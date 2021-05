Nepovedená derniéra mrzí, ale byly to super roky, říká loučící se Houska

Když v 88. minutě přenechal místo mladíčkovi Uričovi a sedm stovek diváků, kteří v době covidové mohli na Andrův stadion, tleskalo vestoje odcházejícímu drobnému středopolaři, na jehož hru se jim léta pěkně dívalo, svítil na ukazateli skóre trudný stav 0:3. A slabá Sigma mohla včera prohrát s Mladou Boleslaví i větším rozdílem...



Poněkud smutné loučení, což?

No to jo, takhle jsem si to určitě nepředstavoval. Začali jsme dobře, patnáct minut, z první šance jsme dostali gól, to je letos pořád dokola. Pak jsme inkasovali dvakrát po standardní situaci, to se hraje těžko.

Ani přístup sigmáků nevypadal zrovna příkladně.

Nechci na nikoho nic házet... Ale dostáváme hrozně laciné góly celou sezonu. Teď se to nakupilo do jednoho zápasu. Dostaneme gól z blbého prostoru, pak rozehrají roh, kde mají jít dva hráči a jde tam jen jeden. To se pak hraje těžko.

Když vám při střídání tleskalo vestoje těch několik stovek diváků, co se vám honilo hlavou?

To bylo moc hezké, chtěl bych za to lidem poděkovat. Krásné gesto, kterého si moc vážím.

Dolehlo to na vás?

Hlavně mě mrzel ten zápas, poslední doma, 0:3... To byl první pocit, hrozně mě to mrzí. Ale v těch dalších vteřinách jsem si ten potlesk i trochu užil.

Měl jste na tribuně blízké?

Měl jsem tady rodiče, tetu se strejdou, kamarády. Manželka se synem bohužel nakonec nemohli přijít, koukali doma. Zavolám si s nimi hned po zápase.

Plánujete ještě nějaké rozloučení se spoluhráči, nebo vás naštvali výkonem?

V téhle době je nějaká rozlučka těžká. Ještě je týden sezony, pak kluci pojedou domů. Mám tady blízké kamarády, tak se třeba něco vymyslí.

Před zápasem jste si jako kapitán vyměnil pár slov s mladoboleslavským záložníkem Markem Matějovským, který vám v únoru škaredým faulem na stojnou nohu div nezlomil holeň. Vrátili jste se k tomu?

Jen mi říkal, že je rád, že jsem v pořádku. Myslím, že je to fajn člověk. Popřál mi štěstí do další štace.

Bylo těžké se po takovém zranění vrátit, navíc s vědomím, že nemáte smlouvu na příští sezonu, což by v případě marodění byl průšvih?

Věděl jsem, že po čtyřech týdnech bude ta noha dobrá. Měl jsem to nastavené tak, že to není nic hrozného. V této sezoně mě trápilo víc zranění, skoro celý podzim, to bylo ještě možná horší, co se týče omezení. Jsem rád, že ten zákrok dopadl, jak dopadl, a už bych se k tomu nevracel.

„Ještě nevím, kde budu hrát. Uvidíme, jaké možnosti se naskytnou.“

Už víte, kde budete hrát příští sezonu?

Pořád ještě čekám. Kdybych to věděl, tak bych vám klidně řekl, ale teprve uvidíme.

Může si hráč, jenž je volný bez smlouvy, bude mít 28 roků, má starty v evropských pohárech i reprezentační zkušenost, vybírat?

Něco se objevilo už v zimě. To jsem si vyhodnotil, že by to nebylo to pravé ořechové. Je teprve začátek, uvidíme, jaké možnosti se naskytnou.

Preferujete zahraničí, nebo můžete zůstat i v české lize?

Nechtěl bych to specifikovat. Záleží, jaké nabídky se sejdou. Neřeknu tady, že něco ne, když se pak může stát, že ano.

Jakých bylo třináct roků v Sigmě?

Když se ohlédnu, tak to byly super roky už jen skrz osobní a rodinný život, kamarády, nejen fotbal. Jsem rád, že jsem se tenkrát v patnácti letech vydal do Olomouce. Byly tady krásné úspěchy, zápasy, stejně jako neúspěchy. Ale to k tomu patří.

Vypíchnete jeden zápas?

Všichni kluci, co zažili evropské poháry, by asi odpověděli stejně. Když nám vyprodaný Andrův stadion děkoval i po prohraném zápase se Sevillou, tak člověku naskakovala husí kůže. Přál bych Sigmě, aby se takových zápasů opakovalo víc a víc.

Pojedete ještě na poslední kolo do Liberce?

Těžko říct. Původně byla domluva, že budu hrát jen tady poslední zápas, ale teď nás trápí marodka, tak uvidíme, jak si to vyhodnotí trenér. Když bude chtít vyzkoušet mladé hráče, tak pojedou mladí. Ale „ne“ mu samozřejmě neřeknu.

Desáté místo, nemasná neslaná sezona, souhlasíte?

Cítím to tak. Dalo se vytěžit mnohem víc, spousta věcí se v sezoně opakovala, a pak prostě nemůžete být úspěšní. Když se podíváme do podzimu, tak těch bodů, které se poztrácely v posledních minutách, to bylo šílené. Kdybychom tyhle body měli, drželi bychom se na horních příčkách a hrálo by se taky líp. Taková průměrná sezona.

Trenér Jílek, který by měl nahradit Látala, Sigmu zvedne?

To já nevím, jestli přijde pan Jílek, ještě nikdo neříkal, kdo přijde. Já jenom přeji, ať se klukům daří, ať se tady opakuje co nejvíc zápasů v Evropské lize a ať je plný stadion.