Krčík si po vítězné penaltě proti Baníku oddechl. Pak uznal: Ke konci to byla bitva

  22:26
Celý zápas dirigoval obranu, ve druhé půli si pak postavil balon na puntík a z penalty rozhodl o výhře karvinských fotbalistů v derby proti Baníku. „Ještěže na tu střelu byl Domino krátký,“ komentoval pak stoper Dávid Krčík svou trefu pod břevno, kterou upravil skóre na konečných 2:1.
Karvinský obránce Dávid Krčík (vlevo) proměňuje pokutový kop v utkání s Baníkem.

Bylo jasné, že penaltu budete kopat vy?
Byl tam ještě Labík, věřil si, když dal ten první gól, takže jsme se dohodli. Také jsem si věřil, i když naposledy v Českých Budějovicích jsem penaltu nedal. Jsem moc rád, že jsem mužstvu pomohl, že jsme vyhráli a znovu jsme zabrali po tom minulém nevydařeném domácím utkání se Zlínem.

Pomohlo vám, že Dominika Holce znáte ještě z Karviné?
Nejde o Dominika. Je jedno, kdo tam je. Nevnímám, zda je tam ten, či onen. Upřímně mi to je jedno, hlavně jsem se soustředil na sebe, nevnímal jsem okolí.

Baník - Karviná 1:2, góly až po pauze, výhru v derby vystřelil z penalty Krčík

Byl penaltový zákrok Tiéhiho na Gninga jednoznačný?
Bylo tam hodně názorů. Brankář Holec říkal, že to byl faul na jejich hráče, že nedovoleně hrál náš hráč. Ale nevnímal jsem to, jen jsem pevně doufal, že penalta bude. Když rozhodčí ukázal na penaltový puntík, byl jsem rád.

Jak náročné bylo ubránit vedení v závěru, kdy měl Baník obrovský nápor?
Bylo to těžké, ke konci to byla opravdu bitva, bylo tam hodně nakopávaných balónů. Ale musím naše mužstvo pochválit, že jsme to uskákali, ubojovali. Nebylo to jednoduché. Navíc když nastoupil Prekop, dopředu šel Lischka. O to je ta výhra sladší.

Fotbalisté Karviné se radují z výhry nad Baníkem Ostrava.

Ke konci chtěl Baník také kopat penaltu, hráči reklamovali ruku Bužka. Byla?
Hned jsem na Bužu křičel, abych se ho na to zeptal. Zjevně byla, ale při těle, takže v tom případě to penalta není.

Trenéři Baníku oproti utkání s Austrií vyměnili sedm hráčů základní sestavy. Překvapilo vás to?
Osobně jsem takovou obměnu nečekal, ale nedivím se baníkovcům, když mají tak nahuštěný program. Hráči si potřebují oddechnout.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 4 3 1 0 8:2 10
2. AC Sparta PrahaSparta 4 3 1 0 8:4 10
3. FC ZlínZlín 4 3 1 0 8:4 10
4. MFK KarvináKarviná 4 3 0 1 6:3 9
5. FK JablonecJablonec 4 2 2 0 5:2 8
6. FC Slovan LiberecLiberec 4 2 1 1 8:6 7
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 4 2 1 1 3:2 7
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 1 2 0 7:3 5
9. FK TepliceTeplice 3 1 0 2 4:6 3
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 0 3 1:6 3
11. 1. FC SlováckoSlovácko 4 0 2 2 2:4 2
12. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 4 0 2 2 4:7 2
13. FK Dukla PrahaDukla 4 0 2 2 1:5 2
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 0 1 2 7:9 1
15. FC Baník OstravaOstrava 3 0 1 2 2:4 1
16. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 4:11 1
