Huf litoval, že Pardubice měly na výhru. Rada se hádal s fanoušky

„S Jabloncem to byl boj, hlavně ve druhém poločase. Měli jsme tam řadu šancí, škoda, že jsme je nedokázali proměnit, protože jsme sahali po třech bodech. Určitě jsme na ně měli,“ mrzelo střelce jediného pardubického gólu Davida Hufa.

Nejen jeho skutečně deptal bezchybný výkon jabloneckého gólmana Jana Hanuše, jenž parádními zákroky zastavil několik nebezpečných šancí Pardubic. Jednu z největších zlikvidoval třeba v závěru první půle, kdy nejprve do břevna hlavičkoval stoper červeno-bílých Filip Čihák a následnou dorážku, která už mířila do branky, vytáhl právě jablonecký gólman Hanuš.

Během této akce se udála pravděpodobně největší nepříjemnost domácích v zápase. Pardubický veterán Pavel Černý ještě před zakončením Filipa Čiháka naskočil do hlavičkového souboje s Michalem Surzynem, chtěl prodloužit balon, jenže se hlavou střetl s bývalým spoluhráčem a zůstal ležet na zemi v tratolišti krve. Z hrací plochy byl na nosítkách odnesen do sanitky k dalšímu ošetření a utkání pro něj skončilo.

„Přeji Pavlovi, ať je brzy zdravý. Mluvil jsem s ním po zápase v kabině, a až na to, že měl roztržený celý obličej, tak vypadal v pohodě,“ říkal Huf, jenž Černého střídal.

Krátce po poločasové přestávce po letošní desáté asistenci Brazilce Cadua hlavičkou uklidil balon za Hanuše a záhy mohl přidat i druhý gól. Další hlavičku Hufa už však Hanuš za svá záda nepustil.

„Tlačil jsem balon do sítě, ale brankáře Jablonce musím fakt pochválit. Chytil mi to fantasticky,“ uznal Huf.

Jedním gólem tak zvládl pouze odpovědět na vedoucí branku Tomáše Malínského z šestatřicáté minuty, který využil protiútok po rohovém kopu Pardubic. V úniku nejprve nasadil kličku brankáři Jakubu Markovičovi a nakonec trochu se štěstím procedil míč do sítě přes zaskakujícího Dominika Kostku.

„Zase jsme si vybrali trochu smůly. Byl to gól z takové zvláštní situace, nahráli jsme soupeři do běhu po vlastní standardce a ten měl ještě kliku, že to vůbec proměnil,“ štvalo Hufa.

V prvním poločase mohl ještě ze střídačky pozorovat i nepříliš fotbalový moment, kdy hlouček domácích příznivců vyprovokoval hostujícího trenéra Petra Radu, jenž se neváhal pod tribunou zapojit do slovní přestřelky.

„Pojď sem! Já ti ji nakouřím, že se po...,“ křičel emotivní kouč na jednoho z hříšníků.

Konečná remíza nakonec náladu asi příliš nezvedla ani Radovi, jelikož také domácí gólman Jakub Markovič v utkání zastavil několik slibných šancí Jablonce.

Hned v páté minutě lapil tutovku Miloše Kratochvíla na malém vápně a ve dvacáté minutě si zase poradil s velmi nebezpečnou střelou Michala Surzyna.