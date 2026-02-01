Na levém beku, ve svém typickém útočišti, celou akci rozjel. Pak si obloukem naběhl do míst, odkud rád kroutí balony před bránu. Vzduchem nadýchaně na hlavu, po zemi na dorážku zblízka, stačí si vybrat.
Tentokrát zvolil druhou možnost, míč se po trávníku krásně svezl přímo na nohu Provoda, který předběhl obránce a zamířil přes ruku brankáře Mandouse.
„Pro mě to bylo super, měl jsem fakt velkou radost. Cítil jsem se skvěle i proto, že jsem mohl konečně nastoupit,“ culil se do kamer stanice Oneplay Sport. „Provi mou přihrávku zužitkoval, ale jak říkám, určitě bych to měnil za výhru,“ zopakoval.
Dlouho to byl vedoucí gól.
I přesto, že slávisté hráli od patnácté minuty v deseti poté, co Oscar zezadu nepříjemně přišlápl nohu Hlavatému a sudí Nehasil ho vyloučil.
Hosté odolávali. Výborný brankář Staněk likvidoval šanci za šancí. Jenže nakonec kapituloval, šest minut před závěrečným hvizdem ho hlavou překonal střídající Vecheta a Pražanům sebral dva body.
„Těžko se to hodnotí. V deseti jsme hráli dlouho, pak dostali zbytečný gól z centru. Škoda, protože jsme mohli brát body tři,“ posteskl si Jurásek.
Pro něj to byl povedený zápas. Dřel, byl tradičně aktivní do útoku, jak jsou slávističtí fanoušci zvyklí. Jednou, když už hráli hosté v deseti, se objevil i napravo, zasekl v pokutovém území a posílal prudkou nabídku před bránu, jenže spoluhráč chyběl.
Slávisté měli i v oslabení spoustu šancí. Chorého gól neplatil kvůli ofsajdu, opakovaně pálil i Provod.
„Nevím, jestli jsme znovu dojeli na produktivitu. Nechali jsme tam všechno, táhli za jeden provaz. Na druhý gól jsme měli šance, ale nedopadlo to, bohužel,“ líčil pak Jurásek na tiskové konferenci.
„I takové zápasy nás můžou posunout,“ dodal.
Jeho cesta se zatočila do kruhu po dvou a půl letech.
Ze Slavie odcházel v létě 2023 za 350 milionů korun do portugalské Benfiky. Obrovský přestup, bomba. Jenže na své zahraniční cestě Jurásek brzy paběrkoval. Odehrál jen 12 zápasů, uškodilo mu zranění hned na začátku, nevypořádal se s obří konkurencí.
A tak následoval rok a půl v Hoffenheimu. Tam se chytil, jenže opět se zranil v nejhorší chvíli. Další hostování strávil v tureckém Besiktasi, kde se ale neprosadil.
Vysvobození našel ve Slavii.
V lednových utkáních Ligy mistrů ještě hrát nemohl, protože nebyl na soupisce. Naskočil až v Pardubicích a první bod zapsal už po šesti minutách.
„Cítím se dobře. Dělám maximum, abych byl každý zápas ready,“ hlásil reprezentační bek. „Česká liga se mezitím hodně posunula, to vidíme všude. Přišli noví majitelé, což se odvíjí i na hřišti. Je to pro všechny super,“ všiml si.
Rád by v sešívaném vyhrál svůj první titul, nicméně úvodní jarní kolo přineslo mírnou komplikaci.
„Jsme nastavení tak, že každý nevyhraný zápas je ztráta. Bod bereme a budeme se soustředit na další utkání. Počítat umíme, ale furt vidíme postavení v tabulce. Máme před sebou ještě hodně zápasů, a když nic neprohrajeme, budeme na konci první,“ uzavřel Jurásek.