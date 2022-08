Horejš dál čeká na vítězství: Někteří hráči? Dětský výkon

Fotbalisté Jablonce rozhodně nebyli lepším týmem a jen díky skvělým zákrokům brankáře Hanuše vedli nad Baníkem Ostrava ještě v 85. minutě 1:0. Jenže toužebně očekávaného premiérového vítězství pod vedením nového kouče Horejše se nedočkali.

Souhrn 5. kola fotbalové ligy

Jablonečtí šli do vedení v 66. minutě, kdy Chramosta proměnil penaltu za faul gólmana Baníku Laštůvky, jenž ve vzdušném souboji „zboural“ stopera Heidenreicha. Pět minut před koncem však domácí hrubě podcenili bránění zprvu nenápadné ofenzivní akce hostů a nekrytý Klíma srovnal.

„Náš výkon hlavně v prvním poločase nebyl dobrý. Uškodilo nám brzké zranění Polidara, najednou jsme nebyli konkurenceschopní a nedokázali udržet balony,“ konstatoval zklamaný trenér Jablonce David Horejš. „Baník byl v soubojích jednoznačně lepší. A někteří naši hráči? To byl doslova dětský výkon. Takhle se nedá hrát první liga...“

Kromě nedůrazu a mizerné hry dopředu Horejše dopálil inkasovaný gól. „Celý týden se připravujeme na to, že na krajích musíme vytvářet tlak a nenechat soupeře odcentrovat. Navíc, když už měl Baník v závěru vepředu dvě věže. Jenže místo toho, aby šel hráč do soupeře, tak kolem něj jen poskakuje a nechá ho dát balon do vápna. Jsem z toho obrovsky zklamaný, takhle těžko můžeme pomýšlet na lepší výsledek,“ láteřil Horejš. „Za bod můžeme vděčit jen brankáři Hanušovi. On by si tu nulu obrovsky zasloužil, chytil snad tři góly, ale hráči mu k ní nepomohli...“

Po odchodu Kubisty by jablonecký kouč rád přivedl do týmu posily. „Tlačí nás bota v defenzivě, poohlížíme se po doplnění, řešíme nějaké možnosti, ale moc jich není. Potřebujeme kvalitní a 'hladové' hráče,“ přeje si Horejš, který přiznal, že jím v závěru hodně cloumaly emoce.

Vrbův hod lahví

V závěrečných minutách zápasu byl pořádně rozpumpovaný i kouč Baníku Pavel Vrba. A frustrovaný. Z toho, že jeho tým pálil vyložené šance, že prohrával po gólu z penalty za faul brankáře Laštůvky, přičemž s tímto verdiktem zkušený trenér rozhodně nesouhlasil. Výroky sudích se mu celkově nelíbily a reagoval podrážděně. Komentovat je však po zápase nijak nechtěl.

Po Klímově vyrovnání z Vrby vytryskly emoce na všechny strany. Gólovou trefu slavil s celou lavičkou okázale i tím, že na tribunu za střídačku do míst vymezených pro diváky hodil vítězoslavně lahev s vodou.

„Tu flašku jsem hodil,“ přiznal po vypjatém zápase Vrba. „Ale nikoho jsem netrefil. Možná si mě za to zase někdo pozve k soudu. Už jsem tady minule byl pozván k soudu, že jsem někoho zranil. Tentokrát jsem ale sledoval ten let flašky, která skončila doopravdy na prázdné sedačce. Takže jestli mě zase někdo bude za týden zvát na výslech, tak jsem to sledoval a fakt se nic nestalo. Bylo to hozené tak do prostoru, naštěstí nebyly plné tribuny, protože kdyby byly, asi by to dopadlo špatně. Nikomu jsem nos nezlomil, tentokrát,“ lehkovážně hodnotil Vrba svůj hod lahví.

Je otázkou, zda a jak se k tomuto incidentu bude vracet svazová disciplinární komise.