Být lepší než v Sigmě. Cizina to není, ale Houska jablonecké volby nelituje

Užil jste si první trénink?

Hodně jsem si to užíval. Fotbal mi chyběl, byl jsem natěšený. Fakt mě to bavilo.

Vidět vás v zeleném je nezvyk.

Věřím, po těch letech to je změna. Ale já jsem nebyl ani nervózní, tak moc jsem se těšil. Myslím, že to bylo dobré.

Už jste poznal energii nestárnoucího trenéra Petra Rady?

Energie má fakt hodně, co jsem stihl poznat. Předtím jsme se spolu několikrát bavili, všechno bylo fajn. Kabinu má srovnanou. Trénink měl dobrou šťávu. Jsem spokojený.

Dostanete stejnou roli jako v Olomouci, kde jste byl na pozici osm roků klíčovým hráčem?

Roli na hřišti jsme ještě neprobírali, jsem tady přece jen chviličku. Přijde na to čas.

Hlavně jste rád, že už máte budoucnost vyřešenou, což? Celkem se to vleklo.

Určitě jo. Byla to delší doba, než jsem čekal. Trvalo to dlouho. Trénoval jsem individuálně, chyběla mi ta hra, kontakt s klukama, fotbalové věci, bago a podobně. Mám radost, že už je to vyřešené a zapojil jsem se do tréninku.

Proč to trvalo tak dlouho? Stálo o vás více klubů - polský Lubin, Slovan Bratislava, České Budějovice... Měl jste z čeho vybírat?

Jak říkáte - byly nabídky ze zahraničí i z Česka. Co se týče zahraničí, vždycky tomu něco chybělo. Já jsem říkal, že když půjdu do ciziny, tak to taky musí dávat smysl po všech stránkách. Buď to byla horší liga, nebo mě nepřesvědčily podmínky. Takže nakonec jsem vybíral z českých nabídek a jsem spokojený v Jablonci. Kluci mě přijali super, toho si vážím.

Vyptával jste se na nové prostředí bývalého spoluhráče z Olomouce Václava Pilaře?

Předtím jsme v kontaktu nebyli, ale jak jsem přijel, tak jsme se hned pobavili. Znám víc kluků. Jen doufám, že se nám bude dařit a týmovému úspěchu přispěji dobrými výkony.

Do Jablonce vás zlákaly evropské poháry?

Ano, hraje na špici každoročně. Šance na evropské poháry je už tuhle sezonu. To bylo velké lákadlo. A zájem trenéra byl taky důležitý.

Ve 3. předkole Evropské ligy vás čeká slavný Celtic Glasgow.

To jsou krásný vyhlídky, skvělý soupeř. A jak jsem říkal; jeden z důvodů, proč jsem si vybral Jablonec.

Připravoval jste se individuálně s trenérem Ladislavem Onofrejem v Holici. Jste kondičně nachystaný už na víkend?

Tréninky jsem střídal v podstatě jako v normální přípravě - běh, posilovna, hřiště, i když jen individuálně s balonem. Lacovi Onofrejovi patří velký dík, tréninky byly hodně výživné, padal jsem někdy na hubu. Fyzická kondice je dobrá, ale netrénoval jsem s týmem, takže nějakou hernost do sebe musím dostat. Na tréninku jsem se ovšem cítil hodně dobře.

Je to i motivací, kvůli které jste už potřeboval změnit prostředí?

Rozhodně. Měl jsem obrovskou chuť se hned ukázat. Mohl jsem zvolit pohodlnou cestu a zůstat v Olomouci, ale člověk změny potřebuje, aby se posouval jak fotbalově, tak v životě. Těším se na tu výzvu.

Trenér Sigmy Václav Jílek říkal, že by si vás v týmu ještě rád využil. Zkoušel vás přesvědčit?

Pan Jílek mi akorát psal, jak to vypadá. S panem Minářem (sportovním manažerem Sigmy, pozn. autora) jsem také komunikoval. Vážím si jejich přístupu, že kdybych nic nesehnal, mohl jsem jít zpátky. Už jen za to, že mě v Sigmě nechali dohrát minulou sezonu, což se moc neděje, když neprodloužíte smlouvu, jsem rád. Ale v podstatě každý půlrok jsem poslední dva roky říkal, že chci zkusit novou výzvu, pan Minář tohle věděl a respektoval. Pak jsem mu i své rozhodnutí zavolal, všechno proběhlo fér a seriózně.

Jaké jste dostal reakce? Fanoušky Sigmy zklamalo, že jste se místo ciziny přesunul k ligové konkurenci...

To chápu. Moje okolí mě podpořilo, samozřejmě se najdou i ti, kteří budou nadávat, nebude se jim to líbit, ale věřím, že mě pochopí, že výzvu jsem potřeboval a tohle jsem viděl jako nejlepší možnost. Rozhodně to nic nemaže z mého vztahu k Olomouci, ke klubu, k fanouškům a ke všemu, co jsem tam prožil.

Těšíte se na vzájemný zápas na Andrově stadionu?

Už jsem o tom přemýšlel, bude to zajímavé, zvláštní zápas.

To je fotbalový život.

Přesně, jsme sportovci, tak to je. Málokdo zůstane v jednom klubu celou kariéru.

V Sigmě se s vámi rozloučili krásným dokumentem. Převládají vzpomínky na zápasy kvalifikace Evropské ligy proti Seville?

Sevilla je nejsilnější zážitek. A celkově ta sezona, kdy jsme hráli nahoře, užívali jsme si fotbal a ještě jsme měli super partu odchovanců, co se znala odmala. Tím to bylo umocněné. Všichni jsme byli kamarádi, to byly nejlepší vzpomínky.

Jaký je váš osobní cíl během dvouleté smlouvy v Jablonci?

Chtěl bych se neustále zlepšovat jako hráč, podávat dobré výkony, ještě lepší než v Olomouci. Klíčové je, aby se dařilo týmu a já mu pomáhal. Když se bude dařit týmu, vyskočí i individuální výkony. Takhle to vždycky bylo. Věřím, že to bude tak i tady a že to bude úspěšná mise.