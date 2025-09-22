Hradecký kouč Horejš: Zvedli jsme se, ale víme, jak je to křehké

Chance Liga 2025/2026

Minimálně pro tuto chvílí jsou fotbalisté Hradce Králové z nejhoršího venku. Po prvních pěti kolech tápání se skoro nezadržitelně sunou tam, kde před sezonou chtěli být.

Výhra 2:1 ve Zlíně přinesla do tabulkové pokladnice týmu další tři body. I díky nim jich Hradec v posledních čtyřech zápasech nasbíral deset.

Jaký to rozdíl oproti prvním pěti kolům, v nichž získali jen dva! „Prostě jsme se zvedli,“ těší kouče Hradce Davida Horejše, „víme, jak je to křehké.“

Ukázal vám to úvod sezony, v němž jste uhráli remízu na Slavii, ale pak přišly problémy. Do Zlína jste jeli po výhře nad Spartou, hodně podobná situace...
Řešili jsme to, s hráči jsme probírali, že nechceme, aby se nám to znova stalo po té Spartě, že chceme dát dohromady nějakou úspěšnou sérii. A máme radost z toho, že se nám to podařilo. Teď už to ale bude pomalu pryč, důležitý je vždycky ten nejblízší zápas a my se musíme na ten další zápas připravit a chtít uspět.

Zlín - Hradec Králové 1:2, hosté náramně pálili zpoza vápna, rozhodl Čech

Třeba i tím, abyste nehráli dlouho v deseti jako v těch, ve kterých se vám v úvodu sezony výsledkově nedařilo?
Přesně tak. Na začátku sezony jsme si za to mohli i těmi červenými kartami hodně sami a týmu věřím, že je to pryč. Navíc si myslím, že teď už hrajeme velmi dobrý fotbal.

Ve Zlíně se vám vydařila první část zápasu, po krásných střelách jste šli do vedení 2:0. Splněný taktický plán?
Hlavně jsme v prvním poločase navázali na to utkání se Spartou, ve kterém jsme hráli velice dobře. Jen nás mrzí inkasovaný gól, protože to bylo ze situace, která podle mě nebyla nebezpečná. Bohužel jsme tím soupeře dostali na koně.

A druhý poločas, ve kterém jste těsné vedení 2:1 uhájili?
Zlín sice měl územní převahu, ke které si pomohl i dlouhými nakopávanými míči, ale do defenzivy jsme hráli dobře a domácí neměli žádnou vyloženou šanci. Zvládli jsme to a těší mě, že jsme prvním týmem, který tady v této sezoně vyhrál.

I díky brance Toma Slončíka, který krásnou střelou z dálky skóre otevřel. Na stadionu, kde fotbalově vyrostl. Co říkáte na jeho výkon?
Nebylo to pro něj jednoduché. Má ke Zlínu obrovský vztah, což je správně. Je tady doma, bydlí tu, před zápasem mi ukazoval byt, který má prakticky hned na stadionu. V prvním poločase ho bylo plné hřiště, ve druhém to v některých chvílích nebylo úplně ideální, některé situace mohl dohrát trošku jinak. Myslím si ale, že jeho výkon po dobu, co byl na hřišti, byl velice kvalitní.

Série fotbalového Hradce

1. až 5. kolo

– bez vítězství
– 2 remízy (na Slavii a s Pardubicemi)
– 3 porážky (Karviná, Jablonec, Mladá Boleslav)

6. až 8. kolo

– vítězství (Olomouc, Sparta, Zlín)
– 1 remíza (na Dukla Praha)
– bez porážky

10. kolo

9. kolo

SK Slavia Praha - FK Dukla Praha

26. 9. • 19:00 • FORTUNA ARENA, Praha 10-Vršovice

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 9 7 1 1 19:10 22
2. SK Slavia PrahaSlavia 9 6 3 0 19:7 21
3. FK JablonecJablonec 9 6 3 0 14:6 21
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 4 3 2 17:9 15
5. FC ZlínZlín 9 4 2 3 12:11 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 4 2 3 5:4 14
7. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 4 1 3 7:8 13
8. MFK KarvináKarviná 9 4 0 5 14:13 12
9. FC Slovan LiberecLiberec 9 3 3 3 12:11 12
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 3 3 3 12:13 12
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 2 2 4 15:22 8
12. FK Dukla PrahaDukla 9 1 4 4 7:12 7
13. FC Baník OstravaOstrava 8 1 3 4 6:9 6
14. 1. FC SlováckoSlovácko 9 1 3 5 5:11 6
15. FK TepliceTeplice 9 1 2 6 9:17 5
16. FK PardubicePardubice 8 0 3 5 9:19 3
