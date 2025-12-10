Chance Liga 2025/2026

Žádanému Krčíkovi věští posun. Taková je u hráčů v Karviné motivace, ví kouč Jarolím

Jiří Seidl
  9:36
Emmanuel Ayosi, Sahmkou Camara, Samuel Šigut a především Dávid Krčík. To jsou fotbalisté MFK Karviná, kteří na sebe výrazně upozornili během podzimní části první ligy. Kdo z nich by během zimy mohl odejít, šéfové klubu zatím nechtějí prozradit.
Karvinský obránce Dávid Krčík.

Karvinský obránce Dávid Krčík. | foto: ČTK

Karvinský stoper Sahmkou Camara vykopává balon z branky před ostravským...
Střelec karvinského gólu Aboubacar Traore naskakuje na záda Dávida Krčíka,...
Karvinský stoper Dávid Krčík po dlouhém autu prodlužuje míč na Aboubacara...
Karvinský stoper Dávid Krčík (uprostřed) během utkání s Olomoucí.
21 fotografií

Nejvíce se hovoří o Krčíkovi, jehož by do Plzně chtěl ještě nedávno karvinský trenér Martin Hyský.

„Jedna z motivací hráčů tady v Karviné je, že když odvedou dobrou práci, budou mít možnost někam se posunout,“ uvedl současný kouč slezského celku Marek Jarolím. „To je naprosto přirozené a měla by to být součást jejich každodenního zdejšího fungování. Krčík je tady bezmála čtyři roky, a tak uvidíme, jak to dopadne.“

Jarolím mu případný posun přeje. „Vypracoval se ve skvělého hráče se skvělým viděním hry, ale bližší informace o tom, zda zůstane, či ne, nemám,“ uvedl kouč. „Pokud odejde, bude to pro něj super, když zůstane, budu rád, že budu moci s tak kvalitním hráčem dál spolupracovat.“

Leč o Krčíka se nezajímá jen Plzeň. Podle zdrojů slovenské platformy Futbalové zákulisie ho sledují i zástupci polských klubů Widzew Lodž a Legia Varšava, bulharského Ludogorce Razgrad i americké Major League Soccer.

Karviná střílí góly s lehkostí. Co za tím stojí? Trenér Jarolím si chválí konkurenci

Šestadvacetiletý Krčík přesně před rokem prodloužil v Karviné smlouvu, jejíž délku členové vedení klubu neprozradili.

O tom, jak slovenský obránce herně vyspěl, může vyprávět Dominik Holec, brankář ostravského Baníku, který s ním v sezoně 2023/24 v MFK působil.

„Tehdy to bylo v Karviné specifické, protože se vyměnili tři trenéři,“ připomněl gólman. „Teď je to jiné. Když chalan cítí důvěru a nastupuje zápas co zápas i navzdory tomu, že se stane nějaká chyba, jeho sebevědomí roste. A vše je nyní v Karviné podložené i výsledky.“

A dodával: „Myslím si, že od prvního ledna bude hráčem někoho jiného. Je to takové veřejné tajemství, nevím to na sto procent, ale za výkony, jaké podává, si posun zaslouží. S Krčíkem jsem hrával, těší mě, že se mu daří, ale z karvinského mužstva bych vybral více hráčů, kteří se hodně zlepšili.“

Střelec karvinského gólu Aboubacar Traore naskakuje na záda Dávida Krčíka, který mu nahrával.

Krčík, který je se šesti góly spolu s útočníkem Abdullahem Gningem nejlepším karvinským střelcem, svůj případný odchod zatím nijak zvlášť neřeší.

Už dříve ale připustil, že vnímá svůj progres. „S veškerým respektem k trenérům, kteří mě vedli před Martinem Hyským, musím říct, že mi jejich styl nevyhovoval. Teď se vyšvihly moje výkony nahoru. Takže největší dík patří trenérovi. Každého baví kombinační fotbal – nás hrát a fanoušky sledovat,“ uvedl odchovanec Baníku Prievidza.

Krčík o střelecké fazoně: Rád vyrážím dopředu. Od trenérů to mám povolené

„Každému přeju, aby se posunul co nejvýše. Fotbal hrajeme, protože nás baví, chceme to dotáhnout vysoko. Pokud má někdo možnost někam jít, ale nevím, kdo to bude, tak to jen ukazuje, že na to má,“ prohlásil karvinský středopolař Denny Samko. „Řekl bych, že hrajeme jeden z nejlepších fotbalů v lize, a jestli některé individuality jsou schopné jít do evropských pohárů, do reprezentací, ať jdou.“

Případného odchodu Krčíka se neobává. „Jsme semknutí, máme skvělou partu, držíme jeden s druhým, jsme schopni na hřišti za sebe pracovat, takže nemám obavy, pokud odejdou třeba dva tři hráči, že je nebudeme schopni nahradit a hrát fotbal jako dosud. Každý hráč má jiné přednosti a slabiny. Věřím, že i na jaře budeme podávat výkony jako na podzim.“

Karvinští fotbalisté se ve středu od 16.00 do 18.30 setkají s fanoušky na svém stadionu na Vánoční autogramiádě.

A v neděli budou v posledním utkání podzimní části první ligy bojovat o uhájení nejhůře šestého místa, a to od 13.00 v Praze proti Bohemians 1905.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 18 12 6 0 37:13 42
2. AC Sparta PrahaSparta 18 11 4 3 33:21 37
3. FK JablonecJablonec 18 10 5 3 24:16 35
4. FC Slovan LiberecLiberec 18 8 6 4 31:17 30
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 18 8 5 5 33:26 29
6. MFK KarvináKarviná 18 9 2 7 31:30 29
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 18 7 6 5 18:12 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 18 7 5 6 29:25 26
9. FC ZlínZlín 18 6 5 7 21:24 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 18 5 4 9 14:21 19
11. FK TepliceTeplice 18 4 6 8 19:25 18
12. FK PardubicePardubice 18 4 6 8 21:33 18
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 18 4 4 10 26:40 16
14. FC Baník OstravaOstrava 18 3 5 10 11:21 14
15. FK Dukla PrahaDukla 18 2 8 8 14:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 18 3 5 10 11:24 14
Žádanému Krčíkovi věští posun. Taková je u hráčů v Karviné motivace, ví kouč Jarolím

