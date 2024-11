Stoper si vzal penaltu. A karvinský kouč Hyský zjišťoval: Viděl ho někdo kopat?

„Mám radost, že jsme poprvé v sezoně měli pokutový kop a proměnili ho. Po něm bylo vše otevřené, ale dalo nám to ještě větší sebevědomí,“ řekl karvinský trenér Martin Hyský.

Rozhodčí Karel Rouček nařídil penaltu po konzultaci s videoasistentem za ruku Matěje Hadaše.

„Nebyla to šance, ani nějaká příležitost. Do vápna letěl centr a balon nešťastně spadl Hadymu na ruku,“ komentoval smolný moment olomoucký trenér Tomáš Janotka.

Krčík neváhal a šel kopat.

„Ale určený jsem vůbec nebyl,“ řekl pak novinářům. „Byl jsem ale vedle Jirky Fleišmana, a tak jsem se ho jako našeho kapitána zeptal, zda mohu jít kopat. Souhlasil.“

Stoper předpokládá, že kopat pokutový kop měli jít právě buď Jiří Fleišman, nebo Amar Memić.

„Ale věřil jsem si, tak jsem si o to řekl a jsem rád, že jsem mužstvu pomohl,“ prohlásil Krčík, který ze dvou kroků střílel k pravé tyči, zatímco brankář Jan Koutný skočil na druhou stranu.

Má vůbec zkušenosti s kopáním penalt?

„Z mládežnických kategoriích, tak jsem si to trochu připomenul,“ usmál se stoper. „A něco jsem kopl i ve druhé lize.“

A byl v nich úspěšný?

„Byl,“ odpověděl.

Karvinský trenér Martin Hyský podotkl, že neměl moc času přemýšlet, zda má Krčíkovi věřit, nebo ne. „Spíše jsem se otáčel na lavičku, zda ho už někdo viděl kopat penaltu. A nikdo mi neodpověděl... Ale věřil jsem, že ji promění.“

Hyský přiznal, že před utkáním si neurčili, kdo by měl případnou penaltu kopat. „Během sezony jsme si exekutory určili snad před dvěma zápasy,“ přiznal trenér. „Většinou je to tak, že když k tomu dojde, tak by měli jít ti nejzkušenější a ti, kdo se cítí dobře.“

Kouč dodal, že VAR řešil situaci dlouho, takže měl čas říct kapitánu Fleišmanovi, aby si hráči sami mezi sebou rozhodli, kdo vezme zodpovědnost na sebe. „Ujal se toho Dávid a nezklamal. Má formu, hraje výborně. Momentálně patří v lize k nejzajímavějším stoperům,“ uzavřel karvinský kouč.