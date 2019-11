Frustrovaný tahoun: Houska spálil ve Zlíně šanci, stále čeká na gól

„Od půlky jsem byl ve sprintu, věděl jsem, že mi to Tomáš Zahradníček dá, volal jsem si na něj, chtěl jsem to oběhnout na pravou placírku, ale šlo to blíž k soupeři, takže jsem to měl na levou. Nestihl jsem to stlačit do brány,“ litoval. I kvůli tomuhle momentu čeká desátá Sigma na výhru už sedm kol.

V 81. minutě ji mohl poslat do vedení. Za šest minut bylo ještě hůř, když devatenáctiletý stoper Kolář rozhodl v nekoukatelném zápase o vítězství Zlína 1:0.

Houska spálenou možností podtrhl útlum, kterým si pod trenérem Radoslavem Látalem prochází. Je znát, že jednodušší – v ideálním případě přímočařejší – fotbal mu zatím zdaleka nevyhovuje tak jako kombinační hra, jíž se Olomouc prezentovala pod koučem Jílkem.

Houska na pozici osm nemá ve středu pole tolik míčů. A nemá ani potřebná čísla. Žádný gól, jediná asistence, to je na hráče s reprezentačním potenciálem a zatím jediným startem mizerná bilance.

Patřil ke hráčům, kteří to od Látala po zápase jmenovitě slízli. „Houska, González, Falta by se měli víc prosadit. Od hráčů, kteří se starají o ofenzivu, toho bylo velice málo. Nedostali se do zakončení, musím být velice kritický. Tohle zápas rozhodlo,“ bědoval. „Je to pro mě zklamání, protože to jsou hráči, na které se v Olomouci sází, měli by být nadstandardní, a bohužel to není vidět.“ Nechyběla ofenzivním hráčům větší odvaha?

„Spíš si myslím, že chybělo dohrát to do šancí, protože útoky byly rozjeté dobře. Celkově jich bylo hrozně moc, ale nevím, kolik jsme měli vyložených šancí. Dvě tři? To je málo, když většinu zápasu útočíme,“ uznal Houska.

„První poločas držíme míč, všechno v pořádku, ale bohužel jsme se nedostali do zakončení, ohrožení branky. Soupeře jsme drželi na uzdě, opticky jsme hráli, ale bylo to bez šance,“ vyčítal Látal.

Základ je běhat, běhat, běhat

Přitom zraněními zdecimovaný Zlín byl sedmdesát minut neškodný. Jenže sigmáci nijak nevyužili, že v obraně nasadil dva dorostence. Naopak jeden z nich, Jakub Kolář, je srazil první gólovou trefou v lize. „Samozřejmě jsme si řekli, že toho chceme využít. Ale finální fáze musí být lepší,“ zopakoval Houska.

Olomoučtí sice kontrolovali míč, ale nic z toho. „První půli jsme měli pod kontrolou. V celém zápase jsme měli rozjetých víc akcí, které měly být dohrané do šancí. Bohužel pak to bolí dvojnásob, když dostaneme gól ze standardní situace v závěru,“ štvalo Housku. „Nějak se to poodráželo. Není možné, aby měl hráč v šestnáctce po standardce čas si to převzít a ještě zamířit. To by trefila většina hráčů.“

Možná, ale přestože Sigma měla mnohem víc standardních situací včetně rohů, nebezpečná z nich nebyla. „Jo, byla toho spousta. Měli jsme si pomoct standardkou. Trenér to říkal, že budou důležité a mohou rozhodnout. Bohužel se to stalo v náš neprospěch,“ řekl Houska.

„Standardní situace jsou dalším velkým zklamáním, měli jsme jich x. Špatně je kopneme, ale není tam ani náběh. Neměli jsme z toho vůbec nic,“ zlobil se Látal.

Až posledních patnáct minut zápasu bylo zajímavých. „Bylo to nahoru dolů, možná trošku zbytečně. Stále to bylo 0:0, ale když chcete vyhrát, tak nějaké technické chyby, co jsme tam měli, přijdou. To je normální,“ povídal Houska, v šestadvaceti klíčový hráč mančaftu.

Přitom minule proti Mladé Boleslavi hrála Sigma výborný fotbal, jenže ztratila vedení 2:0 během dvou minut. A ve Zlíně na lepší pasáže hry nenavázala. „Je to asi v hlavě každého – nabídnout se a třeba i nějaký balon zkazit, ale prostě se nabídnout. Základ je běhat, běhat, běhat, nabízet se a nebát se hrát,“ zdůrazní maratonec, který často naběhá nejvíc kilometrů z týmu.

V reprezentační přestávce mají na Andrově stadionu o čem přemýšlet. Po ní přivítají neporaženou Slavii. „Chtěli jsme to zvládnout. Je to nepříjemné. Zvlášť když si promítneme zápasy předtím, kdy vedeme 2:0 a ztratíme je,“ připomíná Houska kolapsy, kvůli nimž je desáté místo rázem v ohrožení a Látal mluví o nutnosti řezu v kádru, jemuž chybí charakter. „My si už několikátý zápas říkáme, že máme možnost dotáhnout se do šestky nebo teď už minimálně bezpečně do desítky. Je frustrující, když zápasy ztrácíte takhle zbytečně,“ hlesne Houska.

Když zlepší svá čísla, zlepší se i Sigma. Nebo se musí nejdřív zlepšit Sigma?