepliceTeplice 12 5 3 4 18:17 18
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 12 4 4 4 24:21 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 11 4 4 3 13:13 16
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 12 4 3 5 11:15 15
12. FK PardubicePardubice 12 4 2 6 14:17 14
13. FC Baník OstravaOstrava 11 3 2 6 7:18 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 11 2 3 6 11:20 9
15. 1. FC SlováckoSlovácko 12 1 4 7 11:23 7
16. FC ZlínZlín 12 0 2 10 9:24 2
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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