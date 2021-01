Hovorka hrál ligu posté: Ani jsem to nevěděl, jsem rád za jubileum i výhru

Stý ligový zápas, jak vám to zní?

Jsem rád za takové jubileum. Kluci mi to připomněli. Ale snažil jsem se to brát jako jiný zápas a hlavně jsem rád za tři body.

Jaké to bylo utkání?

Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého. Už cesta sem byla náročná, terén byl taky těžký. Jsem rád, že jsme to zvládli.

V čem byla cesta nepříjemná?

Jeli jsme ráno. Musím poděkovat spolupracovníkům, co nám poskytují servis. Ale i tak, sedíte čtyři hodiny ve vlaku.

V prvním poločase jste se neprosadili. Co vám chybělo?

Náznaky šancí tam byly, ale ve finální fázi jsme je nevyřešili dobře. Zůstali jsme ostražití, protože oni čekali na rychlé brejky. Naštěstí jsme ze své hry neslevili, byli jsme trpěliví. První gól nám pomohl.

Vy jste při něm přihrával Simovi. Takhle jste to přesně chtěl?

Máme nacvičený signál, dělal jsem blok pro Simu, co běžel na přední tyč. Já šel na druhou dozadu. Odrazilo se to a levačkou se štěstím jsem to vrátil zpátky. Byl to hodně důležitý gól.

Karviná má vysoké hráče, jak nepříjemní byli v soubojích?

Snažili jsme se hlavně nefaulovat, aby neměli standardky. Zvládli jsme to dobře, nebylo to lehké. Věděli jsme, že to bude hodně soubojový zápas. Jsem rád, že jsme to ustáli.

Jak vám bylo, když Karviná z penalty snížila na 1:2?

Nebylo to příjemné. Z ničeho jsme dostali kontaktní gól. Pro mě to bylo takové nostalgické, protože já jsem tady ještě ani jednou nevyhrál. A vždycky to mělo stejný průběh. Vedli jsme a dostali kontaktní gól. Štěstí, že jsme dali třetí gól.

Připsali jste si dvacátý sedmý zápas bez prohry, jak sérii vnímáte?

Jsme za ni rádi. Další program bude náročný, díváme se dopředu.