Zklamání, ale podívejme se na sezonu střízlivě, říká olomoucký Houska

„Cením si toho, že jsme zápas otočili, ale stejně jsem smutný, že končíme,“ přiznal 25letý záložník. Sezonu zakončil se čtyřmi góly a pěti asistencemi.

Překrývá smutek i vítězný gól?

Určitě z toho nemám nějakou velkou radost, protože končíme. Nechci říkat, že to bylo k ničemu, obrat se cení, ale radost není taková, jako kdybychom postoupili.

Čím to bylo, že po hodině zápasu jste stále prohrávali 1:2 a až pak jste ožili?

To si nemyslím, hráli jsme dobře i první poločas. Podle mě jsme byli lepší celý zápas, ale Zlín byl produktivní. Vyřešil dobře dvě situace, nebo možná otázka, jestli my jsme je vyřešili špatně. Ale jinak jsme do nich bušili a zbytečně jsme si to udělali těmito góly složité. Kdybychom je nedostali, tak asi postoupíme.

Zvlášť ten první hned v 50. sekundě.

Určitě. Jednoduchý gól, nevím, co k tomu říct. Pak to doháníme, děláme si to zbytečně těžké. Oba góly byly pro Zlín celkem jednoduché, škoda. Pak je těžké se dvakrát zvedat a otáčet. Dokázali jsme to a ve finále mohli být i fanoušci spokojení. Tlačili jsme a jsem pyšný na to, že jsme to nezabalili a otočili.

V týdnu všichni obdivovali velké obraty v pohárech, upínali jste se k nim během přestávky?

Padlo, že možné je všechno. Hecovali jsme se, věřili jsme, že jsme schopní je zmáčknout a otočit to. Nakonec jsme to i ukázali, jen škoda, že nepadl ještě jeden gól navíc.

Jak nahlížíte na celou sezonu?

Teď po zápase cítím zklamání. Když se však na to podívám střízlivě, tak kdybyste mi řekli po Jablonci (1:2), že tu budu stát vyřazený v prvním kole play off, budu rád.

Loni vás čekaly v létě poháry, proti Zlínu jste o ně přišli. Mrzí to, když jste poznali kouzlo zápasů se Sevillou?

Každý chce hrát zápasy, čím víc zápasů, tím lépe a my jsme mohli mít minimálně dva navíc. Mrzí to hodně a zvlášť když jsem viděl, jak jsme Zlín tlačili ve druhém poločase, tak bych řekl, že jsme si to zasloužili. Ale Zlín byl produktivní a klobouk dolů, že to zvládl.

Poprvé jste si vyzkoušeli novinku v podobě play off. Líbila se?

Je to fajn, že i když skončíte osmí, můžete se dostat do pohárů, šestý tým ale asi odpoví jinak. Pro fanoušky je to určitě napínavé a myslím, že se proti Zlínu bavili. Pro fanoušky je to hodně zajímavé. I pro nás hráče, protože platí: čím víc zápasů, tím lépe. V tom je to pozitivní.

Další zápasy už nepřidáte, čeká vás o to delší dovolená?

Ne, stejně budeme trénovat, jen nebudeme hrát zápasy. A to je ta škoda.