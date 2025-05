Zatímco v prvním poločase úvodního duelu semifinále nadstavbové skupiny o umístění Hradečtí vůbec nestíhali a jen díky skvělým zákrokům brankáře Zadražila šli do kabin za stavu 0:0, ve druhém byli jasně lepší než soupeř.

A po gólu Pilaře v sobotu pojedou do Karviné na odvetu s výhrou 1:0. „Na výkon v prvním poločase jsme reagovali trojím střídáním a myslím si, že se nám ohromně povedlo,“ uvedl trenér Horejš, „druhý poločas už to byl Hradec, na který jsou naši fanoušci zvyklí, byli jsme lepším týmem a hru jsme ovládli.

Čím si špatný výkon v prvním poločase vysvětlujete. Nemohlo jít o horší motivaci poté, co jste těsně neprošli do skupiny o titul?

Nemyslím si, určitě minimálně chceme do Hradce přinést ještě ten jeden zápas (pokud Hradec přes Karvinou neprojde, sezona pro něj skončí - pozn. autor). Před utkáním jsme ale kluky upozorňovali, že nechceme postup řešit, ale chceme řešit jen zápas jako takový a něco v něm fotbalově našim fanouškům, kterých přišlo zase hodně, nabídnout. Bohužel jsme pro to udělali hodně málo a byl z toho asi náš nejhorší domácí poločas v sezoně. Takový ale fotbal někdy je a jsem rád, že v druhém poločase přišla reakce. Ve správnou chvíli.

Jak tomu pomohli střídající hráči Pilař, Dancák a Samek?

Ohromně a já jsem rád i za ně, protože oni v poslední době tolik prostoru nedostávali. Týkalo se to hlavně Dana Samka, protože na jeho postu měl Kučera velkou formu a hrál výborně. Tentokrát naší hře ale Samek výrazně pomohl, naši hru zkvalitnil, podal velmi dobrý výkon.

Hlavně v prvním poločase váš tým výrazně podržel několika skvělými zákroky brankář Zadražil, co říkáte na jeho výkon?

Že se o tom bavíme celou sezonu. Má desátou nulu v sezoně, což není jednoduché a je to skvělé číslo. Tu dnešní si doslova vychytal, určitě nás znovu podržel.

Jak vidíte odvetu, která rozhodne o tom, zda si stejně jako před rokem zahrajete finále skupiny o umístění?

Jak už jsem říkal, chceme ještě jedno utkání na domácím stadionu v této sezoně sehrát, což se podaří jen v případě, že postoupíme. Cesta k výhře byla tentokrát trnitá. Máme náskok, ale víme, že nás v Karviné nebude čekat nic lehkého.