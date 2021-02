Chrání liga technické hráče? Olomoucký Houska může vyprávět z drsné zkušenosti

Co noha?

Nic moc, popravdě. Ne že by byla bolest velká, ale je to nepříjemné. Vím, že nebudu hrát, takže z toho radost nemám.

Jak dlouho nebudete hrát?

Těžko říct. Všechno bude záležet na tom, jak se to bude hojit. Uvidí se po kontrolách. V pondělí mám další. Snad bude hojení co nejlepší a budu hrát co nejdřív.

Z fotek to vypadalo, že rána je dost hluboká.

Právě. Bohužel byla hodně hluboká, kvůli tomu bude hojení delší. Naštěstí netrefil šlachy, co byly pod tím. Dopadlo to ve finále ještě dobře.

Pohled na nohu olomouckého záložníka Davida Housky po zákroku boleslavského Marka Matějovského. Houska musel do nemocnice na šití. Zranění olomouckého záložníka Davida Housky po zákroku boleslavského Marka Matějovského.

Škoda, že místo kolíků neměl lisovky, což?

To je škoda, ale na těchto terénech asi žádný hráč v lisovkách nehraje.

I s takovou ránou jste zvládl odehrát ještě 40 minut. Neměl jste tušení, co je pod štulpnou?

Věděl jsem, že je to napnuté, nějakou bolest jsem cítil, ale jak jste v zápase, tak to necítíte tolik. Říkal jsem si: Je to nakoplé, v pohodě, jedu dál. Ale jak jsem v poločase sundal štulpnu a pod ní viděl hodně krvavou ponožku, věděl jsem, že jsem dohrál. Šly na mě mdloby. Kdybych se pod štulpnu podíval hned, tak jsem střídal rovnou.

Boleslavský záložník Marek Matějovský fauluje olomouckého Davida Housku.

Když jste pak špatně kopl penaltu, neřekl jste si, že jste se měl podívat pod štulpnu hned?

Skrz tu penaltu jo, ale hlavně kvůli zdraví by to bylo nejlepší řešení. Ale mně se s tím paradoxně nehrálo špatně, cítil jsem se celkem dobře. I tak jsem měl kvůli zdraví střídat.

Ale zase jste napravil renomé fotbalistům, které často veřejnost považuje za bolestínky.

Aspoň takhle. To jediné je na tom pozitivní.

Rána až na kost. Trest pro Deneva i Matějovského Fotbalistům Olomouce bude dva až tři týdny chybět David Houska. Sedmadvacetiletého záložníka surovým faulem zranil mladoboleslavský kapitán Marek Matějovský v úterní dohrávce 17. kola první ligy (1:1). Matějovský už v šesté minutě podrážkou kopačky zasáhl Houskovu holeň, ale od rozhodčího Alexe Daneva dostal pouze žlutou kartu, přestože si sudí prohlédl situaci na videu. Olomoucký tahoun s krvavým zraněním ze hry odstoupil v poločasové přestávce. Disciplinární komise LFA s devětatřicetiletým Matějovským zahájila řízení, Denev pak chybí v nominaci na víkendové kolo. „David utrpěl hlubokou tržně-zhmožděnou ránu v oblasti nad vnitřním kotníkem velikosti 7 až 8 cm dosahující do hloubky téměř až na holenní kost. Rentgen naštěstí vyloučil zlomeninu,“ uvedl na klubovém webu lékař Sigmy Jiří Lošťák. „Nasadili jsme preventivně antibiotika vzhledem ke zvýšenému riziku infekce. Davidova rekonvalescence potrvá přibližně dva až tři týdny při nekomplikovaném průběhu.“

Jak moc vám pomohl chránič?

Nepomohl vůbec, protože mě trefil přesně pod chránič. Tam, kde začíná, už mě netrefil. Chránič máš výš na holeni, takže bohužel...

Změníte to po této zkušenosti? Nepoužijete jiné chrániče holeně – větší?

Asi hokejové betony. Zřejmě si to místo budu muset víc chránit, ještě jsem nad tím do detailu nepřemýšlel. Ale nějakou ochranu na tom místě ze začátku budu muset mít.

Viděl jste zpětně ten faul?

Viděl jsem to na cestě po zápase. Mohlo to vážně dopadnout mnohem hůř, ani se mi nechce moc přemýšlet nad tím, co se mohlo stát.

Marek Matějovský se vám omluvil. Přijal jste to?

Omlouval se mi několikrát už na hřišti. Myslím, že věděl, že ten zákrok byl nebezpečný, a že počítal s červenou kartou. Psal mi i zprávu, mrzí ho to hodně. Beru to v pohodě, stane se to, nemyslím si, že je zákeřný hráč, i když teď měl poslední dva zápasy takové zákroky. Ale že bych měl na něj pifku, to ne. Ten zákrok byl blbej, to se shodneme, ale věřím, že v tom úmysl nebyl. Omluvu jsem přijal.

Říkáte, že Matějovský není zákeřný hráč, ale přece každý fotbalista i v A třídě ví, že když půjde do souboje podrážkou, navíc zvednutou, tak to zkrátka vždycky zavání zraněním soupeře.

Stoprocentně. Hlavně roli hrálo, že ta noha byla celkem vysoko. Když do toho jdete podrážkou na úrovni kotníku nebo nártu, tak ještě budiž, ale on měl nohu v úrovni holeně a to je extrémně nebezpečné.

Boleslavský Marek Matějovský se omlouvá a od sudího Alexe Deneva vidí žlutou kartu za zákrok na olomouckého Davida Housku.

Přesto na Matějovského pifku nemáte. Ale máte ji na rozhodčí, respektive komisi rozhodčích? Kdyby dělali svou práci dobře, pykal by Matějovský už za šlápnutí na sparťana Plavšiče z předchozího kola, a tudíž by ani nehrál. Vám po sezoně končí smlouva, chcete si zkusit jiné angažmá a mohl jste být bez kontraktu a se zlomenou holení...

Takový scénář by byl hrozný a napadl mě. Pro mě by to bylo šílené. A ke komisi rozhodčích? Kdyby to bylo tak, jak říkáte, Matějovský by nehrál a už by okolnosti byly jiné, ale to je vždycky kdyby. Mě spíš zaráží, že v době videa je toto možné. Chápu, že to někdy rozhodčí přehlídnou na první pohled, ale když to pak vidíte na videu, tak špatně posouzených věcí bylo na můj vkus až moc. To je spíš problém.

Že takový zákrok není schopný profesionální rozhodčí vyhodnotit ani z opakovaných záběrů, když divákovi u televize vstávají chlupy hrůzou, je zarážející.

Přesně tak. To už pak je těžký. Rozhodčí byl navíc v tomto případě blízko, musí to vidět na první dobrou, ale dobře, beru, že si to chce zkontrolovat. Nevím, co na to říct...

Drsných faulů ohrožujících zdraví hráčů v poslední době přibylo, navíc nebyly vždy potrestané. Chrání rozhodčí v české silové lize technické fotbalisty, jako jste vy?

Myslím si, že teď se to v poslední době nahromadilo a ty zákroky nebyly posouzeny červenými kartami, i když měly být. Ale jinak, že bych měl pocit, že se hra extrémně pouští a je to přehnaně nebezpečné, to nemám.

Olomouc - Sparta Online od 18.30 hodin

A máte už nabídku? Když vás trenér Slavie Jindřich Trpišovský chválil za výkon ihned na hřišti po zápase, vyvolalo to jisté spekulace...

Nabídku mi vážně nedal. Pochválil mě za výkon, což mě moc potěšilo. To je celé. Jiné kontakty ze zahraničí už jsou, ale není nic hotové, takže nemá smysl se o tom bavit. Nechci nic zakřiknout, dokud to nebude. To už jsem zažil hodněkrát. Všechno může taky dopadnout pak úplně jinak.

Hlavně být zdravý.

Právě jsme to řešili s manželkou – být zraněný a bez smlouvy, to by byl fakt průšvih. Zaplať pánbůh, že je to ve finále takhle.