Úspěšný návrat. Chuť byla na sto deseti procentech, řekl Houska

„Byla na sto deseti procentech,“ říká s úlevou. Vážně totiž hrozilo, že bude mít po sezoně. Naštěstí se trhlina ve svalu nepotvrdila a klíčový záložník fotbalové Olomouce po dvou týdnech nastoupil v plné síle.

Pomohl porazit doma Teplice 2:0, čímž si sigmáci zajistili minimálně prostřední skupinu.

Spokojenost, jak jste Teplice přehrávali?

Spokojenost. Měli jsme hlavní motivaci zajistit si to, abychom nebyli v poslední skupině. I výkon byl dobrý. Zaslouženě jsme vyhráli.

Ještě po prvním jarním zápase jste byli na barážové příčce a řešilo se odvolání trenéra. Úleva?

Přesně tak. Už po podzimu jsme měli hlavní cíl uniknout poslední skupině. Tenkrát jsme byli ve složité situace zvlášť po úvodním kole s Jabloncem, kdy se nám to nepodařilo výsledkově ani herně. O to víc si dneska vážíme, že jsme z poslední skupiny unikli.

I díky vaší střele levačkou.

Asi musím střílet jen levou nohou. Pak jsem tam měl pravou, a to už byla horší střela. Jsem rád, že mně to sedlo. Dlouho jsem nedal gól, i když střel jsem měl hodně. Úleva, že jsem se trefil.

Možná ještě hezčí moment byla kolmice do šance Sladkému.

Viděl jsem, že hráč jde trošku doleva z lajny, že tam nechává malý prostor. Mrzí mě, že to nevyšlo, byla to krásná akce. Takové mám rád.

Takové asistence se cení.

Tak. Možná bych měl z toho větší radost než z gólu. Ale jsem rád, že jsme vyhráli.

Po zranění na vás byla vidět velká chuť do hry, že?

Chuť do hry byla na 110 procentech. Fyzicky to nebylo úplně na sto, posledních deset minut už jsem se cítil unavenější než obvykle. Bylo to už trošku na sílu, ale jinak se mi hrálo po pauze super.

I proto, že jste nastoupil pod hrotem, tedy výš než normálně?

Je to dobré v tom, že jsem blíž vápnu a můžu dávat víc finálních přihrávek, nebo se dostat do zakončení. Ale jsou zápasy, kdy tam balon přijde hůř, když se hraje s jinými týmy, ovšem Teplice chtějí hrát fotbal, takže místa bylo někdy hodně. Snažil jsem se toho využívat maximálně.

Jak vám nezvyklý post zdůvodnil trenér?

Byl jsem na tabuli před zápasem napsaný výš. Nijak extra jsme se nebavili. Mohli jsme si role točit, nebyl v tom problém. Zavoláme na sebe: Zůstaň! Nebo: Já zůstanu vepředu!

Už jste zcela fit?

Měl jsem krev ve svalu. Na Bohemce mě v něm píchlo. Byla vysoká pravděpodobnost, že tam bude trhlina. Zaplať pánbůh nakonec nebyla. Krev se musela stejně zahojit, takže to trvalo, ale v zápase mě to vůbec neomezovalo. Od čtvrtka trénuji bez úlev a zatím je to dobré.

To jste si musel oddechnut, že nemáte po sezoně.

Určitě. Po prvním vyšetření jsem byl hodně špatný. Říkal jsem si, že to není možné, že přece musím ještě nějaké zápasy odehrát. A dobře to dopadlo. Jsem za to moc vděčný.

Nejen váš návrat Sigmě hodně pomohl. Stoper Vít Beneš znovu potvrdil, jak je pro vás důležitý.

Beny to potvrzuje celé jaro, hraje výborně. Ale bylo to o celém týmu, i klucích, kteří tam pak přišli. Celý tým zaslouží absolutní pochvalu. Spoustu zápasů, kdy jsme vedli 1:0, jsme dohrávali tady pod tlakem, klepali jsme se až do konce. A teď jsme to zahráli jako zkušený mančaft, toho si ceníme.

Pomůže vám jarní jízda do play off o Evropskou ligu?

Spíš je to uklidnění, protože strašák, že spadneme do poslední skupiny, tam matematicky byl. Úleva je, ale není potřeba být spokojený, je potřeba si dávat větší cíle. A další cíl je play off, nebo teoreticky šestka a porvat se o Evropu.

Kvalifikaci Evropské ligy jste hráli loni v létě. Zážitky ze Sevilly chcete zopakovat, že?

Rozhodně, to jsou zápasy, pro které člověk fotbal hraje. Strašně jsme si to užili. Každý bychom si to chtěli zopakovat.