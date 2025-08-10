Krčík si po vítězné penaltě proti Baníku oddechl. Pak uznal: Ke konci to byla bitva

Bylo jasné, že penaltu budete kopat vy?
Byl tam ještě Labík, věřil si, když dal ten první gól, takže jsme se dohodli. Také jsem si věřil, i když naposledy v Českých Budějovicích jsem penaltu nedal. Jsem moc rád, že jsem mužstvu pomohl, že jsme vyhráli a znovu jsme zabrali po tom minulém nevydařeném domácím utkání se Zlínem.
Pomohlo vám, že Dominika Holce znáte ještě z Karviné?
Nejde o Dominika. Je jedno, kdo tam je. Nevnímám, zda je tam ten, či onen. Upřímně mi to je jedno, hlavně jsem se soustředil na sebe, nevnímal jsem okolí.
|
Baník - Karviná 1:2, góly až po pauze, výhru v derby vystřelil z penalty Krčík
Byl penaltový zákrok Tiéhiho na Gninga jednoznačný?
Bylo tam hodně názorů. Brankář Holec říkal, že to byl faul na jejich hráče, že nedovoleně hrál náš hráč. Ale nevnímal jsem to, jen jsem pevně doufal, že penalta bude. Když rozhodčí ukázal na penaltový puntík, byl jsem rád.
Jak náročné bylo ubránit vedení v závěru, kdy měl Baník obrovský nápor?
Bylo to těžké, ke konci to byla opravdu bitva, bylo tam hodně nakopávaných balónů. Ale musím naše mužstvo pochválit, že jsme to uskákali, ubojovali. Nebylo to jednoduché. Navíc když nastoupil Prekop, dopředu šel Lischka. O to je ta výhra sladší.
Ke konci chtěl Baník také kopat penaltu, hráči reklamovali ruku Bužka. Byla?
Hned jsem na Bužu křičel, abych se ho na to zeptal. Zjevně byla, ale při těle, takže v tom případě to penalta není.
Trenéři Baníku oproti utkání s Austrií vyměnili sedm hráčů základní sestavy. Překvapilo vás to?
Osobně jsem takovou obměnu nečekal, ale nedivím se baníkovcům, když mají tak nahuštěný program. Hráči si potřebují oddechnout.