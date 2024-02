Kariéru končil ve Slavii, teď se Hovorka vrací do Sparty v roli mentálního kouče

Tomuto odvětví se začal věnovat intenzivněji poté, co ho další problémy s křížovým vazem už nepustily do několikátého restartu kariéry. Teď sportovně-psychologický obor studuje.

Za Slavii toho i vinou častých zranění moc neodehrál, přesto u řady fanoušků patřil díky svému zápalu k oblíbencům a zasáhl třeba do bojů ve skupině Ligy mistrů na podzim 2019.

Před začátkem jara se ale překvapivě vrátil do Sparty a do akademie, která ho pro velký fotbal připravila.

🏟️ ÚSEK MENTÁLNÍHO KOUČINKU V AKADEMII ACS | Sparta rozšiřuje servis pro mladé hráče a hráčky o psychologickou podporu, orientovanou na sportovní výkon a další aspekty života mladých talentů ⭐️



„David Hovorka se bude věnovat podpoře chlapeckých mládežnických kategorií performance a profi, tedy starším žákům a dorostencům,“ uvedl letenský celek na svém webu. Doplnil, že garantem nového úseku mentálního koučinku bude Marian Jelínek, jenž už dlouhodobě spolupracuje s A-týmem.

„Je to kontroverzní, samozřejmě,“ řekl Hovorka v podcastu Livesport Daily. „Když mi skončil herní kontrakt ve Slavii, tak se to nějak nepotkalo, nevyšlo to.“

Přitom v Edenu s ním původně měli jiné plány a řešilo se jeho další působení v klubu.

„Byl jsem bez práce, ale vzal jsem to, jak to bylo. Když mě někde nechtějí, tak prostě jdu dál. V té době jsem navázal kontakt s panem Jelínkem a vyplynulo z toho, že by pro mě mohla být nabídka ve Spartě,“ doplnil Hovorka.

Ten se tak na známá místa vrací po šesti letech, kdy Spartu opouštěl a přestoupil do Jablonce, z nějž se stěhoval ke klubovému rivalovi.

„Na Strahově jsem našel příjemnou a vstřícnou atmosféru. Moje fotbalová cesta mě naučila různé věci, které můžu klukům předávat. Samozřejmě slýchám narážky na slávistickou minulost, ale vše v dobrém. A kdyby s tím měl někdo problém, dokážu mu na to odpovědět, protože mám před sebou čistý stůl.“

„Do Slavie jsem šel ze sportovních důvodů. Hrála o titul a poháry. Kdybych tam nešel, nikdy bych třeba nenaskočil v Lize mistrů a nedostal se do reprezentace,“ vysvětlil třicetiletý Hovorka.