Chance Liga 2025/2026

Navázal tam, kde skončil. Asistenci bych ale měnil za výhru, mrzelo slávistu Juráska

Autor:
  22:09
Bez osmnácti uplynulo tisíc dnů od chvíle, kdy David Jurásek odehrál v roce 2023 svůj tehdy poslední zápas ve slávistickém dresu. Teď, v prvním jarním ligovém kole v Pardubicích (1:1), naskočil coby čerstvý navrátilec a hned navázal tím, co ho v Česku tolik zdobilo. Asistencí. „Ale vyměnil bych ji za tři body,“ smutnil pak pětadvacetiletý fotbalista.
Slávistický obránce David Jurásek s míčem v utkání proti Pardubicím.

Slávistický obránce David Jurásek s míčem v utkání proti Pardubicím. | foto: ČTK

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský předává pokynu Alexandru Bužkovi.
Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.
21 fotografií

Na levém beku, ve svém typickém útočišti, celou akci rozjel. Pak si obloukem naběhl do míst, odkud rád kroutí balony před bránu. Vzduchem nadýchaně na hlavu, po zemi na dorážku zblízka, stačí si vybrat.

Tentokrát zvolil druhou možnost, míč se po trávníku krásně svezl přímo na nohu Provoda, který předběhl obránce a zamířil přes ruku brankáře Mandouse.

„Pro mě to bylo super, měl jsem fakt velkou radost. Cítil jsem se skvěle i proto, že jsem mohl konečně nastoupit,“ culil se do kamer stanice Oneplay Sport. „Provi mou přihrávku zužitkoval, ale jak říkám, určitě bych to měnil za výhru,“ zopakoval.

Dlouho to byl vedoucí gól.

I přesto, že slávisté hráli od patnácté minuty v deseti poté, co Oscar zezadu nepříjemně přišlápl nohu Hlavatému a sudí Nehasil ho vyloučil.

Hosté odolávali. Výborný brankář Staněk likvidoval šanci za šancí. Jenže nakonec kapituloval, šest minut před závěrečným hvizdem ho hlavou překonal střídající Vecheta a Pražanům sebral dva body.

„Těžko se to hodnotí. V deseti jsme hráli dlouho, pak dostali zbytečný gól z centru. Škoda, protože jsme mohli brát body tři,“ posteskl si Jurásek.

Pro něj to byl povedený zápas. Dřel, byl tradičně aktivní do útoku, jak jsou slávističtí fanoušci zvyklí. Jednou, když už hráli hosté v deseti, se objevil i napravo, zasekl v pokutovém území a posílal prudkou nabídku před bránu, jenže spoluhráč chyběl.

Slávista Lukáš Provod překonává brankáře Aleše Mandouse z Pardubic.

Slávisté měli i v oslabení spoustu šancí. Chorého gól neplatil kvůli ofsajdu, opakovaně pálil i Provod.

„Nevím, jestli jsme znovu dojeli na produktivitu. Nechali jsme tam všechno, táhli za jeden provaz. Na druhý gól jsme měli šance, ale nedopadlo to, bohužel,“ líčil pak Jurásek na tiskové konferenci.

„I takové zápasy nás můžou posunout,“ dodal.

Jeho cesta se zatočila do kruhu po dvou a půl letech.

Kam přijde, tam je bouře. Jurásek o Slavii: Nedělám krok zpátky, vracím se pro titul

Ze Slavie odcházel v létě 2023 za 350 milionů korun do portugalské Benfiky. Obrovský přestup, bomba. Jenže na své zahraniční cestě Jurásek brzy paběrkoval. Odehrál jen 12 zápasů, uškodilo mu zranění hned na začátku, nevypořádal se s obří konkurencí.

A tak následoval rok a půl v Hoffenheimu. Tam se chytil, jenže opět se zranil v nejhorší chvíli. Další hostování strávil v tureckém Besiktasi, kde se ale neprosadil.

Vysvobození našel ve Slavii.

V lednových utkáních Ligy mistrů ještě hrát nemohl, protože nebyl na soupisce. Naskočil až v Pardubicích a první bod zapsal už po šesti minutách.

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

„Cítím se dobře. Dělám maximum, abych byl každý zápas ready,“ hlásil reprezentační bek. „Česká liga se mezitím hodně posunula, to vidíme všude. Přišli noví majitelé, což se odvíjí i na hřišti. Je to pro všechny super,“ všiml si.

Rád by v sešívaném vyhrál svůj první titul, nicméně úvodní jarní kolo přineslo mírnou komplikaci.

„Jsme nastavení tak, že každý nevyhraný zápas je ztráta. Bod bereme a budeme se soustředit na další utkání. Počítat umíme, ale furt vidíme postavení v tabulce. Máme před sebou ještě hodně zápasů, a když nic neprohrajeme, budeme na konci první,“ uzavřel Jurásek.

Vstoupit do diskuse

21. kolo

Kompletní los

20. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 20 13 7 0 42:17 46
2. AC Sparta PrahaSparta 20 12 5 3 38:23 41
3. FK JablonecJablonec 20 11 5 4 28:20 38
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 20 10 5 5 37:26 35
5. FC Slovan LiberecLiberec 20 9 7 4 35:19 34
6. MFK KarvináKarviná 20 10 2 8 34:32 32
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 20 8 6 6 19:17 30
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 20 7 6 7 30:27 27
9. FC ZlínZlín 20 7 5 8 26:26 26
10. FK PardubicePardubice 20 5 7 8 26:35 22
11. FK TepliceTeplice 20 5 6 9 20:26 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 20 5 5 10 16:26 20
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 20 4 6 10 29:43 18
14. FC Baník OstravaOstrava 20 3 6 11 14:27 15
15. 1. FC SlováckoSlovácko 20 3 6 11 13:27 15
16. FK Dukla PrahaDukla 20 2 8 10 14:30 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

Fotbalové přestupy ONLINE: Slávista Kante jde na hostování do Baníku Ostrava

Sledujeme online
Hamidou Kante přichází do Slavie z Artisu Brno

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

Takto se nemůžeme prezentovat. Slavia se omluvila za výkon, fanouškům vrátí peníze

Fanoušci Slavie v duelu s Pafosem.

Od našich zpravodajů na Kypru Těm, kteří vycestovali na poslední utkání základní fáze Ligy mistrů do Limassolu, vrátí fotbalová Slavia peníze za vstupné. V reakci na výkon a porážku 1:4 s kyperským Pafosem přispěchal klub s...

Navázal tam, kde skončil. Asistenci bych ale měnil za výhru, mrzelo slávistu Juráska

Slávistický obránce David Jurásek s míčem v utkání proti Pardubicím.

Bez osmnácti uplynulo tisíc dnů od chvíle, kdy David Jurásek odehrál v roce 2023 svůj tehdy poslední zápas ve slávistickém dresu. Teď, v prvním jarním ligovém kole v Pardubicích (1:1), naskočil coby...

1. února 2026  22:09

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

1. února 2026  20:33,  aktualizováno  21:10

Návrat starých známých do Karviné. Krčík děkoval, Hyský prozradil: Moc jsem se těšil

Plzeňský trenér Martin Hyský během utkání v Karviné

Ještě na podzim trenér Martin Hyský a stoper Dávid Krčík působili u fotbalistů Karviné. Nyní přijeli jako soupeři. A s Viktorií Plzeň si odvezli tři body za výhru ve 20. kole první ligy 2:0. „Na to...

1. února 2026  19:58

City prohospodařili zápas s Tottenhamem, United rozhodli v závěru. Villa klopýtla

Dominic Solanke se raduje z vyrovnávací trefy proti Manchesteru City.

Manchester City ztratil v anglické lize nadějně rozjetý duel s Tottenhamem, který smazal dvoubrankové manko a vybojoval remízu 2:2. Náskok vedoucího Arsenalu tak narostl na šest bodů. Dramatický duel...

1. února 2026  19:29,  aktualizováno  19:56

Drama s rozuzlením v nastavení. Real proti outsiderovi spasila až Mbappého penalta

Brahim Díaz z Realu Madrid v potyčce s Iliasem Akhomachem z Vallecana.

Fotbalisté Realu Madrid zvítězili 2:1 nad Vallecanem a ve španělské lize vyhráli pošesté za sebou. Zápas s týmem bojujícím o záchranu rozhodl v desáté minutě nastavení Kylian Mbappé, který proměnil...

1. února 2026  16:43,  aktualizováno  18:30

Liberec - Zlín 2:0, domácí načali ligové jaro výhrou a polepšili si v boji o top šestku

Afolabi Soliu se raduje z gólu v utkání se Zlínem.

Liberečtí fotbalisté ve dvacátém kole Chance Ligy zvládli domácí utkání proti Zlínu. Po gólech Soliua a Stránského zvítězili 2:0 a v tabulce se posunuli na páté místo. Zápas přinesl také mnoho...

1. února 2026  15:15,  aktualizováno  17:57

Karviná - Plzeň 0:2, Hyský svalil svůj bývalý klub. Za hosty se dvakrát prosadil Višinský

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Denise Višinského proti Karviné.

Plzeňští fotbalisté zažívají snový vstup do nového roku. V lednu nejprve vydřeli postup do play off Evropské ligy, v neděli zase zvítězili v prvním kole jarní části Chance Ligy. Na půdě Karviné...

1. února 2026,  aktualizováno  17:34

Slovácko - Baník 2:2, divoký zápas, hosté ztratili vedení, Jedlička chytil penaltu

Andrej Stojčevski ze Slovácka se snaží vystřelit přes bránícího Ondřeje...

Nadále mají stejně bodů i inkasovaných gólů. Ve dvacátém kole české nejvyšší soutěže se potkali fotbalisté Slovácka i Baníku. A utkání skončilo tematicky remízou 2:2, přestože v úvodu druhé poloviny...

1. února 2026  12:45,  aktualizováno  15:43

Žádná střela, kapitán na lavičce. Rozhodl jsem se pro jiné hráče, překvapil Frťala

Teplický Robert Jukl přepadává přes Dominika Hollého z Jablonce.

Na podzim se stal kapitánem, tahounem týmu i jeho nejlepším střelcem, ale v jarní premiéře ligových Teplic v Jablonci zůstal záložník Michal Bílek jen na lavičce. „Asi ode mě nemůžete čekat, že vám...

1. února 2026  14:33

Jaro v Pardubicích opět po letech otevře Slavia. Nostalgie, vzpomíná Zavřel

Sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel.

Fotbalisté Pardubic v neděli v 18.30 vykopnou jarní část Chance ligy domácím zápasem proti Slavii. Pražský celek se na Letním stadionu v jeho nové éře objevil už několikrát, přesto je tento duel...

1. února 2026  12:15

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Na Slavii si věřím. Jsem tak vychovaný, hlásí Patrák. Příprava na jaro ho nadchla

Pardubický útočník Vojtěch Patrák (uprostřed) slaví vstřelený gól proti Spartě.

Na slávistu Chorého i sigmáka/viktoriána Vašulína, odchovance chrudimského fotbalu, mu schází jediná branka, sám jich dosud zvládl vsítit osm – stejně jako jablonecký Chramosta. „Budu cílit na...

1. února 2026  9:50

Černého dvojí život: půl dne profesionální fotbalista, půl dne dělník u pásu

Ústí nad Labem, 2. 8. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - Sparta Praha B, druhá...

Běžte do práce! pokřikují občas fanoušci na fotbalisty, když se jim zrovna nedaří. Kdyby to zkusili na ústeckého útočníka Davida Černého, nepochodili by. Fotbal a práci kombinuje po většinu své...

1. února 2026  8:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.