Jako další posila se propíral možný příchod nizozemského útočníka Micka van Buren, jenž se po letech strávených v Česku hlavně ve Slavii loni přesunul do polské Cracovie Krakov.

„O konkrétních jménech nechci mluvit. Máme vytipované určité hráče a věřím, že ještě tři hráči přijdou. Pokud se to podaří, budeme mít opravdu kvalitní tým,“ uvedl Horejš, jenž po Daridově příchodu zatím dostal dva hráče z pražské Dukly: obránce Davida Ludvíčka a útočníka Jakuba Hodka.

S dalším posílením kádru zřejmě počítáte?

Zatím přišli čtyři hráči, u kterých předpokládáme, že do našeho týmu vnesou novou energii, pracovitost. Jak jsem ale řekl, ještě máme okruh dalších jmen a uvidíme, jaké budou možnosti.

Mezi novými hráči se samozřejmě nejvíce mluví o Vladimíru Daridovi, bývalý kapitán národního týmu do Hradce nepřichází každý den. Jak těžké bylo ho přesvědčit, aby dal po návratu ze Soluně přednost právě Hradci?

Do Soluně jsme za ním jeli, hned na začátku jsme chtěli slyšet i jeho pohled. Jak vnímá Hradec, jak vidí náš tým. Zároveň jsme s ním chtěli mluvit o tom, s jakou rolí pro něj počítáme. Z rozhovoru bylo jasné, že má o Hradec zájem, což pro nás bylo klíčové.

Změny v Hradci Příchody: Vladimír Darida (Aris Soluň), David Ludvíček, Jakub Hodek (oba Dukla Praha), Matěj Náprstek (návrat z hostování v Chrudimi), Daniil Holovatskyi (návrat z hostování ve Vlašimi), Dominik Farka (na zkoušce z Jihlavy) Odchody: Karel Spáčil, Tom Slončík (oba konec hostování z Plzně), Jakub Klíma (Zbrojovka Brno), David Heidenreich (Tatran Prešov)

Bude velkou konkurencí třeba pro Daniela Samka. Ten přišel loni také jako velká posila, ale moc prostoru nedostával. Zůstane v Hradci?

Má u nás smlouvu smlouvu, zapojil se do přípravy a jeho další působení tady řešíme. V jeho případě je ve hře opce, všechno je v jednání.

Co tomu říká?

Je to pro něj náročné, ale konkurence je ve fotbale naprosto běžná a všude. Myslím si, že to tak vnímá. Ke konci sezony nějaký prostor dostal a věříme, že tady zůstane a bude se dál zlepšovat.

Jako o dalším možném odcházejícím hráči se mluví o brankářské jedničce Adamu Zadražilovi, o kterého se údajně zajímá pražská Sparta. Jak to vypadá s ním?

Věřím, že zůstane. Víme, co v něm máme, je to pro nás brankář číslo jedna. Nemám žádné signály o tom, že by měl odejít. Momentálně mu hlavně přejeme, aby všechno dobře zvládli s příchodem nového člena rodiny, který se má v nejbližších dnech narodit.

Z odcházejících hráčů bude asi největším oslabením ztráta obránce Karla Spáčila. Kdo ho nahradí?

V některých zápasech jsme do obrany nasazovali Petra Kodeše. Jsme na tu situaci připraveni, a tak máme v týmu několik dalších variant. Je pravda, že odešel hráč nesporné kvality, ale celé jaro jsme s tím počítali, zvládneme to.

Druhým odcházejícím je další téměř pravidelně nastupující obránce Jakub Klíma. Nepřekvapil vás tím, že jde do Zborojovky, která je ve 2. lize?

Jakub pro nás byl dlouho důležitým hráčem a hodně nám pomohl. Nakonec se ale rozhodl jít jinou cestou a my to respektujeme. Reagovali jsme a přivedl Davida Ludvíčka. Typologicky jde o podobného hráče, navíc je mu teprve třiadvacet.

Slávistický útočník Mick van Buren během utkání proti Mladé Boleslavi

Jak se změny projeví v ambicích týmu pro příští sezonu, v níž budete obhajovat sedmou příčku z minulé?

Osobně nemám rád prohlášení typu ‚Budeme hrát o první šestku‘ nebo ‚Chceme se vyhnout spodní skupině‘. Tohle říká každý. Díváme se na to trochu jinak a já stejně jako loni říkám, že se chceme zlepšit oproti minulé sezoně. Konkurence ale nespí, a tak i my musíme udělat změny, zlepšit herní projev, pracovat na detailech. věřím, že když se nám podaří mužstvo správně poskládat a herně posunout, zlepší se i výsledky.

K tomu by mělo pomoci také soustředění v Rakousku, kam vyrazíte, zatímco v minulých letech Hradec léto trávil v domácích podmínkách. Proč došlo k této změně?

I když v Písku, kde jsme byli loni, byly pro nás výborné podmínky, chtěli jsme udělat změnu. Jedním z kroků byla právě kvalitní příprava a silní soupeři, to Rakousko splňuje. Kvalitní soupeři jsou vyjednáni, hlavně Ludogorec Razgrad, který hraje evropské poháry. Prostředí je tam výborné, byli jsme se tam podívat a tréninkové plochy jsou opravdu skvělé.