Jak se po třech letech v Hradci cítíte?
Skvěle. Hodně tomu pomohl už začátek, lidé mě tady dobře přijali. Za to bych jim chtěl poděkovat. Jsou tady lidé, se kterými se dobře pracuje, a to je pro mě podstatné. Za ty roky mi Hradec obrovsky přirostl k srdci. Našel jsem si tady spoustu přátel a jsem moc rád, že můžu být dál součástí klubu.
Pamatujete si ještě na telefonát, kterým vás tehdejší sportovní ředitel klubu Jiří Sabou do Hradce lákal?
Moc dobře, přesně vím, kdy jsme si volali a kdy mi řekl, že by chtěl, abych do Hradce přišel.
Jak jste to přijal?
Okamžitě jasná myšlenka. Věděl jsem, že to nebude jednoduché. Poprvé jsem jako trenér nastupoval do rozjeté sezony, předtím jsem vždycky začínal od začátku.
Navíc tehdy byl Hradec jen kousek od sestupu.
Pamatuji si, že byl od sestupové příčky nějaké tři body a že tým nebyl v dobrém rozpoložení.
Na co jste spoléhal?
Věděl jsem, že kvalitu má. Důležité bylo, že jsme zvládli důležitá utkání, ohromně nám to pomohlo. Nakonec první sezona skončila tím, že jsme hráli o postup do pohárové Evropy.
V čem je dnešní Hradec jiný než ten, který jste přebíral před třemi lety?
Určitě v doplnění a kvalitě kádru. Při svém příchodu jsem přebíral nějaké mužstvo. Postupně jsme mohli přivést hráče, které jsme si do týmu a do našeho způsobu hry vybrali už sami. Má větší kvalitu, doufám, že je to vidět i na výkonech.
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Dovedly vás až do pohárové Evropy. Co působení v ní na začátku této sezony s odstupem času říkáte?
Věděli jsme, že bude náročné skloubit předkola s ligou, připravovali jsme se na to celé léto. Těší mě, jak jsme se v Evropě prezentovali, že jsme byli konkurenceschopní. A jsem rád i za cestu, kterou jsme zvolili směrem k lize. Ani tam nezaostáváme.
Hradec skončil minulou sezonu čtvrtý. Považujete to za hodně vysokou laťku pro probíhající ligovou sezonu?
Nechci žít z toho, kam jsme se dostali loni. Byla to mimořádná sezona, ale už je to pryč. Pro mě je důležité, abychom se každý rok posouvali a zlepšovali. Liga se opět zkvalitnila a já bych chtěl zlepšovat také náš herní projev.