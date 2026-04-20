Chance Liga 2025/2026

Hradecký kouč Horejš: Poháry? Mám teď jen letenky na dovolenou

Radomír Machek
  9:56
Fotbalisté Hradce porazili po Spartě a Jablonci i vedoucí Slavii a v této sezoně tak vybojovali výhru nad aktuálně třemi nejlepšími týmy v soutěži. Navíc je výhra potvrzuje ve skupině, v níž se bude hrát o titul a pro ně hlavně o účast v pohárové Evropě.
Hradecký trenér David Horejš se raduje z vítězného gólu svých hráčů proti Slavii. | foto: ČTK

„Co jsme tady, tak se o tom stále mluví a stále to slyším,“ řekl po vítězství 2:1 nad pražskou Slavií trenér Hradce David Horejš.

Hradec je letos prvním týmem, jemuž se podařilo v ligové soutěži Slavii porazit. Navíc si výhrou pojistil aktuální pátou příčku, která vstup do Evropy zajišťuje.

Fanoušci se o tom už baví a těší se, jak poletí na předkolo třeba do Ázerbájdžánu. Co vy na to?
Že se teď soustředíme na další utkání a že tenhle vysněný cíl je hodně daleko. A že já v tuto chvíli mám letenky tak akorát na dovolenou.

Skupinu o titul ale po výhře nad Slavií a dalších výsledcích už prakticky máte jistou. Jak situaci vidíte?
Pochopitelně jsme věděli, co se děje kolem nás, ale chtěli jsme koukat sami na sebe a ne na výsledky ostatních. Dneska jsme k tomu udělali velký krok, je to obrovský úspěch pro klub i region. A pro hráče odměna za jejich práci.

Porazit Slavii se v této sezoně ještě nikomu nepodařilo. Dokázal jste si to vůbec představit?
Je pravda, že od naší hry jsme čekali asi trochu víc, chtěli jsme dokázat, že patříme do šestky. I tak si ale myslím, že tam patříme oprávněně. Před zápasem jsem klukům říkal, že máme šanci ukázat, že jsme se posunuli dál, a myslím si, že možná tohle zápas rozhodlo. I když to herně nebylo nejlepší, vyhráli jsme, což je cenné.

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Jak vidíte průběh zápasu, v němž jste porazili lídra ligy?
Nevstoupili jsme do něj úplně dobře, byli jsme nervózní, prohrávali jsme souboje uprostřed hřiště. Vyústilo to penaltou, ale naštěstí to z nás to pak trochu spadlo a pomohla nám vyrovnávací branka. Začali jsme hrát to, co jsme chtěli.

Po přestávce měla Slavia převahu a šance, neměl jste obavy o výsledek? Slavia opravdu měla územní převahu, s čímž jsme počítali, ale zlomovým momentem byl fantastický zákrok Adama Zadražila, kdy chytil nesmysl. To občas potřebujete k tomu, abyste takový zápas dotáhli k vítězství. Z jeho strany nadstandardní výkon. Pak přišel faul Slavie, červená karta, jasná ruka Prekopa ve zdi a tohle překlopilo zápas na naši stranu. Cesta k výhře nebyla jednoduchá, ale důležité je, že k tomu dojdeš, a my jsme dnes zápas zvládli.

Připomněl jste výkon brankáře Zadražila, jaká je jeho pozice v týmu. A co hlasy, že se o něj zajímají přední české kluby?
Adam je důležitým článkem týmu, stálice, prokazuje to celou sezonu. Brankář se hodnotí podle toho, jak tým podrží v důležitých momentech, což u něj platí. Vychytal teď několik nul a dneska jde výhra hodně za ním. A co bude v létě, bude, mluvíme o tom spolu, on se teď ale soustředí, aby tady odchytal co nejlepší sezonu.

Hlavně dva zákroky proti střelám kapitána Slavie Jana Bořila z bezprostřední blízkosti připomínaly genialitu. A také mohly podpořit zvěsti o tom, že o brankáře Hradce Adama Zadražila je už nyní velký zájem a v létě že bude ještě větší. Třeba i ze strany Slavie, která i díky jeho výkonu poprvé v tomto ligovém ročníku prohrála.

Brankář Adam Zadražil z Hradce Králové chytá míč v zápase se Spartou.

„Stále jsem gólman Hradce, mám tady platnou smlouvu a sezona stále běží. Takže já se teď soustředím na zápasy, které nás čekají, a jestli něco bude, nebo nebude, to se teprve uvidí, na to bude času dost. Případně po sezoně,“ reagoval hradecký brankář na úvahy, že v létě posílí jeden z pražských velkoklubů. Zájem totiž projevila i Sparta.

V samotném zápase Zadražil ukázal, proč je o něj takový zájem. Od lídra soutěže dostal gól jen z pokutového kopu, chytal velmi jistě a již zmíněné dva zákroky byly ozdobou zápasu.

„Počítal jsem, že Kuča (Kučera) míč odkopne, protože ho měl na noze. Jenže on ho kopl za sebe a dostal tím Honzu Bořila do šance. Čekal jsem, že vystřelí prudkou ránu, protože to měl na volej, ale on míč trefil špatně a dal mně to pod nohy. Trefilo mě to, ale on měl dorážku a při ní se mi povedlo vytočit pravou ruku a dostat to ven z branky,“ popsal Zadražil svůj skvělý zákrok za stavu 1:1. „Jsem za to rád, protože kdybych to nechytil, nevypadalo by to pro nás dobře,“podotkl.

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 29 20 8 1 61:22 68
2. AC Sparta PrahaSparta 29 19 6 4 60:31 63
3. FK JablonecJablonec 29 15 6 8 40:31 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 29 14 8 7 49:34 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 29 13 7 9 42:34 46
6. FC Slovan LiberecLiberec 29 11 10 8 41:29 43
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 29 12 7 10 33:32 43
8. MFK KarvináKarviná 29 12 3 14 43:48 39
9. FK PardubicePardubice 29 10 8 11 36:45 38
10. FC ZlínZlín 29 9 7 13 36:45 34
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 29 9 6 14 24:35 33
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 29 7 11 11 41:52 32
13. FK TepliceTeplice 29 6 11 12 29:37 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 29 5 8 16 25:43 23
15. FC Baník OstravaOstrava 29 5 7 17 25:44 22
16. FK Dukla PrahaDukla 29 3 11 15 18:41 20
Zobrazit více
Sbalit

Hradecký kouč Horejš: Poháry? Mám teď jen letenky na dovolenou

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.