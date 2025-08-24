Jak moc se vám ulevilo?
Nebudu říkat, že ne. Po remíze na Slavii jsme se totiž dostali sami do problémů úplně nesmyslnými věcmi, které se na téhle úrovni nemůžou stávat. Tlak na nás byl. Na konci zápasu bylo vidět, že tam je určitá nervozita. Proto si vítězství strašně moc cením.
Máte za sebou po porážce v Mladé Boleslavi těžký týden?
Hlavně jsem rád, jak jsme zareagovali, protože to bylo proti silnému soupeři pro nás hodně důležité. S hráči jsme to v týdnu řešili, jeden den jsme si udělali teambuilding, abychom se chyb, které jsme dělali, vyvarovali.
Hradec Králové - Olomouc 1:0. První výhru v sezoně vystřelil Darida
A taky červených karet, které jste v posledních třech zápasech viděli hodně brzy a dlouho pak hráli v deseti. V prvním poločase jste tentokrát dostali několik žlutých karet, řešil jste to o přestávce, aby se znovu nečervenalo?
Musel jsem, hlavně kvůli situacím, které tam nastaly. Zdůrazňoval jsem, že se musíme soustředit jen na to, co můžeme ovlivnit, což je naše hra. Pokud chceme pomýšlet na vyšší umístění, hrát o vítězství a vůbec se k němu dostat, tak si nemůžeme sami házet klacky pod nohy tím, že dostáváme červené karty. Je to jedna z překážek, proč nemáme víc bodů. Nechceme se ale vracet zpátky, musíme koukat dopředu.
Už v šesté minutě ale šel do tvrdého souboje Tomáš Petrášek, nezatrnulo vám?
Doufal jsem, že tam nebyl z jeho strany loket. Nakonec šlo srážku hlav a rozhodčí vytáhl žlutou kartu. Byl jsem rád, protože v takových situacích často přiletí červená. Pro stopera je to samozřejmě nepříjemné, ale zvládl to velice dobře, je vidět, že je to zkušený hráč.
Co říkáte na výkon Toma Slončíka, který k vám přišel v týdnu a navázal tak na jarní působení v Hradci?
V prvních šedesáti minutách na mě působil úplně stejně, jako když tady hrál naposledy. Bylo to proti Bohemce, kdy jsme také vyhráli. Vrátil a zase je z toho vítězství, je to takové naše dítě štěstěny. Chtěli jsme ho, protože jsme věděli, že v určitých věcech je nadstandardní.
Po zápase v Mladé Boleslavi znovu chyběl kapitán Kodeš. Jak to s ním vypadá?
Bohužel těžká otázka. Jeho meniskus je hodně prasklý, v týdnu podstoupí operaci a pak bude záležet na délce rekonvalescence. Těžko teď říct, jak dlouho to potrvá. Mrzí to a je to pro nás těžké, protože v létě nám odešli Klíma a Spáčil. Na druhou stranu se říká, že něco špatné je k něčemu dobré. V tomto případě Franta Čech, který do sestavy naskočil, odehrál dvě skvělá utkání.