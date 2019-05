Když navážeme na druhou půli, zvládneme to, věří olomoucký Houska

„Pokud doma navážeme na druhý poločas, manko můžeme smazat,“ nepochybuje Houska.

Druhý poločas jste do Zlínských bušili. Mrzí o to víc zaspaný první poločas?

Asi jo. Začátek byl podobný jako v minulém ligovém utkání tady, kdy jsme do toho vstoupili vlažně, Zlín si vytvořil tlak standardkami, to je jejich jedna z největších zbraní. Dali nám z ní gól, to je škoda. Na druhou stranu druhý poločas byl herně náš nejlepší na jaře. Od toho se musíme odrazit do odvety, takhle hrát a přidat góly.

Chyběla jen lepší koncovka?

Byli vzadu dobře poskládaní, těžko se tam hledá skulina. Dobře jsme to otáčeli, měli jsme dost centrů a jen škoda, že jsme někdy nebyli přesnější v poslední finální přihrávce. Ale i tak jsme si vytvořili šance, které měly skončit gólem. Je to škoda.

Zlín změnil před zápasem trenéra. Překvapil vás něčím?

Trenéři jejich rozestavení i způsob hry odhadli; že se vrátí k tomu, co hráli pod trenérem Bílkem. Měli jsme dobré informace.

Jak moc se do taktiky promítlo, že se hraje na pohárový způsob a gól z venku by se cenil víc?

Kdybychom dali gól, hodně by nám to pomohlo, byl by to velký rozdíl. Takhle si v odvetě musíme dávat větší pozor dozadu, protože inkasovaný gól bude problém.

Jak vidíte šance do odvety?

Určitě má Zlín výhodu, vyhrál první zápas, ale nechtěl bych to rozdělovat na procenta. Musíme se dívat na sebe a věřím, že když předvedeme takový výkon jako druhý poločas, tak to zvládneme a postoupíme. Každý tým se líp cítí doma, ale je nevýhoda, že jsme nedali venku gól. Myslím, že jsme doma velmi silní, a věřím, že to ukážeme.

Ve druhém play off vyhrála Mladá Boleslav v Teplicích 8:0. Co vy na to?

Trošku jsme tomu nevěřili, mysleli jsme si, že je ve výsledku chyba. Tam už je asi rozhodnuto.