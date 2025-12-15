Chance Liga 2025/2026

Hradecký podzim? Horejše mrzí nedotažená špička a hodně zraněných

Radomír Machek
  14:24
Ve druhém poločase předváděli pohledný fotbal, který bavil diváky a týmu přinášel šance. Jenomže z nich fotbalisté Hradce Králové v zápase s Mladou Boleslaví vytěžili jediný gól, kterým Václav Pilař proměněnou penaltou srovnal skóre na konečných 1:1.

Trenér Hradce Králové David Horejš v zápase proti Mladé Boleslavi. | foto: ČTK

Tímto výsledkem a předvedenou hrou Hradec zakončil letošní ligový podzim, jehož průběh by se dal zmíněným posledním jeho poločasem dobře charakterizovat: Řada dobrých věcí, ale vždy něco málo chybělo, aby je tým proměnil v lepší výsledek.

„Pokaždé když jsme mohli skočit do špičky, a měli jsme na to tři pokusy, jsme to nedotáhli. Je to pro nás nová motivace,“ říká ke skončenému podzimu trenér hradeckého mužstva David Horejš.

Co na něj bezprostředně po posledním zápase říkáte? Sedmé místo, o dva body víc než loni.
Hlavně jsem rád, že jsme si tím postavením vytvořili nějaké možnosti, které pro jaro máme. Ať je to z ligy, nebo z poháru, kde jsme stále ve hře.

Co říkáte na to, že váš odstup od čtvrté, ještě pohárové příčky je po podzimu výrazně menší než loni.
Že to odpovídá tomu, že se liga zkvalitňuje a oproti loňsku se srovnala. Některé kluby mají nové majitele, pod jejich vedením se kluby snaží získat kvalitní hráče a na soutěži to je vidět. Mě těší, že k nim Hradec také patří. Myslím si, že i my jsme se herně oproti minulému roku hodně zlepšili. Dali jsme o hodně víc gólů než minulý rok, i proto se držíme nahoře. Neříkám v úplné špičce, k ní nám něco chybí, Naše hra ale splňuje nějaká kritéria, má principy, na kterých se dá stavět.

Hradec Králové – Mladá Boleslav 1:1, hosté vedli, z penalty zařídil remízu Pilař

Začátek sezony byl ale výsledkově a asi i herně dost rozpačitý. Čím si to vysvětlujete?
Hodně to bylo o tom, že jsme museli nahradit několik klíčových hráčů. Z obrany odešli Karel Spáčil a Jakub Klíma, do Plzně se vrátil Tom Slončík, všechno hráči základní jedenáctky. Na druhé straně přišel Vláďa Darida a očekávání bylo velké. Zvládli jsme skvěle první zápas na Slavii, jenomže pak přišly takové možná i kraviny, které fotbal přináší, začali jsme ztrácet body a dostali jsme se do složité situace. I také kvůli červeným kartám. Po čtyřech pěti kolech jsme měli dva body. Na druhé straně se ukázalo, že jsme se z toho dokázali zvednout. Zlom nastal vlastně v zápase tady s Olomoucí, který jsme ho dokázali vyhrát.

Hodně složitá situace i právě vzhledem k ambicím klubu?
Nebylo to úplně jednoduché, ale já si hodně vážím toho, že se nezačalo zmatkovat, odrazili jsme se a udělali až neskutečnou šňůru. Když totiž pominu první čtyři kola, tak by se Hradec podle výsledků dalších patnácti zápasů v tabulce pohyboval kolem čtvrtého pátého místa. Myslím si, že jsme udělali kus práce.

Na podzim jste měli hodně zraněných hráčů, někteří klíčoví (Kodeš, Čihák, Čmelík, Chvátal) toho moc neodehráli, další také několikrát absentovali (Kučera, Vlkanova a další). To se také přece musí projevit, ne?
Tohle mě hodně mrzí, protože kdybychom byli kompletní, tak by tito hráči vnesli do naší hry ještě větší kvalitu. I proto, že bychom měli víc možností. Třeba na Bohemce začal Vlkanova jako náhradník a pak zařídil naši výhru. Podobně Slončík se Slováckem šel na druhý poločas a dal dva góly. Když jsme ale měli hodně zraněných, tak jsme tyhle možnosti neměli a třeba i tohle nám chybí k tomu, abychom se na špičku dotáhli.

NEJ Z LIGY: Potyčka trenérů na Spartě, Zlín našel nový talent. A je Veselý v ohrožení?

Co s tím podle vás?
Chceme udělat maximum pro zlepšení. Proti Boleslavi nám kvůli zranění chybělo sedm hráčů, to je strašně moc. Navíc u některých hráčů se to opakovalo. Podmínky v Hradci jsou výborné, ale stále se dá něco zlepšovat. Zároveň se ale s hráči bavíme i o jejich odpovědnosti. Nároky na ně jsou dneska velké a regenerace a odpočinek jsou hodně důležité.

Hradec se před zápasem s Mladou Boleslaví rozloučil se sportovním ředitelem Jiřím Sabouem, který odchází do Zbrojovky Brno a který hradecký tým spoluvytvářel řadu sezon. Těžké loučení?
Byl pak i v kabině, určitě si poděkování zaslouží, odvedl tady skvělou práci. Výrazně se podílel na tom, na jakou úroveň se klub za těch osm let dostal, hovoří za něj výsledky. Mě navíc do klubu přivedl, takže zvláštní poděkování ode mě.

Přestože podzim nyní skončil, už se řeší složení kádru pro jarní část sezony. Vy s velkou pravděpodobností přijdete o Toma Slončíka, kterého si předčasně stáhne Plzeň. Co s tím?
Uvidíme, co všechno to přinese. Vracel se, já jsem mu poděkoval, on poděkoval celé kabině, podle mě jeho podzim v Hradci byl přínosem pro obě strany. On se v Hradci cítil skvěle, kluci mu pomohli, za což jim je vděčný. My mu přejeme, aby se v Plzni či jinde prosadil, ale musíme jednat, určitě budeme chtít reagovat i podle toho, zda se vrátí, nebo ne.

Velké oslabení?
Pro nás to byl klíčový hráč a bylo to vidět na výsledcích, což mi v dobrém slova smyslu dával sežrat. Měl jsem několikrát na talíři, že jak přišel, tak jsme začali vyhrávat. A ono to tak i je. Já mám pro hráče, jako je on, slabost. Skvělý fotbalista a kluk, navíc vždycky pozitivní.

Kým ho nahradit?
Nějaké možnosti nebo tipy máme, ale nahradit ho nebude jednoduché. Jen čísla hovoří jasně. On tady odehrál třináct zápasů, dal šest gólů a přidal dvě asistence. Nahradit ho bude těžké, ale musíme si s tím poradit.

S podzimem jste se rozloučili remízou 1:1 s Mladou Boleslaví. Jaké to bylo loučení?
Že jsme dneska zklamaní z výsledku, ale ne z výkonu hlavně ve druhém poločase. V prvním jsme také začali dobře, ale neproměnili jsme šance, pak chvíli vypadli z role a dostali gól po nesmyslné chybě. Po přestávce jsme ale měli dost příležitostí k tomu, abychom zápas otočili. Kluky musím pochválit, protože pro to udělali maximum. Z naší strany byl hodně slušný, kluci šlapali, ale bohužel jsme nevstřelili ten kýžený druhý gól, který by nás všechny tady rozveselil. Hlavně ve druhém poločase nejde hráčům co vytknout.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
