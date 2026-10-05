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Chance Liga 2026/2027

Horejš: Hradec mi přirostl k srdci. Nechci žít z toho, kam jsme se dostali loni

Radomír Machek
  10:03
Královéhradecký trenér David Horejš udílí pokyny.

Královéhradecký trenér David Horejš udílí pokyny. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Královéhradecký trenér David Horejš slaví výhru nad Spartou.
Královéhradecký trenér David Horejš během utkání proti Spartě
David Horejš, trenér fotbalistů Hradce Králové
Královéhradecký trenér David Horejš udílí pokyny.
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Tři roky vede Hradec Králové a za tu dobu s ním zažil těžší chvíle, historické čtvrté místo v lize i postup do evropských pohárů. Nyní je zřejmé, že veškeré spekulace o jeho brzkém odchodu jsou pryč. Trenér David Horejš v Hradci prodloužil smlouvu o další tři roky. „Je to potvrzení důvěry mezi mnou a klubem,“ říká kouč poté, co se s jeho vedením dohodl na prodloužení současného angažmá.

Jak se po třech letech v Hradci cítíte?
Skvěle. Hodně tomu pomohl už začátek, lidé mě tady dobře přijali. Za to bych jim chtěl poděkovat. Jsou tady lidé, se kterými se dobře pracuje, a to je pro mě podstatné. Za ty roky mi Hradec obrovsky přirostl k srdci. Našel jsem si tady spoustu přátel a jsem moc rád, že můžu být dál součástí klubu.

Pamatujete si ještě na telefonát, kterým vás tehdejší sportovní ředitel klubu Jiří Sabou do Hradce lákal?
Moc dobře, přesně vím, kdy jsme si volali a kdy mi řekl, že by chtěl, abych do Hradce přišel.

Jak jste to přijal?
Okamžitě jasná myšlenka. Věděl jsem, že to nebude jednoduché. Poprvé jsem jako trenér nastupoval do rozjeté sezony, předtím jsem vždycky začínal od začátku.

Královéhradecký trenér David Horejš slaví výhru nad Spartou.

Navíc tehdy byl Hradec jen kousek od sestupu.
Pamatuji si, že byl od sestupové příčky nějaké tři body a že tým nebyl v dobrém rozpoložení.

Na co jste spoléhal?
Věděl jsem, že kvalitu má. Důležité bylo, že jsme zvládli důležitá utkání, ohromně nám to pomohlo. Nakonec první sezona skončila tím, že jsme hráli o postup do pohárové Evropy.

V čem je dnešní Hradec jiný než ten, který jste přebíral před třemi lety?
Určitě v doplnění a kvalitě kádru. Při svém příchodu jsem přebíral nějaké mužstvo. Postupně jsme mohli přivést hráče, které jsme si do týmu a do našeho způsobu hry vybrali už sami. Má větší kvalitu, doufám, že je to vidět i na výkonech.

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Dovedly vás až do pohárové Evropy. Co působení v ní na začátku této sezony s odstupem času říkáte?
Věděli jsme, že bude náročné skloubit předkola s ligou, připravovali jsme se na to celé léto. Těší mě, jak jsme se v Evropě prezentovali, že jsme byli konkurenceschopní. A jsem rád i za cestu, kterou jsme zvolili směrem k lize. Ani tam nezaostáváme.

Hradec skončil minulou sezonu čtvrtý. Považujete to za hodně vysokou laťku pro probíhající ligovou sezonu?
Nechci žít z toho, kam jsme se dostali loni. Byla to mimořádná sezona, ale už je to pryč. Pro mě je důležité, abychom se každý rok posouvali a zlepšovali. Liga se opět zkvalitnila a já bych chtěl zlepšovat také náš herní projev.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 9 7 2 0 25:6 23
2. FC Slovan LiberecLiberec 9 6 2 1 13:4 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 5 2 1 17:9 17
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 5 1 3 16:13 16
5. FK TepliceTeplice 9 5 1 3 17:15 16
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 9 5 1 3 12:12 16
7. AC Sparta PrahaSparta 9 5 0 4 18:12 15
8. FK JablonecJablonec 9 4 2 3 11:9 14
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 4 2 3 8:9 14
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 2 4 3 17:17 10
11. FC Baník OstravaOstrava 9 3 1 5 7:17 10
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 2 3 3 9:11 9
13. FK PardubicePardubice 9 2 2 5 9:14 8
14. SK Artis BrnoArtis Brno 9 1 2 6 7:18 5
15. 1. FC SlováckoSlovácko 9 0 4 5 7:16 4
16. FC ZlínZlín 9 0 1 8 8:19 1
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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