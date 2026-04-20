Hradecký kouč Horejš: Poháry? Mám teď jen letenky na dovolenou

„Co jsme tady, tak se o tom stále mluví a stále to slyším,“ řekl po vítězství 2:1 nad pražskou Slavií trenér Hradce David Horejš.
Hradec je letos prvním týmem, jemuž se podařilo v ligové soutěži Slavii porazit. Navíc si výhrou pojistil aktuální pátou příčku, která vstup do Evropy zajišťuje.
Fanoušci se o tom už baví a těší se, jak poletí na předkolo třeba do Ázerbájdžánu. Co vy na to?
Že se teď soustředíme na další utkání a že tenhle vysněný cíl je hodně daleko. A že já v tuto chvíli mám letenky tak akorát na dovolenou.
Skupinu o titul ale po výhře nad Slavií a dalších výsledcích už prakticky máte jistou. Jak situaci vidíte?
Pochopitelně jsme věděli, co se děje kolem nás, ale chtěli jsme koukat sami na sebe a ne na výsledky ostatních. Dneska jsme k tomu udělali velký krok, je to obrovský úspěch pro klub i region. A pro hráče odměna za jejich práci.
Porazit Slavii se v této sezoně ještě nikomu nepodařilo. Dokázal jste si to vůbec představit?
Je pravda, že od naší hry jsme čekali asi trochu víc, chtěli jsme dokázat, že patříme do šestky. I tak si ale myslím, že tam patříme oprávněně. Před zápasem jsem klukům říkal, že máme šanci ukázat, že jsme se posunuli dál, a myslím si, že možná tohle zápas rozhodlo. I když to herně nebylo nejlepší, vyhráli jsme, což je cenné.
Jak vidíte průběh zápasu, v němž jste porazili lídra ligy?
Nevstoupili jsme do něj úplně dobře, byli jsme nervózní, prohrávali jsme souboje uprostřed hřiště. Vyústilo to penaltou, ale naštěstí to z nás to pak trochu spadlo a pomohla nám vyrovnávací branka. Začali jsme hrát to, co jsme chtěli.
Po přestávce měla Slavia převahu a šance, neměl jste obavy o výsledek? Slavia opravdu měla územní převahu, s čímž jsme počítali, ale zlomovým momentem byl fantastický zákrok Adama Zadražila, kdy chytil nesmysl. To občas potřebujete k tomu, abyste takový zápas dotáhli k vítězství. Z jeho strany nadstandardní výkon. Pak přišel faul Slavie, červená karta, jasná ruka Prekopa ve zdi a tohle překlopilo zápas na naši stranu. Cesta k výhře nebyla jednoduchá, ale důležité je, že k tomu dojdeš, a my jsme dnes zápas zvládli.
Připomněl jste výkon brankáře Zadražila, jaká je jeho pozice v týmu. A co hlasy, že se o něj zajímají přední české kluby?
Adam je důležitým článkem týmu, stálice, prokazuje to celou sezonu. Brankář se hodnotí podle toho, jak tým podrží v důležitých momentech, což u něj platí. Vychytal teď několik nul a dneska jde výhra hodně za ním. A co bude v létě, bude, mluvíme o tom spolu, on se teď ale soustředí, aby tady odchytal co nejlepší sezonu.
Zadražil: Stále jsem gólman Hradce
Hlavně dva zákroky proti střelám kapitána Slavie Jana Bořila z bezprostřední blízkosti připomínaly genialitu. A také mohly podpořit zvěsti o tom, že o brankáře Hradce Adama Zadražila je už nyní velký zájem a v létě že bude ještě větší. Třeba i ze strany Slavie, která i díky jeho výkonu poprvé v tomto ligovém ročníku prohrála.
„Stále jsem gólman Hradce, mám tady platnou smlouvu a sezona stále běží. Takže já se teď soustředím na zápasy, které nás čekají, a jestli něco bude, nebo nebude, to se teprve uvidí, na to bude času dost. Případně po sezoně,“ reagoval hradecký brankář na úvahy, že v létě posílí jeden z pražských velkoklubů. Zájem totiž projevila i Sparta.
V samotném zápase Zadražil ukázal, proč je o něj takový zájem. Od lídra soutěže dostal gól jen z pokutového kopu, chytal velmi jistě a již zmíněné dva zákroky byly ozdobou zápasu.
„Počítal jsem, že Kuča (Kučera) míč odkopne, protože ho měl na noze. Jenže on ho kopl za sebe a dostal tím Honzu Bořila do šance. Čekal jsem, že vystřelí prudkou ránu, protože to měl na volej, ale on míč trefil špatně a dal mně to pod nohy. Trefilo mě to, ale on měl dorážku a při ní se mi povedlo vytočit pravou ruku a dostat to ven z branky,“ popsal Zadražil svůj skvělý zákrok za stavu 1:1. „Jsem za to rád, protože kdybych to nechytil, nevypadalo by to pro nás dobře,“podotkl.