Po bolehlavu paráda. Hráči reagovali skvěle, pochvaloval si trenér Horejš

Jen tři dny poté, co Hradec stejným výsledkem prohrál v Mladé Boleslavi.

Co jste udělali s týmem po nepovedeném zápase v Boleslavi?

Určitě jsme si k tomu něco řekli, protože to bylo nutné. Fotbal však občas takový je. V Boleslavi jsme udělali spoustu chyb, za které jsme byli potrestaní. Hráčům jsme proto zdůraznili, že se to nesmí opakovat. Jejich reakce byla skvělá a to je v takových chvílích vždycky důležité.

Pro vás osobně asi dvojnásob proto, že v týdnu před zápasem v Mladé Boleslavi jste v Hradci prodloužil smlouvu. Přijímala se taková porážka o to hůř?

Nebylo jednoduché, ale těžké se s tím vyrovnat. Jak už jsem říkal, reakce týmu na ten nepovedený zápas byla výborná.

Díky dobrému výkonu celého vašeho mužstva byla výhra zasloužená.

Souhlasím. Od první minuty jsme byli jednoznačně lepší. Do zápasu jsme dobře vstoupili a hned od začátku přesně plnili to, co jsme si řekli. Tím jsme dostávali soupeře pod tlak. Navíc nám vyšly i standardní situace.

Vyplatila se vám důkladná příprava standardek.

Přesně tak. Věděli jsme, že v nich máme sílu, a také jsme je velmi dobře zahrávali. Standardky k fotbalu patří a my se jim věnujeme hodně. Dali jsme z nich dva góly, celkově tři a to je pro nás důležité. V předchozích zápasech jsme měli se střílením gólů velké problémy.

Ve kvalitní hře mužstvo nezastavila ani přestávka. Jaké byly hlavní pokyny pro druhý poločas, do kterého jste šli za vedení 2:0?

Hráče jsme nabádali k pokračování v naší aktivní hře. Dařilo se to a třetí branka o výsledku rozhodla, po ní jsme už měli zápas pod kontrolou.

Jeden z gólů vstřelil obránce Karel Spáčil, který se po nedávném zranění hlavy dostal opět do výborné formy. Co jeho hře a jeho vývoji říkáte?

Že podává skvělé výkony a zaslouženě se dostal do reprezentační jedenadvacítky, v níž patřil v úspěšné baráži s Belgií k oporám našeho týmu. Je to poctivý kluk, který na sobě stále pracuje. Jsem rád, že u toho můžu být a sledovat jeho progres. Má předpoklady být moderním stoperem – je rychlý a hlavně je skvělý na míči. I když má ještě co zlepšovat, je i při svém mladém věku komplexním hráčem. On se ale ještě bude zlepšovat.